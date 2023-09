Nadchodzi nowa era w historii legendarnej gry. Odbierz swój egzemplarz minutę po premierze

Grę EA Sports FC 24 można już zamawiać na Allegro i odebrać z automatu One Box minutę po oficjalnej premierze.

Przez trzy dekady kolejne pokolenia graczy na całym świecie rozgrywały wirtualne mecze w popularnej "Fifie". Seria stworzona w 1993 r. przez amerykańskie studio EA Sports szybko stała się kultowa. Kto z nas choć raz nie słyszał charakterystycznego intro z głosem Andrew Anthony’ego: "EA Sports, it's in the game?". Od wczesnych lat 90. XX w. przez przełom stuleci i kolejne lata XXI w. aż do 2022 r. każdy fan futbolu i miłośnik gamingu oczekiwał premiery nowej odsłony popularnej gry piłkarskiej.

FIFA 23, która ukazała się równo przed rokiem, była jednak ostatnią z serii. Dlaczego? EA Sports zdecydował się nie przedłużać wygasającej umowy z Międzynarodową Federacją Piłki Nożnej. Twórcy gry uznali, że zamiast płacić gigantyczne pieniądze piłkarskiej centrali za prawa do nazwy z członem FIFA, lepiej zainwestować w rozwój gry.

Czy to się udało? Już wkrótce, "odpalając" po raz pierwszy EA Sports FC 24, czyli bezpośredniego kontynuatora legendarnej "Fify", będzie się można o tym przekonać.

Okładkę gry zdobi wizerunek gwiazdy Manchesteru City i reprezentacji Norwegii, Erlinga Haalanda.

Mecze jeszcze bardziej realistyczne

Wydawca gry - Electronic Arts - zachował prawa do najważniejszych światowych lig, klubów i drużyn narodowych. A to oznacza, że w FC 24 wciąż zagramy prawdziwymi piłkarzami i zespołami. Zawodnicy, stroje oraz stadiony nadal będą wyglądały tak jak w rzeczywistości. Realność piłkarskich zmagań od zawsze była ogromnym atutem gry.

W EA Sports FC 24 dostępnych będzie ponad 30 rozgrywek (wśród nich nasza PKO Bank Polski Ekstraklasa) oraz ponad 700 drużyn. W grze znajdziemy ponad 19 tys. piłkarzy oraz 100 stadionów z całego świata. Na wirtualnej murawie ponownie zagrają także kobiety. Tutaj gracze będą mieli do wyboru 6 lig, 74 drużyny i 1600 zawodniczek. Co ważne, po raz pierwszy w trybie Ultimate Team będzie można toczyć rywalizację pomiędzy sportowcami odmiennych płci.

Nowa wersja gry doczekała się także kilku ważnych modyfikacji. Użytkownicy na pewno docenią bardziej przejrzyste menu oraz możliwość jeszcze lepszego personalizowania i rozwijania zawodników. Lepiej odwzorowane ma być także poruszanie się piłkarzy po murawie, a także ich wygląd, np. stroje będą marszczyć się w naturalny sposób w momencie, gdy zawodnik wykona określony ruch. W EA Sports FC 24 pojawią się również nowe ujęcia kamer i bardziej realistyczne oświetlanie. Twórcy dodali także więcej "cieszynek" po zdobyciu gola.

Zagraj już chwilę po premierze!

EA Sports FC 24 oficjalnie do sprzedaży trafi w piątek 29 września. Klienci Allegro mogą kupić grę w wersji pudełkowej przedpremierowo i odebrać ją już minutę po północy w dniu rynkowego debiutu! Największy polski marketplace dostarczy jej kopię do swoich automatów paczkowych One Box.

A to wszystko dzięki akcji specjalnej Allegro "Nocna Premiera". Aby odebrać grę w najszybszym możliwym terminie, wystarczy zamówić egzemplarz EA Sports FC 24 z oferty oznaczonej hasłem "Nocna Premiera", a następnie wybrać metodę dostawy do Allegro One Box. Potem pozostaje już tylko poczekać na kod dostępu do automatu paczkowego, który kupujący otrzyma o północy 29 września.

Przedsprzedaż gry na Allegro wystartowała 11 września i potrwa do 24 września (do godz. 23:59 lub do wyczerpania puli gier). Oferta na EA Sports FC 24 jest limitowana. Przedpremierowo na platformie można zamówić 2100 egzemplarzy. Warto podkreślić, że dla każdego użytkownika dostawa do automatu Allegro One Box będzie darmowa (nie trzeba mieć wykupionej usługi Allegro Smart!).

"Nocna Premiera" na Allegro obejmuje przedsprzedaż EA Sports FC 24 w wersji podstawowej na komputery osobiste oraz konsole PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X/S

