Nie płacisz jeszcze telefonem? Zobacz, co tracisz

Płatność telefonem zyskuje na znaczeniu

Łatwa dostępność rozwiązań z sektora płatności mobilnych sprawia, że coraz więcej osób decyduje się na to, by dać szansę tej opcji. Jak pokazuje raport Cashless, w II kwartale 2023 roku Polacy wykonali aż 340 mln transakcji przy użyciu urządzeń mobilnych, np. smartfona lub smartwatcha.

Choć już na pierwszy rzut oka wynik ten wygląda na wysoki, to jednak warto mieć świadomość tego, że prezentuje ogromny wzrost względem poprzedniego roku. W II kwartale 2022 roku klientom udało się wypracować liczbę transakcji mobilnych na poziomie o 92 mln niższym, co oznacza tendencję wzrostową, która wyróżnia się dużą dynamiką.*

Co przemawia za płaceniem telefonem?

Największym atutem płatności telefonem jest bez wątpienia wygoda. Wystarczy tylko zbliżyć telefon do terminala w sklepie i – jeśli okaże się to konieczne – zatwierdzić transakcję. Jest to o tyle komfortowe, że nie trzeba przeszukiwać kieszeni czy torebki aby znaleźć portfel, a następnie wyjąć z niego kartę. To z kolei skraca czas potrzebny na przeprowadzenie transakcji, a do tego zdecydowana większość osób ma telefon pod ręką podczas robienia zakupów, więc nie musi go szukać.

Na uwagę zasługują również aplikacje płatnicze umożliwiające zapisanie danych wszystkich kart płatniczych z których korzystasz, w jednym wirtualnym portfelu, np. Google Pay. Dzięki temu możesz łatwo je zmieniać i wybierać, którą z nich chcesz zapłacić w danym momencie, bez sięgania po kartę fizyczną.

Nie bez znaczenia jest także to, że telefon zajmuje znacznie mniej miejsca niż portfel z gotówką i kartami. Z tego powodu zapewnia łatwy dostęp do środków płatniczych nawet wtedy, gdy decydujesz się wyjść z domu bez portfela (np. na poranny jogging lub spacer) lub gdy go zapomnisz, co może się zdarzyć każdemu. W takim przypadku nie musisz wracać do domu po pieniądze, bo możesz wygodnie zapłacić korzystając z telefonu.

Wygodna aplikacja do płacenia telefonem

Jeśli szukasz sposobu na wygodne płacenie smartfonem, możesz zwrócić uwagę chociażby na Wonga Pay – prostą, przystępną aplikację do codziennych zakupów i płatności telefonem. Można ją pobrać bez żadnych opłat z Google Pay, więc jest kompatybilna z niemal każdym smartfonem na rynku.

Przed rozpoczęciem korzystania z płatności telefonem należy się zarejestrować, przechodząc przez krótki i intuicyjny proces wykorzystujący m.in. wideoweryfikację i przesłanie zdjęć dowodu osobistego w celu potwierdzenia tożsamości. Jeśli uda Ci się przejść pozytywnie przez ten proces, otrzymasz dostęp do indywidualnego rachunku płatniczego z limitem kredytowym, z którego będą pobierane środki przy płatności online.

Wraz z rachunkiem dostaniesz też wirtualną kartę, którą możesz od razu podpiąć do portfela Google Pay. Proces ten zajmie tylko chwilę, a zapewni Ci dużą swobodę podczas zakupów – zarówno tych stacjonarnych i opłacanych za pomocą telefonu lub zegarka, jak i tych internetowych. Google Pay jest bowiem rozwiązaniem sprawdzającym się w wielu sytuacjach.

Zbliż telefon do terminala, kup teraz, zapłać później

Aplikacja Wonga Pay służy nie tylko do płatności mobilnych w ogólnym rozumieniu tego terminu. Jej użytkownicy mogą również korzystać z limitu kredytowego do 7 tysięcy złotych i opcji odroczenia płatności nawet do 45 dni za darmo (RRSO 0%). Spłata następuje zawsze 15. miesiąca następującego po tym, w którym dokonano zakupu. Jeśli będziesz potrzebować jednak więcej czasu na spłatę należności, możesz ją rozłożyć na 5 rat (RRSO 130,43%).

Funkcje te są dostępne przy płaceniu telefonem czy zegarkiem, ale nie tylko. Jeśli preferujesz zakupy online, wirtualna karta Wonga Pay również Ci się przyda. Użyjesz jej także do wypłacenia pieniędzy z bankomatu, jeśli potrzebujesz fizycznej gotówki. Koszt wypłaty z bankomatu to 3 zł.

To nie jest oferta. Przyznanie kredytu zależy od zdolności kredytowej. Szczegółowe warunki określają: Umowa Wonga Pay, Regulaminy Aplikacji Mobilnej Wonga Pay i Obsługi Kart Planet Pay oraz TOiP dostępne na: www.wongapay.pl/dokumenty. Kredytodawcą oraz dostawcą usług płatniczych jest Wonga.pl sp. z o.o. Wydawcą karty płatniczej jest Planet Pay sp. z o.o.

Materiał sponsorowany przez Wonga Pay