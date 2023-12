Najlepsze gamingowe laptopy i PC na prezent świąteczny!

Z jakiego prezentu ucieszy się najbardziej zapalony gracz? Oczywiście z nowego komputera, wyposażonego w mocne podzespoły. Gry są coraz bardziej zaawansowane i wymagające, a żeby im sprostać, potrzebne są najnowsze rozwiązania technologiczne. I nie są one aż tak kosztowne, jak by się mogło wydawać.

Świąteczne okno zakupowe już się powoli zamyka. Zostało już niewiele czasu, żeby nabyć prezenty dla najbliższych i umieścić je pod choinką. Dlatego polecamy nasze zestawienie wartych uwagi komputerów gamingowych, które można wykorzystać jako dobrą ściągę i dzięki temu zaoszczędzić sporo czasu. I nie tylko czasu, bo świąteczna oferta Media Expert jest bardzo atrakcyjna cenowo. Jeśli planujemy w tym roku uszczęśliwić jakiegoś fana lub fankę gamingu, jedna z poniższych propozycji powinna doskonale sprawdzić się w roli najlepszego prezentu. Zanim jednak przyjrzymy się im bliżej, trzeba odpowiedzieć na jedno ważne pytanie: Laptop czy komputer stacjonarny? Każda z tych opcji ma bowiem plusy i minusy.

Laptopy gamingowe

Główną zaletą laptopów jest oczywiście ich mobilność. Korzystając z nich, przestajemy być przykuci do biurka. Możemy swój sprzęt zabrać ze sobą wszędzie, nie tylko na kanapę czy do innych pomieszczeń w domu, ale też do pracy, na wyjazd do rodziny lub na wakacje. Wolność, którą dają, naprawdę trudno przecenić. I nie trzeba już za nią dużo płacić.

Dell

Jednym z takich urządzeń jest ważący mniej niż 3 kg, czarny DELL G15 z klasycznym 15-calowym ekranem. Wykorzystuje on świetnie nadającą się do gier matrycę WVA o rozdzielczości FHD, która może się poszczycić wysokim odświeżaniem 120 Hz. Gamingowy laptop Della ma na pokładzie 16 GB bardzo szybkiej pamięci RAM DDR5 oraz dysk SSD najnowszej generacji o pojemności 512 GB. Moc potrzebną do gier zapewnia mu popularna karta graficzna nVidia GeForce RTX 3050 i procesor Intel Core i5-13450HX. To 10-rdzeniowy układ 13. generacji, niesamowicie wydajny w każdej sytuacji, nie tylko przy graniu. Ostatnią z zalet tego laptopa jest zaawansowany system chłodzenia z dodatkowymi wentylatorami i kanałami powietrznymi. Czy nada się na prezent dla gracza? Oczywiście, że tak! Sprawdź, ile kosztuje w ostatniej przedświątecznej promocji.

Acer

Firma Acer jest od lat znana ze świetnych laptopów do gier. Model ACER Nitro 5 tę opinię tylko potwierdza. W jego gustownej obudowie kryje się 16 GB RAM DDR5 i dysk SSD 512 GB oraz jeden z najbardziej popularnych procesorów na świecie, czyli znakomity, 6-rdzeniowy ADM Ryzen 5 6600H. Obsługą gier zajmuje się tutaj karta Nvidia GeForce RTX 3050 Ti, czyli nieco mocniejsza i bardziej wydajna wersja Titanium popularnego układu RTX 3050. Ma wystarczająco wiele mocy, by każdą grę wyświetlić w pełnej rozdzielczości FullHD i w wysokich ustawieniach detali oraz efektów na znakomitym ekranie IPS, odświeżanym aż 144 razy na sekundę. A w taki właśnie wyposażony jest ten laptop. Ile będzie nas kosztował taki prezent? Sprawdź jego cenę na własne oczy!

Lenovo

Najnowszy przebój, czyli LENOVO LOQ 15 może nie wygląda jak rasowy sprzęt gamingowy ze swoją tradycyjną obudową, ale w tym przypadku pozory mylą. Ten cienki i lekki, bo ważący zaledwie 2,4 kg laptop ma standardowe 16 GB RAM DDR5 oraz dysk SSD 512 GB. Procesor główny to sprawdzony i popularny 8-rdzeniowy Intel Core i5-12450H, który poradzi sobie w każdej growej sytuacji. Jak przystało na laptopa gamingowego, nowe Lenovo wyposażone jest też w 15-calowy ekran z najbardziej popularną wśród graczy matrycą IPS oraz odświeżaniem 144 Hz. Główną atrakcją jest tutaj jednak karta graficzna. Ten laptop ma bowiem na pokładzie GeForce RTX 4050, czyli przedstawiciela najnowszej linii najszybszych na świecie układów graficznych. Karta ta wyposażona jest w zaawansowaną SI, kryjącą się pod nazwą DLSS 3, która niesamowicie zwiększa wydajność w grach. To będzie świetny prezent dla każdego fana gamingu. Sprawdź jego cenę!

Komputery stacjonarne

Skoro laptopy do gier są super i wcale nie mniej wydajne niż tradycyjne stacjonarne pecety, to po co kupować desktopa? Powodów jest kilka. Po pierwsze, nadal jest mocniejszy od swojego przenośnego odpowiednika. Po drugie, desktopy są cichsze – dobry, nowoczesny desktop z markową obudową i solidnymi wentylatorami może być niemal bezgłośny. I wreszcie po trzecie laptopy są świetne, ale mają małe ekrany. A do gamingowego peceta można podłączyć monitor kilkukrotnie większy. Nie mówiąc już o dobrych głośnikach czy prawdziwe gamingowej, mechanicznej klawiaturze. Wielki ekran to całkiem inne, o wiele głębsze i bardziej immersyjne przeżycia.

Mad Dog

MAD DOG MD3600 to niedrogi, choć bardzo wydajny komputer, który oferuje solidną moc w bardzo dobrej cenie. Ten konkretny model oferuje 16 GB RAM, szybki dysk SSD 512 GB i solidny, sprawdzony 6-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 5 3600. Najważniejszy z jego podzespołów, przynajmniej z punktu widzenia gracza, czyli karta graficzna, również jest produkcji AMD. To popularny Radeon RX 6600, który przekonał do siebie graczy na całym świecie fantastycznym stosunkiem ceny do oferowanych osiągów. Ten zgrabny Mad Dog z obudową z kolorowymi wentylatorami będzie świetnym prezentem dla gracza, któremu niekoniecznie zależy na tym, by grać w najnowsze produkcje z najwyższymi ustawieniami detali w rozdzielczości 4K i zadowala się klasycznym FullHD. Sprawdź, ile kosztuje.

Acer

Tak, Acer produkuje również komputery stacjonarne do gier. Bardzo dobre komputery stacjonarne do gier. Ich Acer Predator Orion 3000 to wręcz idealny kandydat do miana znakomitego komputera gamingowego ze średniej półki. Nie jest to demon prędkości i wydajności, ale bez problemu poradzi sobie z każdą współczesną grą oraz znakomitą większością z tych, które zostaną wydane w najbliższych latach. Gwarantuje to bestsellerowa karta graficzna nVidia GeForce RTX 3060, równie popularny procesor Intel Core i5-12400 oraz, standardowo, 16 GB RAM i dysk SSD 512 GB. I cena tego zestawu jest nie mniej atrakcyjna. Sprawdź, ile kosztuje ten komputer!

HP

Ostatnia propozycja z naszej listy to markowy HP Victus 15L w gustownej, czarnej obudowie, który wychodzi o krok poza ramy ustalone przez wcześniejsze propozycje. Jest podobny do nich, ale wszystko robi nieco "bardziej". Głównie dzięki połączeniu naprawdę bardzo szybkiego i wydajnego procesora AMD Ryzen 7 5700G ze sprawdzoną kartą graficzną AMD Radeon RX 6600 XT. Na pokładzie jest tutaj również 32 GB pamięci RAM oraz pełny, terabajtowy dysk SSD. Dzięki nim ten model od HP nie tylko spełnia wymogi dzisiejsze, ale też będzie realizował jutrzejsze standardy. Oczywiście lepsze podzespoły oznaczają także większy wydatek. Ale jako prezent wcale nie jest taki drogi, jak się wydaje. Sprawdź cenę tego komputera!

Płatna współpraca z marką Media Expert