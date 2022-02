Najpopularniejsze kryptowaluty na świecie

Bitcoin - król wirtualnych walut

Choć rynek kryptowalut dywersyfikuje się coraz bardziej i co więcej, niektóre Państwa zamierzają wprowadzić własną, centralnie sterowaną cyfrową walutę, to od paru lat ranking najpopularniejszych instrumentów z tej grupy jest niewzruszony. Choć na samej giełdzie Zonda Global jesteśmy w stanie kupić jedną spośród aż 50 kryptowalut, to pierwsze miejsce może należeć tylko do jednej waluty - Bitcoina.

To wprowadzony na rynek 2009 instrument, który bazuje na nowoczesnej i innowacyjnej technologii blockchain. Cena bitcoina na przestrzeni ostatnich lat znacznie wzrosła, dzięki czemu osoby, które jeszcze 5 czy 6 lat temu zainwestowały swoje oszczędności w tę kryptowalutę, dzisiaj mogą czuć się prawdziwymi bogaczami. Zgodnie z prognozami ekspertów, potencjał wzrostu Bitcoina jeszcze nie został wykorzystany, a sama waluta może przejąć ponadczasową rolę złota, która dotychczas traktowane było jako bezpieczną przystań, odporną na zawirowania rynkowe.

Ethereum

Jeśli jednak staramy się budować optymalny portfel inwestycyjny oparty na kryptowalutach, nie możemy polegać jedynie na Bitcoinie. Dlatego też wybór innych, mniej popularnych, ale wciąż bardzo znanych walut cyfrowych jest jak najbardziej rekomendowane. Jedną z takich jest Ethereum - kryptowaluta, która od 2015 roku, czyli od momentu jej powstania konsekwentnie (poza krótkimi epizodami) zwiększa swoją wartość.

Ethereum to kryptowaluta zbudowana tej samej technologii co Bitcoin, jednak jest ono łatwiejsze w pozyskiwaniu a w przeciwieństwie do Bitcoina, podaż jest nieograniczona. Cena Ethereum obecnie oscyluje w granicach 10 tysięcy złotych i nic, zdaniem wielu znawców rynku jest to inwestycja nieco bardziej stabilna, niż w przypadku spekulacji na Bitcoinie. Ethereum, podobnie jak Bitcoin i wiele innych kryptowalut możemy zakupić za pośrednictwem giełdy kryptowalut Zonda Global.

Ripple

Ripple to kryptowaluta stworzona przez firmę o takiej samej nazwie. Jest to waluta stworzona na bazie rozproszonych protokołów internetowych, co sprzyja bezpieczeństwu oraz szybkości realizowanych transakcji. Ripple to waluta, której wolumen jest ograniczony. Podaż kryptowaluty dysponującej skrótem XPP została ustalona na 100 miliardów jednostek. Jest to jedna z najchętniej wykorzystywanych przez branżę finansową walut do transferu środków pieniężnych.

Litecoin

Przechodzimy do kolejnej, dobrze znanej kryptowaluty, którą możemy nabyć za pośrednictwem giełdy kryptowalut Zonda Global. Mowa o docelowej alternatywie w stosunku do Bitcoina, jakim jest Litecoin (LTC). To waluta, której wolumen ustalono na 84 miliony jednostek. Sam proces wydobywania tej kryptowaluty jest także łatwiejszy i szybszy, a sam proces przetwarzania bloków został przez twórców udoskonalony. Mimo tego jednak na przestrzeni lat Litecoin nie mógł przebić się przez ogromną popularność Bitcoina, i tak zapewne pozostanie przez długi okres.

Przedstawione powyżej kryptowaluty to zaledwie wierzchołek góry lodowej, na którą składa się ponad 50 dostępnych instrumentów dostępnych na giełdzie kryptowalut. Jeśli chcemy zainwestować w ten perspektywiczny rynek, wystarczy założenie konta na giełdzie Zonda Global i realizowanie bezpiecznych transakcji kupna i sprzedaży kryptowalut zgodnie z naszą preferencją i strategią inwestycyjną.