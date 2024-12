Najlepszy pomysł na prezent? Hulajnoga elektryczna na święta

Początek grudnia to okres, w którym zaczynamy rozglądać się za prezentami świątecznymi. Bez względu na to, czy szukasz czegoś dla siebie, czy może dla kogoś – doskonałym pomysłem będzie hulajnoga elektryczna.

Płatna współpraca z marką Barel

Wydawać się może, że hulajnoga elektryczna to urządzenie, które jest użyteczne tylko w słonecznych miesiącach. Nic z tych rzeczy. Najlepsze "hulajki" to sprzęt, z którego można korzystać również w chłodniejsze miesiące – a nawet w zimie.

Modele sprawdzonych producentów są odporne na warunki atmosferyczne (odpowiednie certyfikaty IP), a ponadto dysponują usprawnieniami zapewniającymi bezpieczeństwo, w tym m.in. wydajnymi hamulcami lub wysokiej jakości oponami.

Jeśli więc zastanawiasz się, jaką hulajnogę kupić z okazji nadchodzących świąt, przedstawiamy kilka dobrych propozycji. To modele "skrojone" na różne potrzeby – możesz więc wybrać coś nie tylko dla siebie, ale również dla bliskich, którzy chcieliby dostać pod choinkę ten wygodny środek transportu.

Elektryczna hulajnoga to pomysł na prezent, który łączy w sobie funkcjonalność i pozytywne emocje. Zamiast tradycyjnych gadżetów, takich jak smartfony czy tablety, oferuje coś wyjątkowego – możliwość aktywnego spędzania czasu i swobodnego przemieszczania się. Jej nowoczesny wygląd i praktyczność sprawiają, że przyciąga uwagę i robi wrażenie. To idealny wybór dla osób ceniących wolność i niezależność. Taki prezent pod choinką nie tylko zaskoczy, ale także zapewni codzienną radość i stanie się niezastąpionym towarzyszem wielu podróży przez kolejne lata.

W kategorii najbardziej podstawowych, a jednocześnie najbardziej uniwersalnych – Motus Scooty 8.5 Lite w zasadzie nie ma sobie równych. To sprzęt na każdą kieszeń, ale pozbawiony jakichkolwiek kompromisów. Producent zadbał tutaj o wszystko, czego potrzeba, aby sprawnie poruszać się po mieście w przerwie między zajęciami albo podczas drogi do lub ze szkoły/uczelni.

Ten model oferuje silnik o mocy szczytowej 500 W, który w połączeniu z baterią o pojemności 6000 mAh gwarantuje 19 km zasięgu. Maksymalna prędkość, do której można się rozpędzić tą "hulajką", to 20 km/h (silnik szczytowo osiąga 500 W mocy). Dodatkowymi zaletami są niska waga Motusa Scooty 8.5 Lite oraz bardzo wydajne hamulce tarczowe. Co również istotne, to certyfikat IP54, który gwarantuje odporność sprzętu na kurz, zachlapania czy brud. Oznacza to, że z tym jednośladem możesz poruszać się bez względu na warunki pogodowe.

Jeśli świat hulajnóg elektrycznych nie jest ci obcy i wiesz, czego potrzebujesz (a może osoba, którą chcesz obdarować, ma już konkretne wymagania), to świetnym rozwiązaniem okaże się hulajnoga Ruptor R1 Lite V2. To już o wiele wydajniejsze urządzenie, które jest napędzane silnikiem o mocy 5szczytowej 800 W i osiągające fenomenalne 60 km zasięgu. Gwarantuje to bateria 15 Ah.

Ruptor R1 Lite V2 to hulajnoga dla naprawdę wymagających. Sprzęt przykuwa uwagę nie tylko osiągami, ale też detalami. Producent przyłożył bowiem wiele uwagi do kwestii wyglądu tego modelu – czego jednym z dowodów jest choćby rozbudowany, aczkolwiek czytelny wyświetlacz. Znajdziesz na nim nie tylko informację o aktualnej prędkości, ale też szereg innych istotnych parametrów, które przydadzą się podczas podróży.

Dość wspomnieć, że ta "hulajka" jest wyposażona w dwa hamulce tarczowe i zestaw pełnego oświetlenia. Dzięki temu drugiemu będziesz zawsze bardzo dobrze widoczny w trakcie jazdy. Warto też wspomnieć o wbudowanych kierunkowskazach, które nie są podstawowym wyposażeniem u wielu producentów.

Na liście polecanych przez nas hulajnóg nie mogło też zabraknąć modelu Ruptor R3 V3, który jest prawdziwym "potworem". To sprzęt, który dysponuje silnikiem o oszałamiającej mocy 800 W. Do tego równie imponujący jest zasięg 75 km, który gwarantuje pojemna bateria 20 Ah. Ruptor R3 V3 to urządzenie dla najbardziej wymagających. Ma absolutnie wszystko, czego możesz oczekiwać od "hulajki", a nawet więcej.

Wytrzymałe i wydajne hamulce, wygodna amortyzacja, czytelny i rozbudowany wyświetlacz, a do tego duże koła 10". To sprzęt z najwyższej półki, w którym nie ma miejsca na kompromisy. Z tym urządzeniem dojedziesz wszędzie – odległość do celu nie będzie przeszkodą, wszak mówimy o zasięgu 75 km.

Listę najlepszych hulajnóg pod choinkę na święta zamykamy kolejną propozycją z wysokiej półki. Dualtron Togo Limited 60V 15 Ah LG to propozycja, która zaskakuje przede wszystkim wydajnością.

Producent zadbał tutaj o wszystkie najważniejsze rzeczy, których można oczekiwać od "hulajki". Jest więc potężny silnik o mocy 1000 W, jest pojemna bateria gwarantująca 65 km zasięgu, ale też jest osprzęt zapewniający bezpieczeństwo – w tym m.in. wydajne hamulce linkowe. W tym modelu znalazło się również miejsce na kierunkowskazy oraz czytelny wyświetlacz wskazujący m.in. biegi. Warto wziąć pod uwagę jednak, że to nie jest sprzęt dla najmłodszych waży bowiem 25 kg.

Jeśli wybrałeś już najlepszą hulajnogę dla siebie lub bliskich, warto też zastanowić się nad dokupieniem na święta dodatkowych akcesoriów dla tego typu pojazdów. Aby zagwarantować sobie spokojną głowę podczas wszelkich podróży, w plecaku warto mieć choćby pompkę Motus – niewielki elektryczny kompresor.

Proponowany przez nas ma baterię o pojemności 4000 mAh, a do tego oferuje oświetlenie LED i możliwość ładowania przez USB-C. Najważniejsze jest jednak to, że z kompresorem elektrycznym Motus nie musisz obawiać się o to, że urządzenie będzie ci ciążyć w plecaku i zabierać wiele miejsca. To bardzo niewielki sprzęt, którego obecności raczej nie odczujesz.

Kolejne akcesorium, które warto rozważyć, jeśli przygotowujesz już prezenty pod choinkę, jest torba (sakwa) Motus do hulajnogi elektrycznej. To niewielkie "opakowanie" wykonane z wysokiej jakości materiałów (PU+EVA), a do tego oferujące wodoodporność. Montaż odbywa się poprzez umieszczenie sakwy na kierownicy. Pojemność torby sięga z kolei 3 l, a zatem jest ona wystarczająco pojemna, aby zmieścić w niej najpotrzebniejsze przedmioty.

Najlepsze modele hulajnóg elektrycznych oraz akcesoria znajdziesz w sklepach takich jak: 7Way.pl, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Decathlon, X-kom oraz Komputronik.

