mojeIKP – tu znajdziesz informacje dotyczące leczenia Twojego dziecka

Aplikację mojeIKP można pobrać bezpłatnie z Google Play lub App Store. Po zainstalowaniu trzeba się zalogować do aplikacji za pomocą swojego profilu zaufanego (jak go założyć, można przeczytać na tej stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany). Następnie nadajemy kod PIN, którym na co dzień będziemy się logować do aplikacji. Po zalogowaniu od razu mamy dostęp do swoich danych.