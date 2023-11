Najlepsze wsparcie w domowych porządkach. Jaki rodzaj odkurzacza wybrać?

Odkurzanie to jeden z najmniej lubianych i czasochłonnych obowiązków domowych. Rozwój technologii sprawił jednak, że sprzątanie może być szybsze i łatwiejsze. Jaki odkurzacz wybrać i na co zwrócić uwagę przy wyborze? Odpowiedzi szukajcie również podczas Allegro Black Weeks.

Sprzątanie, a konkretnie odkurzanie to jeden z przykrych domowych obowiązków. Tak przynajmniej wynika z badań przeprowadzonych przez ośrodek badań ARC Rynek i Opinia. Tylko co czwarty pytany twierdzi, że lubi sprzątać, co trzeci zaś uważa to za przykry obowiązek. Mało tego, co dziesiąty nie ma czasu na sprzątanie, a bałagan w domu nie stanowi dla niego problemu.

Bez względu na podejście do sprzątania czynność tę wykonujemy regularnie, najczęściej co 3–4 dni. Co więcej, raz w tygodniu sprzątamy dokładniej, a dwa razy w miesiącu – przynajmniej co trzeci z nas tak deklaruje – bierzemy się za generalne porządki.

Dlaczego nie lubimy sprzątać? Bo to pożeracz i tak już deficytowego czasu. Samo tylko odkurzanie zajmuje średnio 15 min dziennie. Powiecie, że nie ma potrzeby odkurzać codziennie? Możliwe, o ile nie macie dzieci i/lub zwierząt. Zakładając więc, że po odkurzacz sięgamy codziennie, czynność ta zajmuje nam 1,5 godz. tygodniowo i niemal dwie doby miesięcznie.

Ci, którzy nie chcą tracić czasu, powinni postawić na nowe technologie. Roboty sprzątające i bezprzewodowe odkurzacze pionowe szturmem zdobywają rynek, co widać chociażby po liczbie modeli dostępnych na sklepowych półkach. Na co zwrócić uwagę, wybierając najlepszy dla siebie sprzęt?

Sprzątaj szybko, wygodnie i efektywnie

Coraz większą popularnością wśród konsumentów cieszą się bezprzewodowe odkurzacze pionowe. To rozwiązanie idealne dla osób, które mają małe dzieci lub zwierzęta. Urządzenie pozwala szybko rozprawić się z brudem. Nie musimy wpinać wtyczki do kontaktu ani ciągnąć po mieszkaniu plączącego się kabla. Chwytamy za rączkę, naciskamy przycisk i odkurzamy. Niektóre modele mają też możliwość jednoczesnego mopowania podłogi, więc dodatkowo oszczędzamy czas potrzebny do jej umycia. Pewnym minusem jest jednak ograniczony czas pracy.

Co jest najważniejsze przy wyborze? Istotnym elementem specyfikacji jest filtracja - skuteczna sprawia, że cząstki zanieczyszczeń nie wydostaną się poza urządzenie. Kluczowa jest także pojemność pojemnika na kurz i inne zanieczyszczenia – absolutne minimum to 0,5 l.

Jedną z największych zalet odkurzaczy pionowych jest możliwość dotarcia do trudno dostępnych miejsc. Aby jednak odkurzanie mogło być w pełni efektywne, należy do danej powierzchni dobrać odpowiednią końcówkę. Dlatego też im więcej ich w zestawie, tym lepiej.

Decydując się na bezprzewodowe urządzenie, sprawdźmy także długość działania i szybkość ładowania baterii. Tańsze modele potrafią rozładować się już po 30–40 minutach pracy, te z najwyższej półki potrafią odkurzać bez przerwy nawet przez dwie godziny.

Robot posprząta za ciebie

Osoby, które cenią sobie wygodę bądź na myśl o odkurzaniu zaczynają wymyślać sobie inne zajęcia, powinny postawić na robota sprzątającego. To urządzenie, które posprząta za nas. Roboty wyposażone są w specjalne czujniki, które przed rozpoczęciem pracy dokładnie mapują nasze mieszkanie. Mówiąc wprost, wiedzą, gdzie sprzątać, a gdzie nie. Robot automatycznie się porusza i zbiera wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia z podłóg oraz dywanów. W zależności od budżetu możemy wybrać model, który tylko odkurza i zamiata lub robota hybrydowego umożliwiającego również mopowanie.

Szukając konkretnego modelu, warto zwrócić uwagę na kilka parametrów. Przede wszystkim przyjrzyjmy się szczotce centralnej – wałek może być gumowy lub plastikowy, pokryty w części włosiem lub nie. W zależności od powierzchni sprawdźmy też, czy dany rodzaj szczotki będzie odpowiedni. Równie istotne są szczotki boczne, które odpowiadają za wymiatanie brudu i kurzu z trudno dostępnych miejsc. Zwróćcie uwagę, czy robot posiada dwie, czy jedną szczotkę boczną oraz jaka jest ich długość.

Wybierając robot sprzątający, dobrze jest postawić na taki, którego pracę możemy w pełni kontrolować z poziomu smartfona. W aplikacji mamy nie tylko podgląd w historię sprzątania, ale także możliwość ingerowania w cały proces, np. wyznaczając miejsca, do których maszyna nie może się zbliżać.

Oszczędzaj czas i pieniądze

Podczas Black Weeks na Allegro znajdziemy szeroki wybór, zarówno odkurzaczy pionowych, jak i robotów sprzątających. Wygodę podczas sprzątania można sobie zapewnić już za niewiele ponad 100 zł! A dokładnie za 106,82 zł, bo tyle teraz kosztuje odkurzacz pionowy Deerma DX118C. To model 2 w 1 – może nam służyć także jako odkurzacz ręczny. Pojemność zbiornika na zanieczyszczenia ma aż 1,2 l. W zestawie otrzymujemy szczotkę do parkietu, ssawkę do szczelin oraz trójkątną szczotkę do mebli.

To była wersja budżetowa. Za solidny i wydajny odkurzacz bezprzewodowy trzeba zapłacić trochę więcej. Chyba że zrobimy to na Allegro, wówczas mamy szansę sporo zaoszczędzić. I tak, odkurzacz pionowy Philips Aqua5000 dostępny jest za 999 zł (poza promocją 1199 zł). To urządzenie 3 w 1, a zatem spełnia rolę odkurzacza pionowego, ręcznego oraz mopa. Sprzęt dzięki nasadce zasysającej 180° umożliwia dokładne sprzątanie nawet w niedostępnych zakamarkach (wychwytuje aż 98 proc. kurzu). Produkt ma baterię litowo-jonową, która pozwala na pracę odkurzacza bez przerwy przez 40 min.

Mocarzem w walce z domowymi zabrudzeniami będzie też odkurzacz pionowy Jimmy H10 Flex. To produkt stworzony do sprzątania każdej powierzchni. W zestawie znajduje się miękka szczotka, elektryczna głowica do materaca, narzędzie do tapicerki 2 w 1 oraz narzędzie szczelinowe, które pomaga w czyszczeniu większej liczby miejsc w domu, tj. sofy, łóżka czy biurka. Odkurzacz wyposażony jest w poziomy system filtracji, który skutecznie oddziela kurz od powietrza i zmniejsza straty ssania. Wychwytuje duże cząsteczki i do 99,9 proc. drobnego pyłu. Cena? Teraz na Allegro – 1200 zł.

Czy robot sprzątający musi być drogi? Nic bardziej mylnego, co udowadnia TESVOR X500. Na Black Weeks możemy go kupić już za 379,05 zł. Wystarczy jeden przycisk, a maszyna wykona za nas całą pracę w domu. Urządzenie ma dwie szczotki zamiatające oraz szczotkę rolkową. To jeden z najniższych robotów dostępnych na rynku – ma tylko 7,55 cm wysokości, co pozwala mu wjechać nawet pod niskie meble i zabudowy. Co ważne, po zakończeniu sprzątania samodzielnie wróci do stacji dokującej, aby naładować akumulator. Robotem możemy wygodnie sterować z poziomu telefonu. Warto podkreślić, że produkt jest bezpieczny dla alergików i zwierząt.

Zainteresowani? A może szukacie innego modelu? Więcej odkurzaczy pionowych oraz robotów sprzątających znajdziecie na Allegro.

Płatna współpraca z marką Allegro