Najlepsze promocje na Cyber Monday!

To już ostatnia okazja, by skorzystać z najniższych cen w przedświątecznych promocjach. Za kilka dni wrócą do normalnych poziomów. I polowanie na prezenty dla najbliższych lub najnowszy sprzęt na własny użytek będzie nas kosztowało o wiele, wiele więcej. Jakie rabaty mogą nam przejść koło nosa? Prezentujemy najlepszą ofertę od Media Expert!

Dynamiczny duet od Sony

To ostatni moment, żeby zdobyć konsolę SONY PlayStation 5 z wielkim, 75-calowym, nowoczesnym telewizorem SONY Bravia KD-75X75WL taniej aż o 1700 zł! Tak, świetna konsola od Sony, najlepsza w tym momencie na rynku, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę przebojowe tytuły dostępne wyłącznie dla jej użytkowników, kosztuje teraz w promocji tylko 1999 zł! Najniższa cena PlayStation 5 z ostatnich 30 dni to 2699 zł, więc widać jak na dłoni, że oszczędzamy tu 700 zł.

A jeszcze większy rabat czeka przy zakupie znakomitego, 75-calowego telewizora Sony Bravia UHD 4K, którego najniższa cena z 30 ostatnich dni wynosiła 5990 zł. Teraz zaś można go zabrać do domu już za 4990 zł, czyli o okrągły tysiąc taniej! Ten konkretny model od SONY oferuje najwyższą jakość kinowego obrazu w standardzie Dolby Vision, przestrzenny dźwięk Dolby Atmos, inteligentne skalowanie obrazu do najwyższej rozdzielczości 4K przez bardzo wydajny procesor Sony X1 oraz cały szereg usprawnień i udogodnień dla graczy, którzy podłączą do niego konsolę przez złącze HDMI 2.1. Na pokładzie ma również najbardziej wszechstronny system operacyjny Google TV oraz oferuje ekskluzywny dostęp do biblioteki filmów wytwórni Sony Pictures. Oczywiście strumieniowanych w najwyższej jakości!

Dwa hity od Philips

Renomowany producent również trafił do przedświątecznych megapromocji Media Expert z dwiema świetnymi okazjami. Pierwsza to naprawdę wyjątkowo tani telewizor PHILIPS 55PUS7008. Trudno w to uwierzyć, ale możemy teraz upolować ten 55-calowy sprzęt o rozdzielczości natywnej UHD 4K, obsługujący HDR, dźwięk Dolby Digital i Smart TV oraz posiadający najszybsze złącze HDMI 2.1 już za 1799 zł! Tak, 55 cali ekranu 4K w cenie smartfona ze średniej półki! Regularna cena tego telewizora wynosi 2299 zł, a w ciągu ostatnich 30 dni można go było najtaniej kupić za 1999 zł. W promocji zaś jest jeszcze tańszy. Grzech nie skorzystać.

Trzeba się także pospieszyć, jeśli chcemy zaoszczędzić 300 zł na świetnej frytownicy beztłuszczowej PHILIPS Essential Connected Ovi XL. To inteligentne cudeńko sterowane także za pośrednictwem Wi-Fi, wykorzystując rewolucyjną metodę smażenia bez oleju, wymyśloną zresztą właśnie przez inżynierów Philipsa, można teraz jeszcze kupić za 699 zł, choć przed promocjami jego najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni wynosiła 999 zł! Ten airfryer wyróżnia się wyjątkowo dużą misą o pojemności 6,2 litra, w której zmieścimy aż 1,2 kg produktów, które chcemy usmażyć w najzdrowszy z możliwych sposobów.

Tańsza mobilność

W najlepszych ostatnich przedświątecznych promocjach Media Expert można także znaleźć takie hity jak znacznie tańszy, doskonały smartfon APPLE iPhone 12 128 GB 5G. Tych telefonów nie trzeba nikomu przestawiać, podobnie jak ich niewiarygodnie wydajnych podzespołów. Napędza je procesor Apple A14 Bionic, a treści zobaczymy na bezkonkurencyjnym wyświetlaczu Super Retina XDR wykonanym w technologii OLED. Normalna cena tego cuda to 3850 zł. W ostatnich 30 dniach spadła do 3099 zł, a z rabatem można go mieć jeszcze taniej, bo już za 2999 zł. Fabrycznie nowy iPhone w takiej cenie nie trafia się każdego dnia, to pewne.

Podobnie jak naprawdę wyjątkowo trudno będzie upolować w tak znakomitej promocji przenośny, 100-watowy głośnik Bluetooth JBL Partybox On-the-Go Essential. To dzieło inżynierów JBL, czyli najlepszych specjalistów od bezprzewodowych głośników, rozkręci każdą imprezę swoim głębokim, potężnym brzmieniem JBL Pro Sound. I nie przestanie dawać czadu przez 6 godzin, bo tyle właśnie wytrzymuje pojemny akumulator napędzający tę 100-watową muzyczną bestię. Fani popisów wokalnych szczególnie ucieszą się z tego modelu, ponieważ dołączany jest do niego w zestawie bezprzewodowy mikrofon. Oczywiście, jak większość głośników JBL, także i ten odporny jest na zachlapanie wodą zgodnie z normą IPX4. Przez ostatnie 30 dni ten model kosztował 1499 zł. O ile taniej można go zdobyć w tych dniach? O pełne pół tysiąca! Tak, w Media Expert można go mieć już za 999 zł!

Coś do domu?

Jeśli marzy nam się suszarka, która rozwiąże wszystkie problemy logistyczne związane z odpowiednim wysuszeniem prania w zimowych warunkach, to mamy właśnie ostatnią okazję, żeby nabyć fantastyczną, wyjątkowo cichą i energooszczędną, a do tego bardzo pojemną suszarkę BOSCH WTH85V8SPL już za 1999 zł. Czyli aż o tysiąc mniej niż wynosiła najniższa cena z ostatnich 30 dni - 2999 zł! To jest okazja tak znakomita, że aż się chce kupić od razu dwie sztuki, choć oczywiście jest to całkowicie zbędne, zwłaszcza że jej 8-kilogramowy bęben pomieści naprawdę dużo prania. I perfekcyjnie wysuszy je dzięki maksymalnie oszczędzającej energię metodzie kondensacyjnej wykorzystującej pompę ciepła, traktując z najwyższą delikatnością nawet najdelikatniejsze tkaniny.

To również ostatni moment, by zaoszczędzić 300 zł na markowym ciśnieniowym ekspresie do kawy. DeLonghi Dinamica, bo właśnie o tym eleganckim urządzeniu mowa, przez ostatni miesiąc nie był dostępny taniej niż w cenie 2799 zł. A teraz można go kupić z rabatem tylko za 2499 zł! Potem pozostanie już tylko gratulowanie sobie sprytnego zakupu oraz cieszenie się w domowym zaciszu jedną lub dwiema z 12 rodzajów perfekcyjnie zaparzonych włoskich kaw, które ten wszechstronny ekspres potrafi przygotować według naszych preferencji.

Atrakcyjne akcesoria

Jeśli szukamy pomysłu na świetny prezent i chcemy przy okazji zaoszczędzić parę złotych, to powinniśmy się pospieszyć, by zdążyć skorzystać z rabatu na uroczy, zgrabniutki aparat natychmiastowy FUJIFILM Instax Mini 12. Jego układ optyczny o ogniskowej 60 mm, automatycznej kontroli błysku oraz trybie zbliżeniowym pozwoli pstrykać spontaniczne fotki w dowolnym momencie. Uwiecznione chwile zachowamy oczywiście w formie fizycznej, bo ten sprytny aparacik wydrukuje nam je w zaledwie 5 sekund! Ten uroczy gadżet spodoba się z pewnością najmłodszym członkom rodziny. A zapłacimy za niego tylko 269 zł, czyli aż o 110 zł mniej niż wyniosła najniższa cena z ostatnich 30 dni, 379 zł!

Ostatnia pozycja na naszej liście promocji, z których należy jak najszybciej skorzystać, zanim przeminą, świetnie nadaje się na niedrogi, ale bardzo mile widziany prezent dla w zasadzie każdego regularnego użytkownika komputera. Zwłaszcza zaś dla zapalonego gracza. Mała, zgrabna i wyjątkowo lekka bezprzewodowa myszka STEELSERIES Prime Mini Wireless o wysokiej czułości skalowanej aż do 18000 dpi kosztuje w promocji tylko 149 zł, czyli aż o 70 zł mniej, bo jej najniższa cena z ostatniego miesiąca to 219 zł. Ta elegancka, ergonomiczna, wygodna i na dodatek bardzo estetycznie prezentująca się myszka świetnie będzie się prezentować pod choinką!

Najlepsze tegoroczne okazje i najbardziej atrakcyjne promocje w Media Expert powoli się kończą. Jeśli chcemy z nich skorzystać, by mniejszym kosztem zaopatrzyć się w prezenty dla bliskich, naprawdę powinniśmy się pospieszyć. Zarówno w przypadku objętych rabatami urządzeń z powyższej listy, jak i innych dostępnych w promocjach. Warto przy tym pamiętać, że oszczędzimy nie tylko dzięki samym rabatom, ale również trwającej teraz wielkiej promocji na zakupy ratalne. W jej ramach Media Expert nie tylko rozkłada należność na 30 rat z zerowym oprocentowaniem, ale również pokryje za nas dwie z nich! I na dodatek pierwszą będziemy musieli zapłacić dopiero w kwietniu przyszłego roku! Czy to nie jest wystarczająca zachęta, żeby właśnie teraz skorzystać z tych niesamowitych okazji?

Płatna współpraca z marką Media Expert