Mobilne studio projektowe – w pracy twórczej liczy się wolność

Robisz sesję zdjęciową na drugim końcu kraju? Tworzysz vlogi z podróży? A może jesteś architektem wnętrz i raz na jakiś czas musisz skoczyć na budowę ze swoim sprzętem? Komputer do kreatywnych działań powinien być nie tylko wydajny i mobilny, ale i o nieprzeciętnym designie. Wszystkie te oczekiwania spełnia nowy laptop od Huawei - MateBook X Pro.

Nie ulega wątpliwości, że wspaniale pracuje się na potężnym desktopie z ogromnym monitorem, ale problem zaczyna się wtedy, gdy musimy przenieść się poza własne biuro. Stacjonarnego komputera nie spakujemy przecież do torby czy plecaka i nie zabierzemy z sobą na spotkanie z klientem. Ratunkiem jest własne, mobilne studio projektowe w postaci wydajnego i lekkiego laptopa.

Pracuj z każdego miejsca na Ziemi, czyli ultramobilność to podstawa

Podróżowanie daje inspirującego kopa – zupełnie inaczej pracuje się z widokiem na Tatry czy zatokę pełną radosnego gwaru niż na szare, betonowe miasto. Ba, czasem można pozbyć się blokady twórczej, po prostu wychodząc z laptopem do parku, kawiarni czy ogrodu. By wyobraźnia mogła pracować na pełnych obrotach, konieczne jest poczucie wolności i braku ograniczeń. I to właśnie zapewnia ultramobilność.

Huawei MateBook X Pro mimo w pełni funkcjonalnego 14,2-calowego ekranu ma bardzo kompaktowe gabaryty. Bez problemu zmieści się nie tylko w plecaku, ale nawet damskiej torebce. To także dobra wiadomość dla młodych twórców, którzy w swoich mieszkaniach nie mają wydzielonej przestrzeni na biuro – taki laptop zajmuje niewiele miejsca i można na nim pracować na stole w jadalni czy blacie kuchennym. W trakcie podróżowania zbawienna będzie też jego waga: 1,26 kg – to nieco więcej niż litrowa butelka wody.

Źródło zdjęć: © materiały partnera Huawei MateBook X Pro

Pomysły nie zawsze przychodzą szybko, a twórcza praca wbrew stereotypowej opinii to nie tylko parę kliknięć. W przypadku MateBooka X Pro nie trzeba obawiać się, że sprzęt rozładuje się, zanim skończymy swoje zadanie. Bateria pozwala nawet na 10-godzinną pracę bez dostępu do gniazdka. W bardziej intensywnym dniu twórców uratuje zminiaturyzowana ładowarka Huawei SuperCharge, która w ciągu 15 min (a zatem np. w trakcie przerwy na kawę w kawiarni) wydłuży czas działania laptopa o kolejne 3 godz.

Zobacz więcej – idealny ekran do pracy z obrazem

Wpadasz do kawiarni, ale jedyne wolne miejsce to stolik pod oknem, przez które wpada oślepiające światło. Chcesz zaprezentować coś w firmie klienta, ale tracisz kilka minut na poszukiwanie takiego kąta, w którym zarówno ty, jak i druga strona będziecie wyraźnie widzieć matrycę laptopa. Tu ratuje nas ekran MateBooka X Pro, który dzięki dodatkowej powłoce Nano Optical AR odbija 60 proc. mniej światła.

Źródło zdjęć: © materiały partnera Huawei MateBook X Pro

To jednak zaledwie skrawek jego możliwości. Kolejną zaletą jest maksymalna jasność wynosząca 500 nitów – nieoceniona w przypadku pracy na zewnątrz w słoneczny dzień. Twórcze zadania potrafią pochłaniać dużo czasu, dlatego Huawei tak zaprojektował ekran MateBooka X Pro, by ten chronił także wzrok użytkownika – potwierdza to przyznany laptopowi (po raz pierwszy w historii!) certyfikat TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0. Dzięki mniejszej ilości niebieskiego światła i braku efektu migotania korzystanie z MateBooka X Pro jest komfortowe dla oczu.

Oczywiście, jak na ekran we flagowym urządzeniu przystało, sama jego konstrukcja jest także wielce praktyczna. Dzięki ultrawąskim ramkom 14,2-calowy ekran pokrywa aż 92,5 proc. frontu laptopa, a zastosowane proporcje 3:2 zapewniają więcej przestrzeni roboczej niż klasyczne 16:9. Rozdzielczość i duże zagęszczenie pikseli (264 PPI) ucieszą wszystkich pracujących z multimediami. Ukłonem w stronę grafików, fotografów i edytorów wideo jest tu wsparcie dla dwóch palet barw jednocześnie: P3 oraz sRGB, czyli możliwość wyświetlenia 1,07 mld kolorów. Co więcej, producentowi udało się osiągnąć bardzo niski parametr ΔE (<1), co gwarantuje wierne odwzorowanie całej gamy barw – docenią to zawodowcy, którzy nie mogą sobie pozwolić na różnice w kolorystyce projektu na wydruku czy innym monitorze.

Projektuj, edytuj, twórz – temu laptopowi nie zabraknie mocy

Działający wolno, a nawet zamykający się nagle program potrafi napsuć krwi każdemu. W przypadku twórczej pracy, a szczególnie zajęć związanych z obróbką multimediów, niezbędne są wydajne podzespoły. W MateBooku X Pro znajdziemy komponenty najwyższej klasy – procesor 12. generacji Intel® Core™ i7 z układem graficznym Intel® Iris® Xᵉ oraz 16 GB pamięci LPDDR5 poradzą sobie zarówno z edycją kilkudziesięciomegapikselowych zdjęć, jak i obróbką filmów 4K. Wydajność tego chipsetu jest wyższa nawet o 60 proc. w stosunku do układu poprzedniej generacji.

Źródło zdjęć: © materiały partnera Huawei MateBook X Pro

W zależności od potrzeb można skusić się na wariant z 512 GB lub 1 TB szybkim dyskiem SSD. Zastosowanie wentylatora Dual Shark Fin powoduje, że układ chłodzenia sprawuje się tu na medal. Inteligentny system sam potrafi regulować temperaturę podzespołów, co przekłada się na dłuższą pracę pod mocnym obciążeniem. Taki sprzęt to prawdziwie wielozadaniowa bestia, która będzie działała równie dobrze w klimatyzowanym biurze, co w terenie.

Doskonałym uzupełnieniem całej konfiguracji jest system audio Huawei Sound, który obejmuje 6 głośników przypisanych różnym częstotliwościom. Dzięki temu można skonfigurować według własnych preferencji wysokie tony czy basy. Każdy film i utwór na tym laptopie będzie brzmiał niesamowicie wciągająco. Wisienką na torcie są cztery mikrofony z redukcją szumów, które zadbają o perfekcyjną jakość głosu w trakcie wideokonferencji czy nagrywania narracji. Żaden hałas nie zagłuszy komunikacji.

Nieprzeciętny design

Źródło zdjęć: © materiały partnera Huawei MateBook X Pro

Jak wyobrażamy sobie laptopa? Większość osób pewnie odpowie, że jako szare lub czarne pudełko. Ot, nuda! Jednak nie tym razem. Huawei MateBook X Pro w niebieskim wariancie zachwyca swoim przyjemnym w dotyku, metalowym korpusem o drobnoziarnistej powłoce inspirowanej stylem obrazów malowanych techniką ink wash. Nieduże, błyszczące logo przełamuje matową powierzchnię. Ten elegancki, ale minimalistyczny look nie będzie rozpraszał nas przy pracy i jednocześnie może zachwycać, gdy wyciągniemy urządzenie z torby na biznesowym spotkaniu.

Super łączność

W przypadku niektórych zadań, np. edycji wideo czy tworzenia prezentacji, przydaje się wsparcie innych urządzeń. Każdy dodatkowy monitor to większa przestrzeń robocza. MateBooka X Pro bez problemu podłączymy do dwóch monitorów 4K lub jednego monitora 8K, ale czy to oznacza, że w podróży będziemy musieli polegać tylko na wyświetlaczu laptopa? Otóż niekoniecznie.

Źródło zdjęć: © materiały partnera MateBook X Pro

Dzięki rozwiązaniu Super Device możemy jednym kliknięciem połączyć MateBooka X Pro z różnymi urządzeniami z rodziny Huawei. Taki smartfon jak Mate Xs 2 robi przepiękne zdjęcia. Jeżeli zależy nam na szybkiej obróbce, wygodniej wykonamy ją z poziomu laptopa – w tym przypadku wystarczy jedno kliknięcie, by obydwa urządzenia się z sobą połączyły. Dzięki temu błyskawicznie edytujmy pliki, a zmiany automatycznie zapiszą się na telefonie.

Inny przykład to tablet, który zajmuje w torbie niewiele więcej miejsca. Popularny i niedrogi MatePad 11 można wykorzystać standardowo jako drugi ekran do edycji multimediów lub jako szkicownik czy notatnik. Tu jedynym ograniczeniem jest nasza wyobraźnia. Graficy i osoby pracujące z obrazem dodatkowo ucieszą się z technologii uniwersalnej spójności kolorów, która sprawia, że na wszystkich urządzeniach Huawei wspierających to rozwiązanie kolory będą wyglądały tak samo.

Więcej informacji o MateBook X Pro można znaleźć na stronie producenta.

Huawei MateBook X Pro 2022 – specyfikacja: Wersja kolor/material obudowy: Ink Blue / magnezowa / powłoka soft-touch

Ink Blue / magnezowa / powłoka soft-touch Procesor: Intel Core i7-1260P; 4.7 GHz w trybie Boost; 18 MB Intel Smart Cache; 12 rdzeni/16 wątków

Intel Core i7-1260P; 4.7 GHz w trybie Boost; 18 MB Intel Smart Cache; 12 rdzeni/16 wątków Pamięć: 16 GB DDR5 (2*8 GB 5200 MHz)

16 GB DDR5 (2*8 GB 5200 MHz) Karta graficzna: zintegrowana Intel Iris Xe (96 EU)

zintegrowana Intel Iris Xe (96 EU) Dysk: 1 TB SSD M.2 NVMe

1 TB SSD M.2 NVMe System operacyjny: Windows 11 Pro

Windows 11 Pro Klawiatura: wyspowa, nożycowa; podświetlana

wyspowa, nożycowa; podświetlana Touchpad: matowy, gładki, obsługa gestów, wielodotykowy, haptyka

matowy, gładki, obsługa gestów, wielodotykowy, haptyka Ekran (dotykowy): LTPS 14,2", 3120x2080px, 500 nit, 90 Hz, antyrefleksyjny; maksymalny kąt odchylenia ekranu od pionu - 40°; odporność na zarysowanie klasy 9H; certyfikat Eye Comfort 3.0

LTPS 14,2", 3120x2080px, 500 nit, 90 Hz, antyrefleksyjny; maksymalny kąt odchylenia ekranu od pionu - 40°; odporność na zarysowanie klasy 9H; certyfikat Eye Comfort 3.0 Bateria / ładowarka: 60 Wh / USB-C 90W

60 Wh / USB-C 90W Wymiary i waga: 310 x (Sz) x 221 (G) x 15,5 (W) mm i 1,26 kg

310 x (Sz) x 221 (G) x 15,5 (W) mm i 1,26 kg Komunikacja: Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Intel AX211); Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Intel AX211); Bluetooth 5.2 Złącza : 2x USB typu C 3.2 gen.1; 2x USB typu C (Thunderbolt 4, DP 1,4); 1x miniJack 3,5 mm;

: 2x USB typu C 3.2 gen.1; 2x USB typu C (Thunderbolt 4, DP 1,4); 1x miniJack 3,5 mm; Dodatkowe funkcje i oprogramowanie: kamerka internetowa 0,9 MPx; 6 głośników; 4 mikrofony; czytnik linii papilarnych: gesty w powietrzu