Matejko na blockchainie i na Spitsbergenie

Tokenizacja wykorzystuje technologię blockchain, która jest rozproszonym, otwartym, anonimowym i trwałym rejestrem danych wykorzystującym najnowocześniejsze odkrycia kryptografii. Komputery służące za rejestry danych są rozproszone po całym świecie, dzięki czemu uzyskujemy trwałość zapisanych informacji. Każdy może też w dowolnej chwili pobrać rejestr i dołączyć do zabezpieczania sieci blockchain przed próbami manipulacji danymi. Ponadto blockchain pozwala na równoczesne zachowanie anonimowości oraz otwartości danych. Są one publiczne, przez co możemy na przykład sprawdzić, ilu właścicieli ma dana kolekcja sztuki, ale nie jesteśmy w stanie określić, kto jest właścicielem. Co ważne, w sieci blockchain nie ma jednej instytucji, która ją kontroluje czy akceptuje. W tej technologii nazywa się to rozproszonym rejestrem, obecnie najbezpieczniejszym systemem internetowych działań. Nie można go podrobić, zmienić czy usunąć. Bank Pekao S.A. do tokenizacji wybrał eko-blockchain Aleph Zero, który podczas całego procesu generuje możliwie najniższy ślad węglowy.