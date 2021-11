Najlepsze okazje na elektronikę!

Kiedy ukochana znów powie: "Ale po co nam nowy telewizor, kiedy ten stary jeszcze działa?" powiedz jej, że nie zamierzasz kupować zwykłego Smart TV, ale prawdziwą salonową bestię, która przeniesie Was do świata fantastycznej jakości. Albo jeżeli poetyckie porównanie na nią nie zadziała to przedstaw prosty fakt - "Teraz to cudeńko jest o tysiąc złotych tańsze, a za zaoszczędzone pieniądze możemy kupić to i to". Zazwyczaj ten argument potrafi przekonać każdą kobietę.