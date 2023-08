Motus PRO 10 Sport – hulajnoga do zadań specjalnych

Hulajnogi elektryczne to wielozadaniowe pojazdy, które mogą posłużyć jako środek transportu do przemieszczania się po mieście lub w warunkach terenowych. W takim anturażu doskonale sprawdzi się Motus PRO 10 Sport, który można nazwać hulajnogą wyczynową. Dlaczego warto dosiąść taką maszynę? Co sprawia, że codzienne użytkowanie daje tyle przyjemności?

Miejskie mikro podróże mogą być jeszcze bardziej fascynujące. Osobom, które lubią adrenalinę i sportowe emocje, zwykła hulajnoga elektryczna może nie wystarczyć. Wielbiciele ekstremalnych wrażeń potrzebować będą pojazdu, który sprawdzi się nie tylko w mieście, lecz doskonale poradzi sobie także w terenie, a nawet na off roadzie. Modelem, który zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników, jest Motus PRO 10 Sport. To idealna propozycja dla osób, które już jeździły na jednośladach i poszukują mocnej hulajnogi elektrycznej, która uwolni ich energię i pomoże wyrazić swój charakter. Jej dodatkowym atutem jest techniczny design, który od razu przykuwa uwagę i przyciąga zazdrosne spojrzenia innych uczestników ruchu. Odważysz się ujarzmić taką maszynę?

Poczuj się, jak prawdziwy Easy Rider

Motus PRO 10 Sport to pojazd, który wyróżnia się pancerną konstrukcją. Solidna budowa zapewnia nie tylko długotrwałe użytkowanie, lecz również bezpieczeństwo. To pewność, że zawsze dojedziesz na czas, a Twoja sportowa hulajnoga będzie służyć Ci latami. O żywotność Twojego jednośladu zadba także pojemna bateria 18,2Ah o napięciu 52V, dzięki której zajedziesz bardzo daleko – dosłownie i w przenośni. Tak mocny akumulator to gwarancja doskonałego zasięgu, co oznacza, że na jednym ładowaniu możesz przejechać nawet 65 km. Na szczególną uwagę zasługuje regulowana i składana kierownica, co przypomina rozwiązania stosowane w motocyklach. Dzięki możliwości złożenia, przenoszenie hulajnogi jest dużo łatwiejsze, a Ty masz pewność, że możesz ją zmieścić do bagażnika samochodu i wszędzie ze sobą zabrać. Poczuj się, jak prawdziwy Easy Rider i zdobywaj nie tylko miejskie ścieżki, lecz także drogi i trudniejsze tereny!

Sportowe emocje zapewniają dwa silniki o łącznej mocy 2000W, co wpływa na dynamiczną jazdę i znakomite przyspieszenie. To sprawia, że każda podróż staje się wspaniałą przygodą. Możesz wtedy poczuć wolność, radość i porządny zastrzyk adrenaliny, której nie da Ci żaden inny pojazd. Poruszając się na Motusie PRO 10 Sport tworzysz z nim jedność i zdobywasz świat. Ta wyczynowa hulajnoga zapewnia nie tylko frajdę z jazdy, lecz także bezpieczeństwo. Dbają o to podwójne hamulce tarczowe, dzięki którym masz pełną kontrolę nad pojazdem. To gwarancja płynnego zwalniania i zatrzymywania, co jest ważne również z punktu widzenia zachowania kultury na trasie i szacunku dla pozostałych uczestników ruchu.

Motus PRO 10 Sport © materiały partnera

Bezpieczna jazda w każdych warunkach

W sportowych hulajnogach ogromne znaczenie ma również amortyzacja. Odpowiadają za nią wahacze umieszczone w przednim i tylnym zawieszeniu, które przekazują każdą jednostkę mocy na każdy metr przebytej drogi – w taki sposób, aby skuteczniej i dokładniej niwelować wszelkie niedogodności wynikające z poruszania się po nierównym terenie. Możliwość zastosowania tych udogodnień sprawia, że wykorzystujesz pełną moc jednośladu, który lubi wyzwania i życie na wysokich obrotach. Amortyzatory pracują ciężko, ale bardzo cicho, dzięki czemu możesz wręcz balansować na zakrętach, a Twoja jazda jest niezwykle aksamitna i bezpieczna.

Kolejnym elementem, który pozytywnie wpływa na Twoje bezpieczeństwo, jest możliwość zmiany rodzaju opon. Jeśli chcesz, aby Twój Motus PRO 10 Sport zmienił się w hulajnogę wyczynową, wystarczy, że zmienisz opony na wersję terenową. Dzięki temu bez większego wysiłku pokonasz pagórki i bezdroża. Stabilne przemieszczanie się w trudniejszych warunkach zapewni Ci przestrzenna i wytrzymała rama, która wytrzyma nawet duże naprężenia. Warto również zaznaczyć, że w porównaniu do swojego poprzednika, ten model jest o wiele lżejszy, co przekłada się na łagodniejsze wchodzenie w zakręty oraz płynne przyspieszanie i hamowanie. Poczujesz to przy każdym balansie ciałem i docenisz te różnice.

Wyróżnij się w tłumie Motus PRO 10 Sport to mocna hulajnoga elektryczna, wobec której ciężko przejść obojętnie, dzięki czemu Ty również wyróżnisz się w tłumie. To zasługa jej możliwości technicznych, które już na starcie robią ogromne wrażenie. Mocne parametry sprawiają, że w mniej niż w 3 sekundy osiągniesz prędkość podróżną 24 km/h, a już w 20 sekund możesz rozpędzić się do 66 km/h, nie tracąc przy tym kontroli nad swoim pojazdem. Kolejnym elementem, który sprawia, że Motus PRO 10 Sport to hulajnoga inna niż wszystkie, jest zamontowana przy kierownicy stacyjka z kluczykiem. To zwiększa pewność, że pojazd nie zostanie uruchomiony przez osoby niepowołane, a także zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas jazdy. Tak jak wspomnieliśmy – kiedy mkniesz na swoim Motusie PRO 10 Sport, nie sposób Cię nie zauważyć. Ta terenowa hulajnoga elektryczna zachwyca nie tylko sportowym designem, lecz również zwraca uwagę swoim oświetleniem. Zamontowano w niej dwa mocne reflektory, umiejscowione z przodu pojazdu – abyś zawsze wszystko wyraźnie widział, nawet z bardzo daleka, po zmroku i podczas niekorzystnych warunków pogodowych. Z tyłu natomiast znajdują się dwie lampy ostrzegawcze i sygnał pulsacyjny, który włącza się podczas hamowania. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ na bokach hulajnogi umieszczone są dwie dodatkowe listwy ledowe, dzięki którym nie tylko Ty widzisz innych, ale oni również doskonale widzą Ciebie.

© materiały partnera

Jak widać, sportowe hulajnogi elektryczne to znakomita alternatywa nie tylko do przemieszczania się po mieście, lecz także do rozwijania swoich pasji. Motus PRO 10 Sport to połączenie mocy i stylu, który doceni każdy miłośnik miejskich podróży i wypraw terenowych. Co ważne, jazda na tym jednośladzie jest również bardzo bezpieczna i ekologiczna, dzięki czemu wspierasz ochronę środowiska naturalnego.

Materiał sponsorowany przez Barel Poland