Nadchodzi nowy rodzaj komputera: od komputera osobistego do osobistego towarzysza

Komentarz ekspercki: Andrzej Sowiński, dyrektor zarządzający HP Inc Polska

Wkroczyliśmy w nową erę. Do niedawna sztuczna inteligencja w dużej mierze działała w tle - po cichu automatyzując procesy i poprawiając wydajność. Jednak bezprecedensowa krzywa adaptacji sztucznej inteligencji oznacza prawdziwą rewolucję w sposobie, w jaki ludzie łączą się z technologią, poprzez język naturalny i konwersację. To nie tylko fala sejsmiczna, ale zmiana tektoniczna, która na zawsze zmieni sposób, w jaki żyjemy i pracujemy.

Niesamowita skala i ogromny potencjalny wpływ sztucznej inteligencji sprawiają, że współpraca międzynarodowa jest niezbędna, zwłaszcza w zakresie regulacji. Zeszłoroczny listopadowy szczyt AI Safety Summit stanowił ważny wczesny krok, a do skutecznego zarządzania i wykorzystania prawdziwie rewolucyjnej technologii potrzebna będzie dalsza współpraca i wspólne działania.

Tak więc, choć ostrożność jest uzasadniona, jest też podekscytowanie - ponieważ wraz z wielką zmianą pojawia się wielka szansa.

Nowa era dla komputerów

Większość ludzi miała dotychczas doświadczenia ze sztuczną inteligencją za pośrednictwem przeglądarek internetowych i chmury, co niesie ze sobą wszystkie wyzwania związane z niezawodnością, szybkością i prywatnością, które pojawiają się w przypadku wszelkich platform dostępnych tylko online, z otwartym dostępem i należących do korporacji. Wystarczy jednak umieścić sztuczną inteligencję na komputerze, a użytkownicy będą mogli uzyskać wszystkie korzyści, bez wad.

Właśnie dlatego sztuczna inteligencja zmieni rolę komputera osobistego tak radykalnie i fundamentalnie, jak wcześniej zrobił to internet - na nowo definiując to, czym jest i co robi komputer - ponieważ urządzenie oparte na sztucznej inteligencji umożliwi większej liczbie osób stanie się twórcami technologii, a nie tylko jej konsumentami.

Aby to osiągnąć, ściśle współpracujemy z naszymi partnerami w zakresie krzemu i oprogramowania - przeprojektowując architekturę komputerów dla świata opartego na sztucznej inteligencji - czego ludzie będą mogli doświadczyć w naszych nowych modelach już od 2024 roku. Wykorzystujemy nasze mocne strony inżynieryjne, aby stworzyć potężne nowe maszyny zoptymalizowane pod kątem uruchamiania modeli AI - które nadal mogą wykorzystywać chmurę hybrydową. Przetwarzanie danych oznacza również mniejsze opóźnienia, większą prywatność i bezpieczeństwo danych, a także lepszą efektywność energetyczną i niższe koszty dostępu.

Co najważniejsze, zabezpieczenia i prywatność klasy korporacyjnej umożliwiają spersonalizowane rozwiązania sztucznej inteligencji - zmieniając komputer w inteligentnego osobistego towarzysza. Takiego, któremu możesz zaufać, że zadba o bezpieczeństwo Twoich informacji podczas wykonywania dla Ciebie zadań, ponieważ sztuczna inteligencja ma na urządzeniu dostęp do tych samych, konkretnych wiadomości e-mail, prezentacji, raportów i arkuszy kalkulacyjnych, co Ty.

Tymczasem prace nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji do poprawy wydajności i funkcjonalności komputerów będą nadal przyspieszać. Na przykład rozwiązania Poly HP są liderem w branży, integrując technologię uczenia maszynowego w celu poprawy pracy hybrydowej, w tym wszystkiego, od redukcji szumów i poprawy głosu, po kamery wyposażone w sztuczną inteligencję, które automatycznie optymalizują kadrowanie, ostrość i oświetlenie w celu lepszych połączeń wideo. Rozwiązanie HP Wolf Security również zintegrowało technologię opartą na sztucznej inteligencji, aby stale skanować i automatycznie eliminować potencjalne zagrożenia, zwiększając w ten sposób ochronę punktów końcowych.

Nowa era dla ludzkiej kreatywności

Nowe badania wykazują już pozytywny wpływ sztucznej inteligencji na produktywność i jakość pracowników umysłowych, w szerokim zakresie zadań, które składają się na codzienną pracę ludzi, od kreatywności i analitycznego myślenia po biegłość w pisaniu i zdolność przekonywania: Korzystanie z ChatGPT-4 znacznie polepszyło wydajność, poprzez przyspieszenie o ponad 25%, zwiększenie wydajności ocenianej przez człowieka o ponad 40% i ukończenia zadań o ponad 12%.

Można wyobrazić sobie teraz możliwe przypadki użycia, gdy ten osobisty towarzysz integruje wewnętrzne dane firmy i spersonalizowane dane robocze, jednocześnie pomagając szybko analizować ogromne ilości informacji publicznych, aby połączyć najlepsze i najbardziej istotne z nich. Niezależnie od tego, czy szukasz informacji o klientach, przeprowadzasz oceny finansowe, czy tworzysz prezentację - wszystko można zrobić szybciej, bardziej kompleksowo i prywatnie, dzięki mocy sztucznej inteligencji i wydajnemu dostarczaniu danych w czasie rzeczywistym.

Podobnie jak sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do poprawy wydajności sprzętu, wiodący producenci oprogramowania również opracowują swoje aplikacje, aby wykorzystać możliwości przetwarzania AI. Niezależnie od tego, czy używasz Adobe Premiere Pro do grafiki, Audacity do edycji dźwięku, Microsoft Teams i Zoom do współpracy, czy pakietu Microsoft Office do zwiększania produktywności - wszystkie one mogą działać szybciej i zapewniać bardziej spersonalizowane wsparcie.

Dwie trzecie (63%) młodych twórców w Wielkiej Brytanii twierdzi, że wykorzystuje sztuczną inteligencję do wspomagania procesów twórczych w muzyce - traktując ją jako narzędzie pomagające im szybciej generować nowe pomysły i poszerzać słownictwo, aby szybciej kończyć utwory. Konwersacyjna sztuczna inteligencja w języku naturalnym w połączeniu z platformami programistycznymi typu "low-code" (niewymagających zaawansowanej wiedzy z zakresu języków programowania) pomoże każdemu, kto chce, tworzyć aplikacje przy minimalnym ręcznym kodowaniu i przekształcać swoje pomysły w nowe rozwiązania robocze dla swojej organizacji lub dla siebie. Możesz być artystą z niewielkim lub żadnym doświadczeniem w obsłudze komputera, ale ten nowy interfejs i sztuczna inteligencja umożliwią Ci komunikację z komputerem i zbudowanie algorytmu lub narzędzia internetowego, a następnie opublikowanie go jako usługi.

Przewidujemy również nowe role i możliwości dla analityków danych i programistów AI, a także ogromny popyt na uczenie maszynowe jako usługę (MLaaS) - ponieważ każda firma ostatecznie będzie miała swój własny, prywatny i dostosowany do potrzeb model sztucznej inteligencji, z którego pracownicy będą mogli bezpiecznie korzystać. Komputery osobiste pozostaną głównym punktem dostępu i czynnikiem rozwoju dla tej niesamowitej nowej technologii.

Pracownicy, programiści i naukowcy będą potrzebować dedykowanych stacji roboczych AI i współdzielonych platform współpracy, aby mogli współpracować w środowiskach chmurowych. Właśnie to budujemy we współpracy z firmą NVIDIA oraz poprzez nasze nowe portfolio urządzeń Z by HP i platformę do analizy danych dla aplikacji i przepływów opartych na sztucznej inteligencji.

Miliony punktów końcowych pomogą nam odkrywać świat na nowo

Nigdy nie byliśmy tak podekscytowani przyszłością komputerów osobistych, jak teraz - a także możliwościami sztucznej inteligencji, dzięki którym możemy wymyślić na nowo komputer, jaki znamy.

W trakcie tej podróży będziemy nadal uczyć się na podstawie anonimowych danych telemetrycznych i analizy informacji z bazy urządzeń HP, obejmującej ponad 350 milionów punktów końcowych - dzięki czemu będziemy w stanie lepiej zrozumieć, czego ludzie najbardziej oczekują i potrzebują od sztucznej inteligencji na urządzeniu. I oczywiście używamy tej technologii w naszej własnej pracy, wykorzystując najnowsze osiągnięcia AI i uczenia maszynowego, aby napędzać ciągłą transformację cyfrową HP.

Aby w tej nowej erze wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji do poprawy sposobu, w jaki pracujemy i żyjemy, organizacje takie jak HP muszą skupić się na wykorzystaniu tych nowych rozwiązań do ciągłego ulepszania oferowanych przez nas doświadczeń klientów i pracowników.

Przy odpowiednim podejściu etycznym i strategicznym jest to rewolucja, która może przynieść korzyści wszystkim.

Materiał sponsorowany przez PAP MediaRoom