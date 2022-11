Najlepsze do domu. Największe oszczędności w Black Week

Nie stać nas na kupowanie najtańszych rzeczy. To paradoks dobrze znany każdemu świadomemu konsumentowi. Czy lepiej kupić buty tańsze czy te trzykrotnie droższe? W końcu w jednych i drugich się tak samo chodzi. Tak, przynajmniej w momencie zakupu. W perspektywie czasu jest jednak inaczej. Trzykrotnie droższe buty, staranniej wykonane, z lepszych materiałów będą nam dobrze służyć przez pięć, a może nawet dziesięć lat. A te dużo tańsze? Jeśli posłużą dwa sezony, to będzie duży sukces. Kupując taniej, musimy zmieniać obuwie częściej. A to się zupełnie nie opłaca.

Podobnie jest z innymi zakupami. Naprawdę warto zapłacić więcej za rzecz lepiej wykonaną, bardziej trwałą i mniej awaryjną. Na szczęście są takie momenty jak "czarny weekend" – tydzień największych w roku sklepowych promocji i przecen. Jeśli ktoś właśnie na niego czekał, żeby nabyć w dobrej cenie wysokiej jakości sprzęt do domu, to powinien zwrócić szczególną uwagę na bardzo atrakcyjną, ofertę Media Expert.

Taniej o 300 złotych

Najmniejsza z promocji na markowe AGD wcale nie jest najmniej atrakcyjną. A to dlatego, że dotyczy świetnego, uniwersalnego i wielofunkcyjnego urządzenia, czyli pralko-suszarki Electrolux Perfect Care 700. Po co kupować osobno pralkę i suszarkę, skoro można mieć obie funkcje w jednym? Elextrolux upierze do 10 kg ubrań, a wysuszy w swoim bębnie aż 6 kg! I obydwie czynności wykona perfekcyjnie. A nawet jednocześnie dzięki systemowi DualCare, który najpierw upierze, a potem od razu wysuszy, cały czas monitorując rodzaj i stan tkanin. Dodatkowe innowacje techniczne dostosowują czas trwania cyklu do wagi wkładu, a także odświeżają suszone ubrania za pomocą pary wodnej, by wygładzić zagniecenia i zmniejszyć potrzebę prasowania. Warto też wiedzieć, że certyfikowany przez organizację SwissCare system filtrów eliminuje w trakcie prania i suszenia aż 99,99 proc. bakterii i roztoczy. W każdy inny dzień to świetne urządzenie kosztuje 3299 zł, ale w wyjątkowy Black Week można je nabyć za 2999 zł.

Taniej o 450 złotych

W bezprzewodowych odkurzaczach łatwo się zakochać. Wystarczy jeden raz spróbować, by już nigdy nie chcieć wrócić do odkurzacza o przewodowego. A jaka firma produkuje prawdopodobnie najlepszy sprzęt tego typu? Oczywiście Dyson. I właśnie świetny Dyson V15 Detect jest teraz w Black Week do kupienia nie za zwykłe 3299 zł, a tylko za 2849 zł. Dzięki opatentowanej technologii cyklonu ma nieporównywalną siłę ssącą, a jego elektroszczotka Motorbar nie przeoczy najmniejszego pyłku na podłodze. I wszystkie te pyłki zbierze do dużego pojemnika dzięki zaawansowanemu wielostopniowemu systemowi filtracji. Dodatkowo ten sprzęt może działać bez przerwy przez całą godzinę dzięki bardzo pojemnemu akumulatorowi. Z takim urządzeniem odkurzanie przestanie być uciążliwym obowiązkiem.

Taniej o 550 złotych

Lepszego, bo tańszego momentu na kupienie upragnionego ciśnieniowego ekspresu do kawy prawdopodobnie nie będzie przez następnych 12 miesięcy. Philips LatteGo 5400 normalnie kosztuje 3199 zł, ale w Black Week można go zabrać do domu już za 2644 zł! I potem pozostaje się już tylko cieszyć pyszną, aromatyczną kawą przygotowaną na 12 różnych sposobów z wybranych ziaren zmielonych w ceramicznym, wyjątkowo wytrzymałym młynku. Ten ekspres sam zadba o idealną temperaturę i aromat, ale umożliwi też własną modyfikację ustawień parzenia w opcjach dla bardziej zaawansowanych domowych baristów. Dodatkowo wykonany jest w taki sposób, by jego elementy łatwo myć w zmywarce i by nie osadzał się w nim kamień.

Taniej o 600 złotych

Znakomita, markowa lodówka za ponad pół tysiąca mniej? Właśnie taką promocję przygotował Media Expert na model Samsung RB38T602EB1. To duża lodówka, która byłaby bardzo pojemna nawet bez innowacyjnego systemu SpaceMax, który oferuje jeszcze bardziej przestronne wnętrze. Pojemność zamrażarki to 114 l, a samej chłodziarki – aż 276 l. Wszystko się tu zmieści dzięki nowej technologii izolacji termicznej, która sprawia, że ścianki urządzenia są o wiele cieńsze. System All-Around Cooling gwarantuje równomierne chłodzenie, a No Frost sprawia, że nie osadza się szron i lód. Ta stylowa lodówka klasy premium jest również energooszczędna i wyjątkowo cicha, a półki we wnętrzu można dowolnie dostosować do własnych potrzeb. I, co ważne, serce całego urządzenia, czyli kompresor, objęte jest 10-letnią gwarancją! Choć ta lodówka stoi na podłodze, to zdecydowanie jest sprzętem z wysokiej półki, który można mieć w tym wyjątkowym okresie już za 2299 zł, choć normalnie kosztuje 2899 zł!

Taniej o 700 złotych!

Tak. Aż tyle można zaoszczędzić, kupując bardzo dobrą inteligentną suszarkę Samsung Optimal Dry AI Control. Normalnie kosztuje ona 3399 zł. Teraz, w Black Week, tylko 2699 zł! To maksymalnie energooszczędne urządzenie klasy A+++ działa na zasadzie pompy ciepła – jego pobór mocy w porównaniu z klasycznymi suszarkami jest minimalny. Posiada również zestaw niezależnych czujników, które monitorują stan suszonych rzeczy i w razie możliwości skracają czas trwania cyklu, co prowadzi do jeszcze większej oszczędności energii. Samsung suszy szybko, dokładnie, bez zagnieceń i pozbywa się wszystkich zanieczyszczeń dzięki zaawansowanym filtrom. Oczywiście można go obsługiwać również za pomocą aplikacji w telefonie. To świetny wybór dla tych wszystkich, którzy chcą płacić mniejsze rachunki za prąd i dbać o środowisko.