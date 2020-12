WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne Gry + 4 Euro_cdc_2020poradnik kupujacegoporadnik kupującegogry na xbox Maciej Olanicki 4 godziny temu Materiał powstał przy współpracy z RTV EURO AGD Najlepsze gry sportowe i wyścigowe na konsole i pecety. W tym roku jest w czym wybierać Koniec roku, na który przypadają premiery wielu gier, dostępność konsol kolejnej generacji oraz oczywiście święta Bożego Narodzenia to świetna okazja do zakupów. W tym roku zdecydowanie jest w czym wybierać, niemniej stałą popularnością cieszą się kolejne odsłony uznanych serii sportowych. Sprawdźmy, jakie tytuły sportowe i wyścigowe warto sprezentować sobie lub innym pod choinkę w 2020 roku. Share Źródło: Materiały prasowe FIFA 2021 Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe Trudno sobie wyobrazić, aby tego rodzaju zestawienie mogło się rozpocząć od innego tytułu niż najpopularniejsza gra piłkarska. Każdego roku EA sprzedaje miliony egzemplarzy na różnych platformach i z całą pewnością tak będzie także z grą FIFA 2021. Oferuje ona wiele nowości, z których część pozwoli wykorzystać potencjał konsol nowej generacji. Poza odświeżoną grafiką czy rozdzielczością 4K na PlayStation 5 wykorzystane zostały możliwości haptycznego spustu w padzie, który stawia różny opór w zależności od podejmowanej w grze akcji. Nowości zawitały także do trybu kariery, trybu Volta, pojawiły się nowe możliwości przeprowadzania ataku (np. zwinny drybling), zaktualizowano i powiększono listę licencjonowanych lig oraz klubów. Warto zaznaczyć, że możliwy jest zakup wersji umożliwiającej bezpłatny upgrade do wariantu kierowanego na PlayStation 5 i Xbox Series X oraz Xbox Series S. Dostępna jest także Edycja Mistrzowska. UFC 4 Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe Pozostajemy przy franczyzach EA. Tym razem propozycja dla fanów sportów walki, zwłaszcza sztuk walki, czyli UFC 4. Seria UFC od lat wiedzie prym w swoim gatunku, zaś w najnowszej odsłonie nie tylko powiększa grono dostępnych sportowców, w których można się wcielić, ale też przynosi nowe areny, na których można toczyć bój. Dodano także nowy tryb walk błyskawicznych – w ramach sieciowego, sześciorundowego turnieju gracz będzie musiał się zmierzyć nie tylko z przeciwnikami, ale też ze zmieniającymi się zasadami, co urozmaica rozgrywkę. Ponadto EA skupiło się na nowościach stricte gameplayowych – rozbudowano system walki w klinczu poprzez implementację mechanizmu Real Player Motion, który wykorzystywany jest zresztą także w nowej mechanice obaleń. Wisienką na torcie jest odświeżona mechanika ground and pound, umożliwiająca zadawanie potężnych ciosów rywalowi będącemu w parterze. DiRT 5 Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe DiRT 5 to już czternasta gra rajdowa stworzona przez Codemasters i godny następca kultowej serii sygnowanej nazwiskiem Colina McRae. Przez lata przyzwyczailiśmy się już, że trudno o bardziej satysfakcjonujący, zręcznościowy symulator jazdy nastawiony na dostarczanie maksymalnej dawki grywalności i rozrywki. W najnowszej części twórcy eksplorują nowe kierunki – oprócz zróżnicowanych rajdów otrzymaliśmy także tryb Playgrounds, w którym każdy może wybudować własny, unikatowy tor. DiRT wykroczył poza formułę rajdową i pozwala konkurować ze sobą samochodom z różnych epok i klas. Jak zawsze możemy liczyć na znaczące wydłużenie listy dostępnych wozów oraz tras – jest ich aż 70 w 10 różnych lokalizacjach. Oczywiście na każdej napotkamy liczne urozmaicenia, jak choćby system dynamicznie zmieniającej się pogody, uwzględniający porę dnia.

Forza Horizon 4 Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe Serii Forza Horizon żadnemu miłośnikowi gier wyścigowych nie trzeba przedstawiać. Od lat jest to gra na wyłączność konsol Xbox, która napędza ich sprzedaż. Najnowsza odsłona zachwyca oprawą graficzną. Ogromna liczba samochodów (ponad 450 aut, ponad 100 producentów!) została wymodelowana i oteksturowana w sposób ocierający się o fotorealizm, a całości dopełniają świetnie zaprojektowane trasy oraz duży, otwarty świat, który gracz może dowolnie eksplorować. Co ważne, twórcy wprowadzili system zmiany pór roku, który dodatkowo urozmaica rozgrywkę. Zróżnicowane tryby oraz rozbudowane możliwości rozgrywki wieloosobowej sprawiają, że dla każdego posiadacza Xboksa najnowsza Forza to pozycja obowiązkowa. A może nowa kierownica? Święta to także dla miłośników ścigałek dobra okazja, by zdecydować się na zakup kierownicy i poznać satysfakcję płynącą z wyścigów na nowo. Aktualnie na rynku dostępnych jest wiele zróżnicowanych urządzeń, które za niewygórowaną cenę dostarczają niesamowitych wrażeń. Dość wspomnieć choćby kompatybilny z pecetami i PlayStation 4 zestaw Logitech G923m składający się ze świetnie zaprojektowanej i wykonanej z wysokiej jakości materiałów kierownicy oraz solidnych pedałów. Warto również zwrócić uwagę na propozycje firmy Thrustmaster – np. zestaw T300 RS czy Thrustmaster TMX PRO Force Feedback, które z czystym sumieniem można polecić nawet wymagającym wirtualnym rajdowcom. Materiał powstał przy współpracy z RTV EURO AGD Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku