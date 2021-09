MSPO 2021. Zestaw przeciwlotniczy EMADS dostępny dla publiczności

Jest to system krótkiego zasięgu mający na celu eliminację celów lecących na wysokim lub niskim pułapie. Zasięg jest zależny od zastosowanego efektora, ale w prezentowanym przypadku są to pociski CAMM (Common Anti-Air Modular Missile) stosowane także na brytyjskich niszczycielach Type 45. Mają one zasięg 25 km, ale przy zastosowaniu pocisków CAMM-ER zasięg wzrasta do 45 km.