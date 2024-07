Nawet 6400 GB oraz 2 miesiące w cenie 1 w Plus na Kartę

Z tak dużej paczki gigabajtów mogą skorzystać wszyscy klienci – zarówno nowi, jak i obecni. Zapewni ona możliwość swobodnego oglądania zarówno filmów i seriali w drodze do szkoły czy pracy, długich rozmów video z przyjaciółmi, jak i bezproblemowy dostęp do gier online. Aby ją otrzymać wystarczy doładować konto kwotą za minimum 35 zł, włączyć jeden z pakietów Bez Limitu oraz wpisać specjalny kod: *136*11*6400# i zatwierdzić go przyciskiem słuchawki. Na start przyznane zostanie 900 GB w pierwszym miesiącu, a przez kolejnych 11 miesięcy użytkownik otrzymywał będzie 500 GB co 30 dni (warunkiem jest utrzymanie ciągłości pakietu Bez Limitu przez 12 miesięcy). Łącznie, daje to nawet 6400 GB przez rok. Co ważne, gigabajty nie przepadają.