Najlepsze promocje Black Friday. Sprawdź telewizory w supercenach!

Choć telewizja to wynalazek mocno przestarzały, to sam telewizor nadal jest najważniejszym sprzętem w domu. To nasze okno na świat. I nie ma lepszego momentu, by zainwestować w większe i lepsze okno niż Black Friday z jego świetnymi rabatami.

To niesamowite, jak bardzo zmieniły się telewizory. I to nie tylko pod względem wyglądu, choć ta zmiana najbardziej rzuca się w oczy. Współczesne płaskie, wielkie, ciekłokrystaliczne ekrany są całkiem inne niż znane z ubiegłego wieku pudła telewizorów kineskopowych. Jeszcze większe zmiany zaszły jednak w środku. Telewizory stały się komputerami. Centrami multimedialnymi, dla których wyświetlanie obrazu telewizyjnego jest tylko jedną z funkcji. I to często tą mniej ważną. To jak smartfon, w którym najmniej korzystamy z jego podstawowej funkcji – telefonu.

Dzisiejszy inteligentny TV pozwala korzystać z serwisów streamingowych, przeglądać Internet, oglądać zdjęcia, słuchać muzyki i łączyć się z naszymi komputerami oraz telefonami. Jest bardzo zaawansowanym urządzeniem, charakteryzującym się konkretnymi parametrami. Dawniej telewizory różniły się w zasadzie tylko wielkością ekranu. Dziś zaś mają różne matryce ekranu, procesory obrazu, systemy operacyjne i dodatkowe opcje oraz rozwiązania technologiczne. Nie jest już tak łatwo wybrać najlepszy sprzęt. Stąd nasze zestawienie, które powinno okazać się pomocne w tym wyborze. Przygotowaliśmy je z okazji Black Friday, więc przedstawione w nim telewizory są nie tylko świetnym sprzętem, ale również znajdziemy je w wyjątkowo niskich cenach.

55 cali

Przy takiej przekątnej optymalna odległość, w jakiej powinna znajdować się osoba oglądająca, wynosi ok. 2,3 m. Telewizor tej wielkości przeznaczony jest więc do nieco mniejszych pomieszczeń. Jaka jest nasza promocyjna sugestia w tej kategorii? Świetny Samsung OLED QE55S95BAT - 55" - 4K - Smart TV. Jego główną zaletą jest wyświetlacz bazujący na nowoczesnej technologii QD OLED, który zapewnia głęboką czerń, czystą biel i pełną paletę żywych kolorów. Dzięki nowoczesnym samoemisyjnym pikselom oraz Quantum Dot można cieszyć się realistycznymi, wyraźnymi i jaśniejszymi kolorami.

Dodatkowo telewizor ten wyposażony jest w sztuczną inteligencję, która korzysta z 20 neuronowych sieci, które na bieżąco skalują obraz, aby jego jakość była jeszcze lepsza. Do tego Dolby Atmos zadba o to by w połączeniu z wielokanałowymi wbudowanymi głośnikami dźwięk był równie doskonały jak obraz.

To jednak nie wszystko. Samsung to dobry wybór, jeśli uwielbiamy maratony filmowe. Telewizor ten jest bowiem wyposażony w Tryb Komfortu dla Oczu, który dopasowuje jasność obrazu i temperaturę kolorów do warunków oświetlenia w pomieszczeniu. Idealne na weekendowe popołudnia i wieczory.

Telewizor doskonale współpracuje także ze smartfonem z systemem Android. Można bowiem wyświetlić ekran telefonu na części ekranu telewizora! Oglądasz film i jednocześnie rzucając okiem na najnowsze wiadomości. A gdy skorzystasz z Google Duo, 55 calowy ekran może być używany podczas wideorozmowy.

Cena? W tym momencie, w ramach promocji Black Friday, tylko 7949 zł. O 550 zł mniej niż przed rabatem. To tyle ile trzeba zapłacić niemal za rok oglądania Netflixa.

65 cali

Przed takim telewizorem najlepiej jest siedzieć w odległości przynajmniej 2,7 m. Jeśli będziemy bliżej, oczy będą musiały podążać za akcją na ekranie, co może wywołać ich zmęczenie, a nawet ból głowy. W tej kategorii mamy dwie ciekawe propozycje. Pierwsza to Sony Bravia XR-65X90K. Tego producenta telewizorów nikomu przedstawiać nie trzeba. Ich dzieło korzysta z ulepszonej wersji technologii LED, tak zwanego Full Array LED. Różni się ona tym, że diody podświetlane są punktowo, małymi grupami, co pozwala uzyskać znacząco lepszą jakość obrazu niż w klasycznej matrycy LED. Oprócz tego telewizor wykorzystuje w celu dalszej poprawy jakości systemy XR Contrast Booster oraz XR Triluminos Pro, a także technologię XR Motion Clarity eliminującą rozmycia i zniekształcenia w dynamicznych scenach. Telewizor korzysta z systemu operacyjnego Google TV, wyświetlana rozdzielczość to standardowe 4K, a odświeżanie ekranu dochodzi do 120 Hz, więc świetnie nadaje się do gier. Zwłaszcza tych z konsol PlayStation, z którymi ten TV oczywiście znakomicie współpracuje – w końcu jedno i drugie to sprzęt od Sony. Dzięki rabatom Black Friday można kupić ten TV już za 5699 zł, czyli 800 zł mniej niż przed "czarnym piątkiem".

Druga nasza sugestia to naszpikowany najnowszymi rozwiązaniami technicznymi LG OLED 65C21LA, wykorzystujący autorski system operacyjny webOS. Jego ekran bazuje na matrycy OLED Evo, najnowszym rozwiązaniu w tej dziedzinie. Jakość obrazu jest tutaj wprost niezrównania, także dzięki innowacyjnemu systemowi zwiększania luminacji Brightness Booster oraz bardzo mocnemu procesorowi a9 5. generacji. Wykorzystuje on sztuczną inteligencję oraz takie narzędzia jak Dynamic Tone Mapping Pro, by dbać o idealne wyświetlanie każdej klatki. SI znajdująca się na pokładzie tego telewizora zajmuje się również przekształcaniem dźwięku dwukanałowego na przestrzenny 7.1.2-kanałowy, co gwarantuje niesamowite, prawie kinowe doświadczenia. Także w grach, a trzeba powiedzieć, że do nich jest ten telewizor wyjątkowo przystosowany. Oprócz rozdzielczości 4K oraz odświeżania 120 Hz posiada bowiem unikalną cechę, której próżno szukać wśród innych Smart TV – czas reakcji na poziomie jednej milisekundy. Taki jak w topowych monitorach gamingowych. I podobnie jak one ten TV wykorzystuje technologie nVidia G-Sync, AMD FreeSync Premium oraz VRR. W "czarny piątek" ten telewizor dla gamerów można nabyć za 8999 zł, o równy tysiąc taniej niż poza promocją.

75 cali

W jakiej odległości od takiego dużego telewizora powinno się siedzieć? Przynajmniej 3,1 m. Nadaje się on więc raczej do większych salonów. Stąd to nasza ostatnia promocyjna propozycja: TCL QLED 75C635. Telewizor opiera się na systemie Google TV, obsługuje rozdzielczość 4K i odświeża ekran z częstotliwością 60 Hz na sekundę. Dużą zaletą tego TV jest też innowacyjna konstrukcja bezramkowa – ekran zajmuje tutaj całą powierzchnię telewizora. I jest to ekran QLED, czyli oparty na technologii nanokryształów, zwanych też kropkami kwantowymi. To rozwiązanie ustępuje matrycom OLED pod względem kontrastu, ale oferuje lepsze odwzorowanie kolorów i lepiej współpracuje z trybami HDR.

I jest też bardziej żywotne. Oraz tańsze. To właśnie dzięki temu, oraz dużemu rabatowi, ten największy z proponowanych przez nas telewizorów wcale nie jest najdroższy. Można go nabyć już za 4999 zł w ramach promocji Black Friday, aż o 1300 zł taniej!

Oczywiście, to niejedyne okazje, które czekają na chętnych w okolicach Black Friday, który nie kończy się feralnego piątku. Wszystkie je można sprawdzić w sklepie RTV-Euro-AGD i wybrać coś dla siebie. Może właśnie jeden z tych telewizorów? Warto również wiedzieć, że oprócz dużych rabatów z okazji Black Friday obowiązuje również dodatkowa promocja na zakupy ratalne – sklep zapłaci za nas pierwszą ratę, a spłata kolejnych odroczona jest aż do maja przyszłego roku! Nie dość więc, że można kupić świetny telewizor w bardzo atrakcyjnej cenie, to jeszcze zaczniemy płacić za niego dopiero za sześć miesięcy!