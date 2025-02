Masz tylko dwa dni! Kup teraz małe i duże AGD w supercenach

Zima jeszcze nas trzyma, ale zaczynamy już przygotowywać się do nadchodzącej wiosny. Czy jednak koniecznie trzeba na nią czekać z porządkami? Ulepszyć dom i poprawić komfort życia można przecież w dowolnym momencie. Zwłaszcza, jeśli można to zrobić mniejszym kosztem dzięki bardzo atrakcyjnym rabatom w Media Expert. Kup nowe AGD właśnie teraz, nie zwlekaj – oferta trwa 11-12.02!

Płatna współpraca z Media Expert

Przepyszne napoje

Czasem nie trzeba wiele, by znacząco podnieść jakość życia. Najlepszym przykładem jest zestaw SODASTREAM Terra z promocji Media Expert. Oprócz samego saturatora i naboju z gazem znajdują się w nim dwie litrowe butelki oraz jedna półlitrowa, a do tego jeszcze dwa syropy 7UP, które pozwolą zrobić pyszny napój gazowany na życzenie. Nawet najzwyklejsza woda kranowa potraktowana saturatorem staje się zaskakująco smaczna. To niedrogie urządzenie, teraz jeszcze tańsze, naprawdę wiele zmienia w domu. Zwłaszcza, że bardzo szybko się zwraca, bo przestajemy kupować wody mineralne i napoje gazowane. A ile mniej plastikowych butelek znajdzie się w naszym żółtym worku na śmieci!

Własny ekspres do kawy również się zwróci, choć nie aż tak szybko. Kupując urządzenie takie jak SIEMENS EQ.6 Plus S100, liczymy jednak przede wszystkim na domową kawę tak dobrą jak ta w kawiarni – lub lepszą, bo przyrządzoną z wybranych przez nas ziaren i dokładnie według naszych upodobań. Własne espresso, cappuccino czy latte smakuje jeszcze bardziej, bo można je wypić dokładnie wtedy, gdy jest najbardziej potrzebne. Do obudzenia się rano? A może dla relaksu po obiedzie? Kiedy chcemy i jak chcemy tak naprawdę, jeśli wreszcie kupimy własny, markowy ekspres ciśnieniowy.

Ulepszenia kuchenne

Do następnych świąt zostało jeszcze sporo czasu, ale tak wszechstronny robot kuchenny jak BOSCH MUMS6ZS17 przyda się przecież nie tylko do przygotowywania wypieków. Jego inteligentne, elektroniczne czujniki pozwolą wyrobić ciasto i ubić pianę o idealnej konsystencji, ale poradzi sobie równie znakomicie z innymi zadaniami, np. z blendowaniem, dzięki kielichowej przystawce. Wbudowana waga pomoże trzymać się przepisów, a podświetlenie LED jest tak wygodne, że będziemy się zastanawiali, jak mogliśmy żyć bez tego udogodnienia. Najlepsze zaś w tym robocie planetarnym jest to, że w promocji można go mieć już za 2299 zł! To 500 zł mniej od najniższej ceny z ostatnich 30 dni przed obniżką!

Zaoszczędzić można teraz również na nowej lodówce. Jeśli stara już trochę szwankuje, nie radzi sobie za dobrze z chłodzeniem i na dodatek dziwnie hałasuje, można ją zastąpić czymś cichym, nowoczesnym i energooszczędnym, np. elegancką, szarą, o minimalistycznym, funkcjonalnym designie, taką jak LG GBP31DSLZN. Z systemem No Frost oczywiście, bo dziś już nie wypada kupować lodówko-zamrażarki, która pozwala na zbieranie się szronu. Ten konkretny model oferuje dużą, 237-litrową chłodziarkę oraz pojemny zamrażalnik 107 litrów. Funkcja Multi AirFlow zadba o równomierny rozkład temperatury w jednym i drugim. Dzięki promocyjnej cenie nie będzie to również duży wydatek – 1999 zł za lodówkę tej klasy to naprawdę świetna okazja.

Ruch powietrza w obu kierunkach

Żadna akcja promocyjna obejmująca produkty AGD nie byłaby kompletna bez choćby jednego odkurzacza. I również w tej właśnie trwającej można już za 749 zł kupić inteligentny, bezprzewodowy BOSCH Flexxo Gen 2. Jego główną zaletą, oprócz oczywiście wygody korzystania zapewnianej przez wbudowany akumulator, jest konstrukcja pozwalająca odłączyć jego główną jednostkę napędową. Klasyczny odkurzacz z wyposażoną w podświetlenie LED elektroszczotką do dywanów i podłóg zmienia się wtedy w mocny odkurzacz ręczny, dzięki któremu komfortowo posprzątamy nie tylko na meblach, ale też w szufladach oraz szafach. I w samochodzie oczywiście też.

Na liście świetnych okazji z naszego WP Live znajduje się nie tylko sprzęt, który powietrze wciąga, ale też taki, który je wydmuchuje. I to z prędkością nawet 200 km/h! Mowa oczywiście o suszarce BABYLISS Air Power Pro. Jest mała, bardzo lekka i poręczna, ale nadal wyposażona w potężny silnik cyfrowy o mocy 1700 W, który w połączeniu z wyprofilowanym wylotem oraz dwoma końcówkami koncentratora i dyfuzorem pozwoli ekspresowo wysuszyć nawet najgęstsze włosy. Dzięki systemowi jonizacji powietrza zadba przy okazji o to, by się nie puszyły i nie elektryzowały. To zgrabne, ważące zaledwie 380 gram cudeńko jest teraz tańsze i można je mieć już za 599 złotych! To mniej o 100 zł (od najniższej ceny z ostatnich 30 dni przed obniżką)!

Para w ruch

Na koniec mamy dwie propozycje, które wykorzystują moc pary wodnej. Pralko-suszarka WHIRLPOOL FFWDB używa jej w końcowych etapach prania, by nie pozwolić na namnażanie się nieprzyjemnych zapachów. Oferuje również specjalny program Steam Refresh, który właśnie za pomocą gorącej pary wodnej w zaledwie 20 minut odświeży i usunie niepożądane aromaty z dowolnych tkanin. Oczywiście, oprócz tego dostajemy tutaj także świetną pralkę z bębnem na 9 kg prania połączoną z wydajną, energooszczędną suszarką. Zalet tej ostatniej, zwłaszcza zimą, gdy tak trudno wysuszyć uprane rzeczy, nie trzeba przedstawiać. Pominąć nie wypada także ceny tej pralko-suszarki. W czasie akcji promocyjnej kosztuje on tylko 1999 złotych!

Gorącą para wodna jest również podstawą działania fantastycznie lekkiego, nowoczesnego żelazka PHILIPS PSG7040/10. Przełomowa konstrukcja, bazująca właśnie na generowaniu pary wodnej, która działając pod ciśnieniem, wnika i rozmiękcza włókna nawet najgrubszych tkanin, sprawia, że prasowanie staje się łatwe i przyjemne. I przede wszystkim lekkie, bo żelazko w tym generatorze pary waży o wiele, wiele mniej niż klasyczne urządzenia do wygładzania tkanin. A do tego można go używać również w pionie, prasując na szybko i bez konieczności rozkładania deski. Ile kosztuje prasowanie nowej generacji? W promocyjnej ofercie Media Expert tylko 859 złotych!

Sprawdź również inne świetne oferty na dedykowanej stronie Media Expert!

Płatna współpraca z Media Expert