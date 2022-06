Modny styl i piękno do niedawna kojarzyły się głównie z ubraniami i biżuterią.

Intligentny, ceramiczny zegarek Huawei Watch GT 3 Pro to sprzęt stworzony po to, by zachwycał - zarówno eleganckim stylem, jak i praktycznymi aplikacjami. Złote, metalowe wykończenia wokół tarczy i koronki do sterowania funkcjami sprzętu są wykonane z należytą dbałością o szczegóły, a połączenie złota i bieli dodaje o wiele więcej przepychu. Ponoć inspiracją dla powstania zegarka były "Narodziny Wenus" Botticellego. Obrazu dopełniają personalizowane tarcze w wersji statycznej oraz dynamicznej. Na uwagę zasługuje motyw róży, która rozwija się w ciągu dnia.