Najlepsze laptopy dla studenta

Laptopy Lenovo są bardzo popularne wśród klientów. To zasługa zachowania dobrego stosunku pomiędzy ceną, a jakością zastosowanych podzespołów. Prezentowany model jest wyposażony w ekran o wysokim poziomie odświeżania – aż 165 herców. Procesor to Intel Core i5-11400H. 8 gigabajtów pamięci RAM gwarantuje wydajną i szybką pracę sprzętu. Na uwagę zasługuje także obecność dysku SSD. Dedykowana karta graficzna Nvidia GeForce GTX 1650 zapewnia świetnej jakości obraz oraz wydajność, której potrzeba podczas obsługiwania zaawansowanych programów, z których korzysta się na studiach. W cenie trochę ponad 3500 złotych możesz kupić naprawdę dobrego laptopa gamingowego, który sprawdzi się w wielu zadaniach.

Nasze zestawienie kończymy drugą propozycją od Lenovo. Tym razem jest to IdeaPad Gaming 3 15ACH6, który dysponuje ekranem o wysokim poziomie odświeżenia. W tym wypadku to aż 120 herców. Sprzęt korzysta z procesora AMD Ryzen 5 5600H i karty graficznej Nvidia GeForce GTX 1650. Laptop jest smukły, przez co poręczny w podróży. Prezentuje się bardzo dobrze, co jest zasługą nowoczesnego projektu. W laptopie za niewiele ponad 3000 złotych zainstalowany jest system operacyjny Windows 11 Home, co jest sporym ułatwieniem. Nie mogło oczywiście zabraknąć szybkiego dysku SSD, który mieści aż 512 gigabajtów danych.