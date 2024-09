Naucz się bronić przed atakami i poznaj trendy w IT - Admin Days Global

Admin Days Global to wyjątkowy event IT, organizowany od 2019 roku przez Axence i portal Władcy Sieci. Wyróżnia się starannie dobranymi specjalistami, tematami odpowiadającymi na najważniejsze pytania i wyzwania branży, a także interaktywnością oraz możliwością wymiany wiedzy i doświadczeń. Całość odbywa się w wygodnej formule online.

Co o Admin Days mówi jego organizator i pomysłodawca Robert Posłajko? "Admin Days Global to unikatowe podejście do dzielenia się wiedzą w branży IT. Spośród dziesiątek konferencji wyróżnia nas dwutygodniowy charakter przedsięwzięcia, imponująca liczba prelegentów oraz wielka społeczność na żywo dyskutująca o praktycznym wykorzystaniu wiedzy w codziennej pracy. Od kilku lat realizujemy cykl spotkań w formie online, od zeszłego roku również w wersji anglojęzycznej, pozyskując najlepszych ekspertów z całego świata. Naszym celem jest maksymalnie duża dawka wiedzy dostarczona w tym czasie uczestnikom oraz równocześnie dobra zabawa, stąd szereg konkursów towarzyszących. Praktycznym wymiarem Admin Days są warsztaty techniczne, w ramach których uczestnicy krok po kroku uczą się rozwiązywać zagadnienia związane z bezpieczeństwem systemów, czy zarządzania infrastrukturą IT. Wiemy, iż nie każdy może pozwolić sobie na drogie, specjalistyczne szkolenia. Stąd naszą misją jest dzielić się tą wiedzą i czynić ją dostępną dla każdego".