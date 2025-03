Nowa era gamingu - poznaj karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5070

MSI GeForce RTX 5070 Ti Gaming Trio OC Plus to zaawansowana karta graficzna oparta na architekturze NVIDIA Blackwell, oferująca przełomową wydajność w grach i twórczości cyfrowej. Dzięki technologii NVIDIA DLSS 4 wykorzystującej sztuczną inteligencję do generowania klatek i poprawy jakości obrazu zapewnia niezwykle płynną rozgrywkę i wysoką liczbę FPS. Pełne wsparcie dla ray tracingu oraz najnowsze rdzenie RT 4. generacji gwarantują realistyczne oświetlenie, cienie i odbicia. Wirtualne światy wyglądają bardziej naturalnie niż kiedykolwiek. Dodatkowo technologia NVIDIA Reflex 2 minimalizuje opóźnienia, zwiększając precyzję i szybkość reakcji w grach e-sportowych. RTX 5070 Ti to nie tylko karta do gier – dzięki wsparciu dla platformy NVIDIA Studio, stanowi doskonałe narzędzie dla twórców treści, oferując optymalizacje i akcelerację w profesjonalnych aplikacjach.