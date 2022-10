Nie możesz mieć wszystkiego. No chyba, że…

Po pierwsze, żeby "nie mulił". Smartfon ma działać gładko i szybko – dziś, pół roku, rok po zakupie i jeszcze dwa lata później. Po drugie, ma robić dobre… – co ja mówię – świetne fotki. W końcu to właśnie nasz sposób zarówno na zapisywanie wspomnień, jak i na dzielenie się nimi z innymi. I robienie na nich odpowiedniego wrażenia. Po trzecie, bateria nie może "padać" po zaledwie kilku godzinach oglądania filmów w pociągu, paru rozmowach i gierce czy dwóch. Martwy smartfon to złom, nie smartfon. Wreszcie, ekran powinien wyrywać z butów. Przecież to właśnie na niego patrzysz zawsze, kiedy włączasz telefon, czy to będzie sprawdzanie maili, przeglądanie Facebooka czy klipy na Tik Toku. To czwarta kwestia. Jaka jest piąta? Żeby po prostu chcieć go mieć. Intrygujący wygląd, dobre materiały, wygodne przyciski. To wszystko drobiazgi, ale składają się na poczucie, że noszenie i używanie danego telefonu to przyjemność. Trudno to określić i opisać, ale na pewno wiesz, o czym mówię. Po prostu, wrażenie.