Nie przegap 2 dni mega obniżek z kodami rabatowymi! Elektronika dla graczy i nie tylko

Kilka gorących premier tego roku mamy już za sobą. A kolejne przebojowe gry już majaczą na horyzoncie. Czy jesteśmy na nie gotowi? Ciałem i duchem na pewno. Co jednak ze sprzętem? Czy mamy odpowiedni hardware, żeby móc się cieszyć wymarzonym software? Jeśli nie, to dobrze się składa, ponieważ Media Expert po raz kolejny organizuje atrakcyjną promocję. Koniecznie ją sprawdźcie, bo znajdziecie nie tylko sprzęt dla gamerów.

Płatna współpraca z marką Media Expert

Inwestycja w komputer do gier

Rasowi gracze dobrze wiedzą, że największy wybór spośród tysięcy tytułów przynależących do najróżniejszych gatunków oferuje granie na pececie. I to niekoniecznie takim kosmicznie drogim, z kartą graficzną najnowszej generacji. Nawet sprzęt ze średniej półki, niedrogi, z niezłymi osiągami, daje dostęp do nieprzebranej biblioteki fantastycznych gier – taki sprzęt jak kosztujący w ograniczonej czasowo promocji tylko 2899 złotych (z kodem rabatowym) gamingowy laptop ACER Nitro V. Ma on na pokładzie świetny procesor AMD Ryzen 5, 16 GB szybkiej pamięci RAM DDR5 i dedykowaną kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 2050. Ta ostatnia to układ starszej generacji, ale wystarczająco mocny, żeby na tym kosztującym mniej niż trzy tysiące laptopie uruchomić każdą grę, w tym najnowsze przeboje. Może nie z maksymalnymi ustawieniami i wodotryskami, ale na pewno będzie można dobrze się przy nich bawić.

Splendor nowych tytułów najlepiej podziwiać na klasowym monitorze. W szczególności takim z nowoczesną, zakrzywioną, panoramiczną matrycą, dzięki której wszystkie piksele, nawet te na brzegach ekranu, są wreszcie w tej samej odległości od naszych oczu. Monitor tego typu oczywiście również można kupić taniej w promocji Media Expert. 34-calowy ACER Nitro o maksymalnej rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli, z odświeżaniem 100 Hz i czasem reakcji 1 milisekundy można teraz mieć już za 899 zł!

Nie zapomnij o klawiaturze, która odgrywa kluczową rolę w gamingu! W promocji znajdziesz REDRAGON Dragonborn K630 za jedyne 99 zł. Model ten oferuje efektowne podświetlenie RGB z możliwością dostosowania jasności i trybu oświetlenia do własnych preferencji. Do wyboru masz aż 13 efektów świetlnych, dzięki którym możesz komfortowo grać nawet w nocy, ciesząc się doskonałą widocznością klawiszy. Wzbogać swoje stanowisko gamingowe!

Granie nie tylko pecetowe

Media Expert nie zapomina w swojej akcji o miłośnikach gier konsolowych i fanach grania mobilnego. Na tych pierwszych czeka świetna okazja, czyli 65-calowy telewizor PHILIPS QLED 4K z najnowszą wersją trzystronnego podświetlenia Ambilight oraz systemem operacyjnym Titan OS. Posiada oczywiście wejście wysokiej przepustowości HDMI 2.1, więc może w pełni wykorzystać moc konsol nowej generacji. Najlepsze jednak w nim jest to, że w promocji jest aż o pół tysiąca złotych tańszy i kosztuje tylko 2599 zł! Za 65-calowy telewizor tej klasy jest to cena wręcz śmiesznie niska. Cena niższa o 500,99 zł od najniższej ceny z ostatnich 30 dni przed obniżką.

W czasie akcji można będzie też zaoszczędzić 250 złotych, kupując świetnego Apple iPhone 16 Plus 5G. Tego smartfona reklamować oczywiście nikomu nie trzeba, bo wszyscy doskonale znają amerykańską markę. Warto pamiętać, że telefon ten również doskonale nadaje się do grania. A to dzięki połączeniu niesamowicie wydajnego, sześciordzeniowego procesora Apple A18 oraz fantastycznego, bazującego na diodach OLED, wyświetlacza Super Retina XDR o rozdzielczości 2796 x 1290 pikseli. Ten smartfon to doskonała maszyna do gier mobilnych. Cena obniżona o 250 zł od najniższej ceny z ostatnich 30 dni przed obniżką.

Nie tylko gaming

Organizowana przez Media Expert akcja promocyjna obejmuje o wiele szerszy asortyment produktów, wśród których także i gracze mogą znaleźć coś dla siebie. Na przykład wielofunkcyjny HP LaserJet Tank 2604dw, który sprawdzi się w domu lub małym biurze jako szybka, wygodna drukarka, ksero albo skaner. W promocji ten sprytny sprzęt kosztuje tylko 519 złotych.

Jeszcze bardziej atrakcyjna jest cena sportowej kamery DJI ACTION 2 Dual-Screen Combo, która jest teraz tańsza o połowę (od najniższej ceny z ostatnich 30 dni przed obniżką)! Tak, w czasie promocji będzie można kupić świetną kamerkę, bezproblemowo nagrywającą materiały wideo w rozdzielczości 4K w tempie 120 klatek na sekundę i to przez 160 minut bez konieczności ładowania baterii, za jedyne 644 złote. To fantastyczna promocja, zwłaszcza że robi się ciepło na dworze i będzie coraz więcej okazji, żeby wyjść, zająć się czymś ciekawym oraz widowiskowo to uwiecznić tym sprytnym urządzeniem.

A co jeśli nie będzie nam się chciało wychodzić? Możemy zostać w domu i posłuchać muzyki na fantastycznie retro-stylizowanym na głośniki z lat 70. JBL Authentics 200. W promocyjnej cenie 799 złotych dostajemy tutaj najlepszą jakość stereofonicznego dźwięku dzięki dwóm głośnikom wysokotonowym 25 milimetrów oraz pełnozakresowemu 5-calowemu niskotonowemu. Sześciocalowy, pasywny radiator też robi swoje w dziedzinie uzyskania najlepszego brzmienia. To domowe nagłośnienie oczywiście bezproblemowo łączy się bezprzewodowo ze wszystkim odtwarzaczami muzyki, czy to za pośrednictwem Wi-Fi, czy Bluetooth. I na dodatek wygląda równie dobrze, jak gra!

Sprawdź pozostałe produkty w akcji Media Expert Days. Śpiesz się – trwają tylko dwa dni (11-12.03)!

