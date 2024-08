Media Expert: Seria Pixel 9, Pixel Buds Pro 2 i Pixel Watch 3 już dostępne w przedsprzedaży!

Podczas wczorajszej konferencji "Made by Google" zaprezentowano nową serię urządzeń Pixel: smartfony Pixel 9, słuchawki Pixel Buds Pro 2 i smartwatche Pixel Watch 3. Wszystkie produkty dostępne są już w przedsprzedaży w Media Expert, który jest partnerem firmy Google w Polsce. Pixele 9, Pixele 9 Pro i Pixele 9 Pro XL można już dziś zamówić w przedsprzedaży, trafią one do nabywców od 22 sierpnia. Pixele 9 Pro trafią na półki sklepowe wraz z resztą urządzeń we wrześniu. Zainteresowanie sprzętem jest ogromne.