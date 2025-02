Mega promocje na elektronikę! Nie przegap niesamowitych okazji

Płatna współpraca z Media Expert

Świetny smartfon za śmieszne pieniądze

Zestawienia najlepszych okazji nie wypada zacząć inaczej niż od naprawdę wyjątkowo atrakcyjnie przecenionego telefonu XIAOMI Redmi Note 13, który można teraz mieć już za 777 złotych. To aż o 462 zł mniej niż wynosiła jego najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. I naprawdę bardzo, bardzo mało jak za smartfon, który nie tylko wyposażony jest w ekran AMOLED o odświeżaniu 120 Hz, ale ma też na pokładzie 6 GB RAM i 128 GB pamięci masowej, a do tego obsługuje zarówno łączność 5G, jak i zbliżeniowe NFC oraz nowe protokoły Wi-Fi i Bluetooth. Na dodatek ma znakomity aparat główny z matrycą 108 Mpix. Sprzętu tej klasy i o takich osiągach w podobnej cenie, jak ze świecą szukać.

Większy ekran, lepszy dźwięk

Media Expert ma oczywiście dla miłośników dobrej rozrywki również inne propozycje w swojej ofercie promocyjnej. Pierwszą z nich jest tańszy o 300 złotych ( od najniższej ceny z ostatnich 30 dni przed obniżką) 50-calowy telewizor TCL 80C809. To świetna propozycja zwłaszcza dla wielbicieli gier, ponieważ wykorzystana w nim matryca MINILED o rozdzielczości 4K nie tylko gwarantuje znakomitą jakość obrazu, ale też idealną jego płynność – nawet w najbardziej dynamicznych grach – dzięki wysokiemu odświeżaniu 144 Hz. Telewizor posiada złącze HDMI 2.1 pasujące do możliwości najnowszych konsol do gier, a system operacyjny Google TV pozwoli zainstalować aplikacje wszystkich serwisów z filmami i serialami, na wypadek, gdybyśmy mieli ochotę na coś innego niż granie.

Kosztujący w promocji tylko 1999 złotych potężny głośnik JBL PartyBox Stage 320 pozwoli z kolei rozerwać się w większej grupie. Ta przenośna, bezprzewodowa kolumna głośnikowa rozkręci dowolną imprezę, nie tylko karnawałową, ale też wszystkie późniejsze, latem, jesienią i w kolejnych sezonach. 240W mocy dają jego dwóm parom głośników wysoko- i niskotonowych naprawdę mocne i donośne brzmienie. A skoro to JBL, można również być pewnym, że będzie to brzmienie idealnie czyste. Przez 18 godzin bez przerwy, bo tyle wytrzymuje wewnętrzny akumulator na jednym ładowaniu.

Promocje na sprzęt do pyszności

Najwyższy czas znacząco podnieść swój życiowy komfort i zainwestować we własny ciśnieniowy ekspres do kawy. Zwłaszcza, że DELONGHI Magnifica Plus kosztuje teraz tylko 2599 złotych. To naprawdę niewysoka cena za idealną kawę dostępną na życzenie, nie tylko rano, ale też o dowolnej porze dnia. Wystarczy jedna filiżanka, by pożałować, że nie zainwestowało się w taki sprzęt kilka lat wcześniej. Kilkanaście napojów kawowych do wyboru, dotykowy ekran sterujący dodatkowymi funkcjami, a do tego sprawdzona jakość najbardziej rozpoznawalnej marki, i niższa cena. Nie warto już dłużej czekać.

Aktualna promocja pozwoli też ulepszyć swoją kuchnię za pomocą wielofunkcyjnego robota planetarnego BOSCH MUMS6ZS17. Zwłaszcza z uwagi na to, że kosztuje on teraz tylko 2299 złotych, czyli jest aż o 500 zł tańszy od najniższej ceny z ostatnich 30 dni przed obniżką! Fantastycznie miesza, ubija, miksuje, ugniata, wyrabia ciasta i blenduje. Ma również wbudowaną wagę i wygodne podświetlenie LED. Jego automatyczne sensory zadbają o idealną konsystencję przygotowywanych składników. Jest również wyjątkowo cichy oraz, co warto jeszcze raz przypomnieć, tańszy o pół tysiąca złotych!

Ostatnia promocyjna propozycja do kuchni to zaawansowana indukcyjna płyta grzewcza WHIRLPOOL WS Q7360 NE, która z aktualnym rabatem kosztuje tylko 1099 złotych. Jej wielką zaletą jest możliwość ustawienia maksymalnej mocy od 2,5 kW aż do pełnego 7,2 kW. Dzięki temu nie trzeba się martwić, że przeciążymy domową sieć. Inteligentna technologia 6 Zmysłu sprawia, że nie trzeba też pilnować potraw – wystarczy wybrać odpowiednią opcję, a płyta sama roztopi potrawę lub też doprowadzi ją do wrzenia. I to w bardzo krótkim czasie, jeśli będziemy chcieli, ponieważ funkcja Boost pozwala jej tymczasowo zwiększyć moc grzewczą nawet o 40%!

Tańsze utrzymanie czystości

Zarówno po kawie, jak i po jedzeniu trzeba posprzątać. I to nie tylko w kuchni, ale w miejscu o wiele ważniejszym – w naszej własnej jamie ustnej. Chyba że chcemy później wyrzucać sobie, że nie dbaliśmy odpowiednio o zdrowie zębów i dziąseł. Może lepiej, zanim będzie za późno, zająć się nimi z odpowiednią troską i przy użyciu najlepszych narzędzi, takich jak sporo tańsza, znakomita, uhonorowana branżowymi nagrodami szczoteczka soniczna ORAL-B Pulsonic Slim Luxe 4500? Jej naczelną zaletą, oprócz oczywiście doskonałego czyszczenia zębów i masowania dziąseł, jest możliwość pracy w trzech trybach – codziennym, delikatnym dla wrażliwych oraz polerowania, gdy zależy nam na błyszczącym uśmiechu.

Czystość w domu, a dokładniej w szafie, pomoże natomiast utrzymać pralko-suszarka WHIRLPOOL FFWDB. Naprawdę warto teraz zwrócić na nią uwagę. I to nie tylko dlatego, że można ją mieć już za 1999 złotych.. Tyle kosztuje dobrej jakości pralka. A tutaj, oprócz tejże pralki z bębnem na 9 kg prania, dostajemy od razu suszarkę. Ta ostatnia jest absolutnie nieoceniona zwłaszcza w czasie chłodnych miesięcy, gdy nie można szybko wysuszyć prania. Zresztą ta konkretna suszarka jest tak skuteczna i wygodna, że będziemy z niej korzystać nawet latem. Także dlatego, że technologia 6 Zmysł pozwala zaoszczędzić nie tylko energię i wodę, ale również czas.

