Najciekawsze funkcje laptopów. Sprawdź, co oferują różne modele!

Laptop to podstawowe narządzenie pracy lub rozrywki, które wciąż ewoluuje i zmienia się w zależności od naszych potrzeb. Zanim wybierzemy idealny model, sprawdźmy, co oferuje. Zebraliśmy kilka istotnych paramentów.

Szybkość działania, większy ekran czy bardzo cienka obudowa to nie jedyne kryteria, jakie warto brać pod uwagę przy wyborze laptopa. Nowoczesne urządzenia projektowane są z myślą o potrzebach użytkowników i ich stylu życia. Stąd choćby różnica między laptopami gamingowymi i tymi, które wykorzystuje się głównie do pracy. Oto ich kluczowe funkcje.

Zaawansowana jakość graficzna

Nic tak nie cieszy, jak wysoka wydajność graficzna obrazu podczas grania w najnowsze gry. Za sprawą zaawansowanej karty graficznej dostępnej w laptopach ASUS TUF możemy liczyć na płynną grę bez efektu rozchodzenia się obrazu. Niesamowite efekty wizualne oraz większa liczba klatek na sekundę sprawią, że uzyskamy przewagę nad przeciwnikiem. Co więcej, w laptopie znajduje się specjalna funkcja, za pomocą której możemy pokazać innym graczom przebieg z naszej gry – na żywo. Karta graficzna została zoptymalizowana pod aplikację do streamowania obrazu. Zapewnia to maksymalną wydajność w trakcie transmisji live.

Długi czas pracy na baterii

Każdy z nas w różny sposób korzysta z laptopa. Przeglądamy internet, oglądamy filmy i seriale, a także wykonujemy różnego rodzaju prace zawodowe. Piszemy teksty, obrabiamy graficznie zdjęcia i montujemy filmiki. Aby żadne z tych zadań nie obciążało systemu, warto wyposażyć się w dobry sprzęt. Strzałem w dziesiątkę będzie laptop MacBook Air – ze względu na wielkość i wytrzymałą baterię sprawdzi się do pracy, ale może być też świetną propozycją dla osób, które często podróżują i potrzebują stałego dostępu do sieci. W przypadku tego laptopa wysoka wydajność idzie w parze z energooszczędnością.

Podświetlana klawiatura

Wieczorna lub nocna rozgrywka to dla wielu użytkowników chleb powszedni. Aby gracze nie musieli zapalać lampek w pokoju, mogą podświetlić klawiaturę w laptopie. Taka funkcja ułatwia znalezienie odpowiednich przycisków, co bez wątpienia przekłada się na szybszą reakcję i lepsze wyniki w grze. Klawiatura z podświetleniem umożliwia pracę w ciemnościach, bez konieczności włączania dodatkowego źródła światła. Proste włączanie oraz wyłączanie sprawia, że obsługa komputera staje się znacznie bardziej wygodna i przyjemna.

Wbudowana kamera i mikrofony

Dziś wiele osób pracuje zdalnie, dlatego potrzebuje dostępu do funkcji audio i wideo choćby po to, aby móc uczestniczyć w spotkaniach online. Z pomocą wbudowanej kamery i układowi mikrofonów, każda rozmowa przez internet będzie przebiegać sprawnie i komfortowo. Mimo odległości dzielącej rozmówców można odnieść wrażenie, że druga osoba znajduje się w tym samym pokoju. Warto jednak pamiętać o bezpieczeństwie i po zakończeniu rozmowy stosować tzw. zaślepkę na kamerę. Może nas to ochronić przed potencjalnym atakiem hakerskim.

OMEN Gaming Hub

Po zakończeniu gry użytkownicy uwielbiają analizować ze znajomymi swoje ruchy i strategie. Laptopy gamingowe HP Victus posiadają System Oasis, dostępny dzięki OMEN Gaming Hub, który może otwierać drzwi do wirtualnego pokoju. Możemy tam bezpiecznie i wygodnie rozmawiać z członkami nowej drużyny, planować wspólną akcję, a także dzielić się różnymi spostrzeżeniami. Za sprawą funkcji udostępniania ekranu z minimalnym opóźnieniem oraz rozdzielczością 720p i szybkością 60 kl./s można dyskutować nawet z kilkunastoma osobami jednocześnie. Dodatkowo oprogramowanie Light Studio zapewnia spójność kolorów i pełną kontrolę nad grą.

Technologia Fast Charge

Nic tak nie stresuje, jak będąca na wyczerpaniu bateria i czekanie na pełne naładowanie. Na szczęście w zaawansowanych laptopach mamy specjalną technologię, dzięki której wystarczy tylko 30 minut, aby poziom baterii wzrósł z zera do 50 proc. Wystarczy pół godziny, a do niedawna całkowicie rozładowane urządzenie znów jest gotowe, by wejść do gry. W taką technologię wyposażone są m.in. laptopy gamingowe HP Victus dostępne w sklepach RTV EURO AGD. To doskonały sprzęt, który sprawdzi się zarówno podczas gier, jak i codziennej pracy.

Materiał sponsorowany przez RTV EURO AGD