microsoft + 9 microsoft 365office 365officemicrosoft wordmicrosoft excelpowerpointonedrivemicrosoft teamssubskrypcja Sławomir Serafin 6 godzin temu Microsoft 365. Przegląd możliwości nowej, rozszerzonej subskrypcji Microsoft 365 zastępuje dawną subskrypcję Office 365. Co się zmieniło, co zostało ulepszone, jakie nowości na nas czekają? Informujemy i wyjaśniamy. Materiał powstał przy współpracy z Also Polska Word, PowerPoint czy Outlook to programy dobrze znane chyba wszystkim użytkownikom komputerów osobistych – w końcu kto nie zna popularnego Office'a? Od kilku lat Microsoft oferuje je także w ramach usługi subskrypcyjnej Office 365, którą właśnie przekształcono w Microsoft 365. Skąd ta zmiana? Nowe możliwości znanych programów Microsoft 365 to nie tylko nowa nazwa usługi. Subskrypcja, która do tej pory obejmowała głównie programy biurowe, ma teraz dużo *szerszy zakres. * Zacznijmy jednak od podstaw, bo zestaw oprogramowania Office jest cały czas filarem usługi. Jednak nawet taki weteran jak Outlook doczekał się nowości. To możliwość założenia nowego konta pocztowego – chronionego przed spamem i szkodliwymi wiadomościami próbującymi wyłudzić dane. I posiadającego 50 GB miejsca na maile razem z załącznikami. Również Word doczekał się nowości. Do pomocy przy tworzeniu tekstów zaprzęgnięta została sztuczna inteligencja pod nazwą Redaktora. To narzędzie poprawiające błędy gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne teraz sprawdza tekst również pod kątem stylistyki. Może np. zasugerować bardziej pasujące do całej wypowiedzi synonimy lub też, jeśli zostanie o to poproszone, podpowiedzieć kilka wersji zaznaczonego zdania. Redaktor może nawet od razu sprawdzić, czy nadesłany przez kogoś tekst nie jest plagiatem skopiowanym z internetu. Funkcja Redaktor wyłapuje proste błędy. Nowością jest jednak fakt, że teraz sprawdza też stylistykę. Oczywiście również w języku polskim. Redaktor to nowa funkcja w Wordzie - ale jest też wtyczką do Outlooka i przeglądarek Edge oraz Chrome. Zaznacz dowolne zdanie w dokumencie. Nowa funkcja może stworzyć trzy różnie brzmiące zdania bez zmieniania pierwotnego znaczenia. Źródło: Materiały prasowe Redaktor tekstowy funkcjonuje teraz także jako wtyczka do przeglądarek Chrome i Edge. Sprawdza, poprawia i wygładza również to, co piszemy w internecie, czy to na Facebooku czy nawet w komentarzach do tego tekstu. Z kolei PowerPoint teraz aktywnie wspomaga proces kreatywny, podpowiadając na bieżąco dziesiątki różnych opcji odnośnie wyglądu i kompozycji każdego slajdu. Wystarczy kilka kliknięć, by wyjść poza utarty schemat. Inteligentnego asystenta zintegrowano przy tym z bazą ponad 8000 tysięcy grafik, 300 specjalnie przygotowanych stylów i kilkuset animacji, naklejek, wstawek i obiektów 3D. Nie trzeba już szukać zdjęć do prezentacji w internecie, a program sam je przycina, zmienia układ slajdu czy też ustawia jasność tła. Subskrypcja Microsoft 365 daje przy tym prawa do wykorzystywania zdjęć i możemy z nich legalnie korzystać np. w pracy. Bezpieczeństwo przede wszystkim Microsoft 365 to nie tylko ulepszony Office. Odświeżona subskrypcja pozwoli też zadbać o *bezpieczeństwo. * Każdy subskrybent otrzymuje dostęp do 1 TB miejsca na dane w chmurze dzięki OneDrive. Poza tym zawartość folderu Dokumenty, Zdjęcia oraz pulpitu jest na bieżąco synchronizowana z chmurą. Z badań wynika, że to 3 najczęściej wykorzystywane przez użytkowników foldery. Oczywiście można samemu wskazać również inne.



















Źródło: Materiały prasowe Dzięki temu nie tylko mamy dostęp do plików wszędzie, ale też zabezpieczamy je na wypadek awarii albo nawet zwykłej nieuwagi. OneDrive będzie przechowywał wersję zapasową przez miesiąc. Dodatkowo usługa oferuje także specjalny magazyn na pliki szczególnej wartości - to wirtualny sejf, w którym można umieścić na przykład swoje hasła, kopie umów czy inne kluczowe dokumenty. Dziękii temu nie można ich przypadkiem nikomu udostępnić i są zabezpieczone dwustopniowym uwierzytelnianiem. Microsoft 365 to także całkiem nowa aplikacja Bezpieczeństwo Rodzinne. Aktualnie jest w fazie testów, a latem wejdzie już do powszechnego użycia. Będzie dbać o ochronę naszych bliskich w wirtualnym świecie. Pozwala na przykład na ustalanie limitów czasu, który dziecko spędza na graniu w konkretne gry. I to nie tylko na komputerze z Windows 10, ale również na konsoli Xbox One oraz na smartfonie z Androidem. Bezpieczeństwo Rodzinne pozwala także na monitorowanie aktywności w sieci, ściąganie plików czy przeprowadzanie transakcji. Bezpieczeństwo Rodzinne wykracza przy tym poza sieć. Dzięki geolokalizacji umożliwia, między innymi, sporządzenie listy lokacji, które może odwiedzać nieletni członek rodziny. Potem powiadamia za każdym razem, gdy dziecko do nich dotrze lub je opuści. Nie trzeba nawet sprawdzać, cyfrowy asystent sam da znać, że pociecha wyszła ze szkoły i jest u kolegi. Efektywna komunikacja Microsoft 365 to również specjalnie skrojona pod potrzeby użytkowników indywidualnych aplikacja Teams, wykorzystywana do tej pory do zdalnej pracy zespołowej w firmach. Teraz będzie także dostępne dla domowych użytkowników w ramach jednej subskrypcji. W wersji testowej już wkrótce, a w pełnej – jesienią tego roku. Teams to przede wszystkim komunikator i narzędzie do wideokonferencji, ale pozwala także na prowadzenie wspólnego kalendarza czy listy zadań, a także na dzielenie się plikami. Może także asystować w trakcie wakacji, znów dzięki geolokalizacji, która pozwoli stworzyć listę miejsc do odwiedzenia i będzie monitorować położenie poszczególnych członków grupy. Microsoft 365 ze wszystkimi dostępnymi funkcjami można wypróbować za darmo przez 30 dni w ofercie rodzinnej, czyli nie dla jednego użytkownika, ale nawet sześciu. Każdy z jej członków dostaje pełen dostęp do wszystkich rozwiązań, włącznie ze swoim własnym 1 TB miejsca na dane w chmurze. A jeśli chcecie o Microsoft 365 dowiedzieć się więcej, to najlepiej zajrzeć na tę stronę. Ile to kosztuje? Roczna subskrypcja Microsoft 365 Family kosztuje 429,99 zł przy jednorazowej płatności. Można też płacić regularnie co miesiąc - wtedy cena to 42,99 zł. Jeżeli nie jesteście przekonani, istnieje możliwość przetestowania usługi za darmo przez 1 miesiąc. Microsoft 365 Personal najlepiej kupić z komputerem. Wtedy oszczędzamy 100 zł i jednorazowo płacimy ok. 199 zł, czyli ok. 25 zł miesięcznie. Źródło: Materiały prasowe Najlepszą opcją jest w tym momencie zakup u jednego z oficjalnych partnerów Microsoftu (to m.in. sklepy Media Markt, Media Expert, x-kom), wtedy oszczędzamy 100 zł i za rok płacimy 299 zł. Po przeliczeniu – ok. 25 zł miesięcznie. Do 19 maja trwa również promocja firmy x-kom.pl, w ramach której można otrzymać Microsoft 365 w prezencie razem z ultramobilnym, dysponującym obracanym ekranem laptopem Acer Swift 3. Materiał powstał przy współpracy z Also Polska