Nie tankuj drogiego paliwa - wybierz hulajnogę!

Indiana ES700 to hulajnoga elektryczna z silnikiem o mocy aż 350 watów. Pozwala na osiągnięcie nawet 25 kilometrów na godzinę. Maksymalny zasięg na jednym ładowaniu akumulatora to 20 kilometrów. Amortyzacja hulajnogi gwarantuje wysoki komfort jazdy – nawet po chodniku. Co ciekawe, bateria jest wymienna. Pozwala to wygodnie ładować sprzęt, a także podłączać drugi akumulator, gdy ten pierwszy rozładuje się. Hulajnogę wyposażono w świetne hamulce i oświetlenie LED. Jest bardzo bezpieczna podczas jazdy. Łatwo ją złożyć i rozłożyć. To bardzo starannie wykonany sprzęt, który spodoba się dzieciom, nastolatkom i dorosłym. Hulajnoga zebrała świetne opinie Klientów, co potwierdza jej jakość.