Najszybszy Internet w Polsce – jakiego dostawcę Internetu i telewizji wybrać?

Każdemu z nas zależy na jak najlepszym dostępie do sieci w domu, szczególnie w czasie, kiedy więcej czasu spędzamy w zaciszu własnego mieszkania. Internet i telewizja stały się czymś tak powszechnym, że trudno wyobrazić sobie, choć kilka dni bez żadnego z tych mediów. Może się wydawać, że w ostatnich latach telewizja nieco ustąpiła Internetowi, jednak dzięki połączeniu obu technologii nadal jest bardzo popularną formą rozrywki – oczywiście w nieco innym, nowocześniejszym wydaniu. Na co zwrócić uwagę przy wyborze dostawcy Internetu i telewizji? Wracając jednak do pytania postawionego powyżej – zastanawiasz się, jaki dostawca Internetu jest najlepszy? Którzy dostawcy usług internetowych mogą zapewnić ci najszybszy transfer danych? A może jaki pakiet telewizyjny będzie najlepszy dla domowników? Aby odpowiedzieć sobie na tak zadawane pytania, najpierw należy sprawdzić, czym warto kierować się, przeglądając oferty dostawców Internetu i telewizji. A przecież propozycji jest co niemiara, na rynku funkcjonują choćby takie marki jak UPC, Vectra, Orange czy INEA. *Stabilne i szybkie łącze internetowe * Pierwszym parametrem, który bezwzględnie należy brać pod uwagę, jest oczywiście szybkość transmisji danych. Może się wydawać, że w ostatnich latach telewizja nieco ustąpiła Internetowi, jednak dzięki połączeniu obu technologii nadal jest bardzo popularną formą rozrywki – oczywiście w nieco innym, nowocześniejszym wydaniu. Na co zwrócić uwagę przy wyborze dostawcy Internetu i telewizji? Wracając jednak do pytania postawionego powyżej – zastanawiasz się, jaki dostawca Internetu jest najlepszy? Którzy dostawcy usług internetowych mogą zapewnić ci najszybszy transfer danych? A może jaki pakiet telewizyjny będzie najlepszy dla domowników? Aby odpowiedzieć sobie na tak zadawane pytania, najpierw należy sprawdzić, czym warto kierować się, przeglądając oferty dostawców Internetu i telewizji. A przecież propozycji jest co niemiara, na rynku funkcjonują choćby takie marki jak UPC, Vectra, Orange czy INEA. *Stabilne i szybkie łącze internetowe * Pierwszym parametrem, który bezwzględnie należy brać pod uwagę, jest oczywiście szybkość transmisji danych. Najczęściej dostawcy usług Internetu oferują Internet mobilny (LTE), sieć hybrydową koncentryczno-światłowodową (HFC) lub Internet światłowodowy (FTTH) oparty najczęściej na łączu asymetrycznym, który cechuje wyższa prędkość pobierania niż wysyłania danych. Oba rozwiązania mają swoje zalety i wady - LTE nie wymaga podłączenia odpowiedniej infrastruktury, z drugiej strony ma większe opóźnienia i przerwy w transmisji, a także wahania prędkości. Ponadto technologia LTE nie gwarantuje tak dużej prędkości transmisji danych, jak domowy światłowód – maksymalnie 30 Mb/s. Przez to łącze mobilne jest bardzo niestabilne w dużym skupisku miejskim i przy większej liczbie osób z niego korzystających. Światłowód natomiast gwarantuje wyższe prędkości transmisji danych, a do tego zazwyczaj nie są wyznaczane żadne limity użytkowania. Większość operatorów w Polsce oferuje jednak światłowód oparty na łączu asymetrycznym, którego prędkość pobierania danych jest wyższa niż wysyłania. Powoduje to, że łącze nie jest tak szybkie, jak oczekujemy – w dużych miastach o rozbudowanej infrastrukturze prędkość pobierania dochodzi do 1-2 Gb/s, ale wysyłania jest już znacznie niższa. Obie wartości są takie same tylko w przypadku zastosowania światłowodu symetrycznego, który zyskuje coraz większą popularność, ale obecnie jest dostępny tylko w ofercie dostawcy Internetu INEA. Dzięki zastosowaniu łącza symetrycznego osiągamy taką samą prędkość pobierania i wysyłania danych, Internet działa stabilnie i wielokrotnie szybciej niż łącze asymetryczne. Aby sprawdzić faktyczną prędkość swojego łącza, możesz zrobić test szybkości Internetu na stronie internetowej jednego z dostawców Internetu lub portalu przeznaczonym do pomiaru jego parametrów. Paczki kanałów telewizyjnych i usługi w pakiecie To oczywiście nie wszystko – nim podejmiesz ostateczną decyzję, weź pod uwagę także inne elementy. Ważne aspekty to m.in. ilość dostępnych kanałów (w tym kanałów HD) oraz oczywiście cena. Koszty mogą być znacząco różne zależnie od operatorów, nierzadko można trafić również na atrakcyjne promocje. Biorąc pod uwagę opłaty, dobrze pamiętać, że w niemal każdym przypadku najkorzystniejszym wariantem jest kupno Internetu i telewizji w pakiecie od jednego dostawcy. Otóż w ten sposób centralizujesz swoje opłaty i za kilka usług opłacasz tylko jedną fakturę. Okres zobowiązania jest wskazany w regulaminie danej oferty. Najlepsi dostawcy Internetu i telewizji Dostawcy usług internetowych oraz telewizji dopasowują atrakcyjne oferty do potrzeb i upodobań użytkowników, często oferują czasowe promocje na konkretne produkty lub paczki usług, dlatego przed zakupem warto jednak sprawdzić propozycje od kilku podmiotów. Sprawdziliśmy szybkość Internetu, rodzaje zastosowanych technologii, a także kilka innych parametrów od wybranych dostawców w kraju: stabilność i jakość łącza internetowego, oferowane w pakiecie usługi i urządzenia, a w obszarze usług telewizyjnych – dostępne kanały TV i paczki tematyczne oraz nowoczesne funkcje telewizji. Wyniki porównania nie dla wszystkich mogą być zaskakujące - najszybszy Internet w Polsce i to od wielu lat oferuje INEA. Prędkość transmisji danych vs. stabilność Internetu Wymieniony dostawca Internetu dysponuje podłączeniem do światłowodu symetrycznego, co w praktyce oznacza, że prędkość pobierania i wysyłania danych jest taka sama. Zgodnie z informacjami jest ona wielokrotnie większa niż 1 Gb/s. W praktyce oznacza to, że nawet bardzo duże pliki pobierzesz w minimalnym czasie, nie będziesz miał problemów z płynnym przekazywaniem obrazu w trakcie oglądania filmów online, a łącze światłowodowe będzie stabilne nawet przy podłączeniu kilku urządzeń naraz. Wszystko dzięki przepustowości łącza wielokrotnie większej niż 1 Gb/s. Jeśli jesteś niezadowolony z jakości swojego domowego Internetu, światłowód INEA może być dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza dla zapalonych graczy czy influencerów pracujących z domu. Biorąc pod uwagę prędkość Internetu, pozostali dostawcy wypadają dość przeciętnie. Wśród dostawców ogólnopolskich najszybsze łącze światłowodowe oferuje Vectra, prędkość 2 Gb/s jest jednak aż kilkukrotnie wolniejsza od standardu marki INEA. UPC, Netia i Orange proponują swoim klientom Internet asymetryczny na poziomie 1 Gb/s. W tym miejscu należy przypomnieć, że wymienione prędkości to wartości pobierania, przy wysyłaniu danych są one kilkukrotnie mniejsze niż u dostawcy oferującego łącze symetryczne. Jak wybrać pakiet usług telewizyjnych? Przeglądając warunki dostawców, nie można oczywiście pominąć telewizji. Tutaj oferty są do siebie zbliżone i trudno wyróżnić jedną markę jako wiodącą. Tym bardziej że wiele zależy od osobistych preferencji, dostępnych jest wiele pakietów dodatkowych, np. filmowych czy sportowych. Bogatą ofertę pakietów telewizyjnych dopasowanych do każdego użytkownika można znaleźć u dostawcy telewizji UPC, Vectra i INEA. Telewizja przez Internet a tradycyjne kanały TV Biorąc pod uwagę kompleksowe usługi internetowe i telewizję, warto wziąć pod uwagę jeszcze jeden aspekt. Jak już wspomniano, coraz częściej w ofertach można spotkać połączenie obu usług, większość ekspertów uważa również, że przyszłością jest telewizja przez Internet. W jej ramach nie jesteś ograniczony do ramówki wybranych kanałów, możesz samodzielnie decydować, co i kiedy oglądasz. Ponadto telewizja dostępna po podłączeniu przez Internet gwarantuje znacznie lepszą jakość dźwięku i obrazu. Przykładem może być tu ponownie INEA, która zapewnia sygnał telewizyjny poprzez bezprzewodowy dekoder, a tym samym - ultraszybki światłowód symetryczny. INEA telewizja dostępna przez Internet to również możliwość nagrywania programów, przewijania ich do początku lub odtwarzania aż do 7 dni wstecz. Niektórzy ogólnopolscy dostawcy usług telewizyjnych również oferują telewizję dostępną po podłączeniu dekodera przez Internet (np. UPC), jednak przy znacznie niższej prędkości transmisji danych. Vectra czy Netia stawiają głównie na tradycyjną telewizję cyfrową, a pełną bibliotekę filmów i seriali dostępnych na VOD, udostępniają w ramach oferty. Zanim podejmiesz decyzję o wyborze dostawcy usług internetowych i telewizyjnych, przyjrzyj się warunkom oferowanym przez usługodawców oraz dostępnym możliwościom w twoim miejscu zamieszkania. Promocje i obniżki często się zmieniają, możesz więc trafić na naprawdę atrakcyjną ofertę. Jeśli masz ciągłe problemy z zanikającym i wolnym łączem internetowym, pomyśl o światłowodzie opartym na łączu symetrycznym z taką samą prędkością pobierania i wysyłania danych. Z kolei, jeśli nie jesteś zadowolony z dotychczasowej oferty telewizyjnej, zastanów się nad wyborem idealnych paczek tematycznych kanałów dla wszystkich domowników, ale również nad nowoczesnymi funkcjami telewizji, dostępnej po podłączeniu przez Internet.