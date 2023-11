Najwygodniejsze sprzątanie, teraz taniej dzięki rabatom Black Weeks

Sprzątanie nadal niestety pozostaje w naszej gestii. Nowoczesne urządzenia automatyczne zdjęły nam już z barków najbardziej uciążliwe obowiązki związane z utrzymaniem w czystości naszych ubrań oraz naczyń. Rewolucja technologiczna w końcu dotknęła jednak także odkurzania, całkowicie odmieniając sposób, w jaki sprzątamy nasze domy i mieszkania. Dziś nawet odkurzacze, które trzymają się klasycznych rozwiązań, są znacznie lepsze niż te, z których korzystaliśmy dawniej. A do tego możemy też sięgnąć po te najnowsze, bezprzewodowe, z ultranowoczesnymi silnikami cyklonowymi. Takie jak choćby te, które można dziś nabyć w wyjątkowo niskich cenach w Black Weeks w sklepie RTV Euro AGD.

Najlepszy z najlepszych

Amerykański koncern Dyson zapoczątkował rewolucję odkurzaczy bezprzewodowych. Od tego czasu stale podąża na czele fali innowacji oraz rozwoju technologicznego, tworząc najbardziej zaawansowane rozwiązania w tej dziedzinie. Dobrym przykładem tej niezrównanej jakości jest Dyson V15 Detect Absolute 2023.

Sercem tego urządzenia jest kilkustopniowy, lekki, ale jednocześnie potężny silnik cyklonowy Dyson Hyperdymium, który zapewnia całości bardzo wysoką moc ssącą. Połączony jest z innowacyjną elektroszczotką Motorbar, wyposażoną we własny silnik oraz system wałków zgarniających z podłogi wszystko, czego na niej nie powinno być. I nie chodzi tutaj tylko o włosy, sierść zwierzaków, drobinki kurzu czy inne okruchy, ale też roztocza, drobnoustroje i alergeny. Specjalne podświetlenie ujawnia je w trakcie sprzątania, a inteligentne oprogramowanie odpowiednio zwiększy moc, gdy natrafi na szczególnie duże skupisko zanieczyszczeń. Gdy już trafią w zasięg Dysona V15 Detect Absolute, możemy o nich zapomnieć, ponieważ nie wydostaną się nigdy z zaawansowanego systemu filtrów zatrzymującego 99,99 proc. wszystkich cząsteczek większych niż 0,3 mikrometra. Akumulator tego odkurzacza gromadzi w sobie wystarczająco wiele mocy, by wystarczyła na godzinę pracy. I dodatkowo można go łatwo wymienić i zastąpić drugim, już naładowanym. Bez problemu więc posprzątamy nawet duży dom za jednym zamachem. Szybko, wygodnie, bez plączących się kabli i pozostawiając za sobą higienicznie czyste powierzchnie.

Odkurzacz trzy w jednym

Jeśli chodzi o ultranowoczesne odkurzacze bezprzewodowe, to ciekawą propozycją promocyjną jest również Philips Aqua 5000. Głównie dlatego, że nie tylko podłogi odkurza, ale również od razu je dokładnie myje. To sprytne urządzenie możemy wyposażyć w dwie różne końcówki. AquaBoost najpierw wciąga wszystkie kurze, włosy i zabrudzenia, a potem mopuje wodą z dodatkiem detergentu odkurzoną już podłogę, pozbywając się wszystkich pozostałych zabrudzeń i plam. Wystarczy jedno przejście, by pozostawić za sobą autentycznie lśniące i zdezynfekowane płytki lub panele. Do klasycznego odkurzania oraz oczyszczania dywanów i wykładzin zastosujemy drugą końcówkę. Ona również mocno odbiega od standardów, ponieważ wyposażona jest w zaawansowany system dysz ssących, które wciągają brud nie tylko znajdujący się bezpośrednio pod nią, ale także po bokach.

Odkurzacz ten ma również trzecią funkcję. Można łatwo odłączyć od jego korpusu kompaktową jednostkę główną z mocnym silnikiem PowerBlade i w ten sposób otrzymać precyzyjny odkurzacz ręczny, który wykorzystamy do posprzątania różnych zakamarków i powierzchni niedostępnych dla klasycznych odkurzaczy. Pojemny akumulator Philips Aqua 5000 zapewnia do 50 minut ciągłej pracy w trybie standardowym lub 22 minuty z największą mocą ssącą w trybie Boost.

Nowoczesna klasyka

Świetne promocje w Black Weeks w RTV Euro AGD obejmują również sprzęt dla tradycjonalistów. I jest to również sprzęt bardzo zaawansowany. Na przykład dostępny w świetnej cenie odkurzacz przewodowy Bosch BGB38BA3T to ukoronowanie całego, trwającego w tej cieszącej się wielką renomą firmie już 65 lat cyklu rozwoju kolejnych generacji niezawodnych odkurzaczy. Kryje on w sobie nie tylko potężny silnik 850 W, na który otrzymamy 10-letnią gwarancję, ale i filtry HEPA oczyszczające powietrze z alergenów, roztoczy i bakterii. Jest tam również innowacyjny system PowerProtect, który inteligentnie rozkłada wciągane zabrudzenia w kolejnych warstwach w wymiennym worku w taki sposób, by nie zaburzały przepływu powietrza. Dzięki temu ten nowoczesny Bosch nie traci ani odrobiny mocy wraz z zapełnianiem się worka, tak jak inne klasyczne odkurzacze.

Z tyłu zwinnego Boscha znajdziemy elastyczny kabel długi na 10 m, dzięki któremu nie będziemy musieli w trakcie sprzątania kolejnych pomieszczeń bez przerwy przepinać wtyczki do gniazdek. Pod spodem zaś ma cztery miękkie, dbające o powierzchnię, niezależnie skrętne kółka, które bardzo ułatwiają manewrowanie jego korpusem. Na rurze zamontowano uchwyt z dodatkowymi końcówkami, byśmy mieli do nich zawsze łatwy dostęp. A na samym przodzie znajduje się zaawansowana turboszczotka z obrotowym wałkiem, który zgarnia z podłóg, wykładzin i dywanów wszystkie włókna, włosy, nitki i sierść. Przeceniony odkurzacz Bosch to prawdziwa nowa generacja klasycznych odkurzaczy. Sprzątanie z nim to prawdziwa przyjemność.

I do tego kawa

Pijemy kawę po zakończonym sprzątaniu, w nagrodę za wysiłek doprowadzenia domu do czystości? Czy też może przed sprzątaniem, by nabrać energii i ochoty do przeprowadzenia tej niezbędnej czynności? Nie ma to znaczenia. Ważne, że tę kawę pijemy, podobnie jak 80 proc. naszych rodaków. I dzięki dostępnemu teraz w świetnej promocji Black Weeks markowemu ekspresowi DeLonghi ECAM380.95 możemy mieć najlepszą, najpyszniejszą włoską kawę na każde zawołanie.

Nie na darmo firma DeLonghi jest światowym numerem jeden wśród producentów ciśnieniowych ekspresów do kawy. Model DeLonghi ECAM380.95 jest świetnym dowodem na potwierdzenie najwyższej jakości rozwiązań oferowanych przez włoskich specjalistów. Przygotujemy w nim ponad dwadzieścia napojów, czy to gorących, czy też zimnych. Urządzenie wykona je niczym wytrawny barista według naszych dokładnych wskazań.

Wyróżnikiem tego ekspresu jest również stalowy młynek z aż 13-stopniową regulacją stopnia zmielenia ziaren kawy. Otrzymujemy także system spieniania mleka LatteCrema, który w cappuccino zrobi perfekcyjną mleczną piankę i to także z wykorzystaniem mleka sojowego, migdałowego lub ryżowego. Co ważne, karafkę na mleko i cały blok zaparzający można bardzo łatwo wyjąć i wygodnie oczyścić, gdy sam ekspres zasygnalizuje taką konieczność.

Krótko mówiąc, mamy tu do czynienia z topowym rozwiązaniem z najwyższej półki dla największych fanów idealnie zaparzonej kawy, które teraz można nabyć w wyjątkowo atrakcyjnym rabacie. I cieszyć się do woli najlepszą kawą z możliwych w domowym zaciszu.

Płatna współpraca z marką RTV Euro AGD