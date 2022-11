Czas rozpocząć wielkie, doroczne polowanie w "Cyber Monday". Zwierzyny jest w bród, ale niech to nie uśpi instynktu łowcy. Chodzi przecież o to, żeby schwytać najlepszą i najbardziej atrakcyjną okazję, a to nie jest wcale takie łatwe. Podpowiadamy, gdzie i na co zapolować dla największej satysfakcji.

Rządzą nami pierwotne instynkty. Ewolucja ukształtowała nas – ludzi - jako członków wspólnot zbieracko-łowieckich. Nadal nimi jesteśmy, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Ten etap rozwoju społeczeństw już się zakończył, ale nasza biologia o tym nie wie. Przystosowanie do zmieniających się warunków zajmuje jej dziesiątki tysięcy lat, a przez ponad 150 tys. lat biegaliśmy po lasach i łąkach za zwierzyną. Dziś siedzimy przy laptopach lub ze smartfonami, ale nasz mózg jest taki sam jak wtedy. I nadal ekscytuje go tropienie zdobyczy, nawet jeśli teraz odbywa się ono cyfrowo. Zamiast puszczy jest Internet. Zamiast polany, na której znajduje się zdobycz, jest Media Expert. Instynkt jednak jest ten sam i każe nam upolować najlepszą, najbardziej odpowiednią sztukę ze stada. Co warto złowić w ten Cyber Monday?

Jak zabawa, to z nimi

Konsola Nintendo Switch OLED to zdobycz, z której można być dumni. Specjalnie zaprojektowana z myślą o łączeniu pokoleń, doskonale nadaje się na domowe centrum rozrywki. Główną atrakcją są tu oczywiście genialne gry, takie jak choćby Zelda czy Mario, ale Nintendo Switch to coś więcej niż pudełko podłączane do telewizora. Konsolka może w dowolnym momencie stać się przenośna. W tej nowej wersji 7-calowy ekran OLED pozwala bawić się swoimi ulubionymi grami, gdzie chcemy, kiedy chcemy i z kim chcemy. Takiej uniwersalności, wszechstronności i funkcjonalności nie oferuje żadna konkurencja. A teraz to cudeńko można upolować w niższej cenie - za 1749 zł.

Całkiem inną, ale również wyjątkowo atrakcyjną zwierzyną, którą można dziś złowić, jest świetny głośnik Bluetooth JBL Extreme 2. JBL to niekwestionowany lider w tej dziedzinie, który gwarantuje najwyższą jakość. Zarówno podzespołów, jak i wykonania. Oraz oczywiście brzmienia, które jest wyjątkowo głębokie dzięki czterem przetwornikom i dwóm membranom pasywnym. Te basy zachwycą każdego i wszędzie, bo dzięki odporności na pył, piasek, a nawet zanurzenie w wodzie można ten świetny głośnik zabrać ze sobą w dowolne miejsce. I rozkręcić tam imprezę, która może trwać prawie cały dzień – jedno naładowanie wystarcza na 15 godz. nieustannej pracy! Teraz można schwytać ten głośnik nie za 1049 zł, ale o dwie stówki taniej, w cenie 999 zł.

Zawsze pod ręką

Ten konkretny zwierz nie jest zwykłą zdobyczą. Nie jest jak jeleń czy żubr, na którego polowali nasi odlegli przodkowie. To raczej sprytny wilk, którego udało się udomowić i zmienić w wiernego ogara, towarzyszącego nam zawsze i pomagającego w innych polowaniach. Dla współczesnego człowieka takim najbliższym towarzyszem jest oczywiście smartfon. Taki jak Samsung Galaxy S20 FE, w Cyber Monday tańszy aż o jedną trzecią! Jeśli potrzebujemy nowego telefonu, to lepszej okazji już nie będzie. Zamiast 2999 zł ten topowy sprzęt kosztuje tylko 1899 zł. To 1100 zł mniej! Szaleństwo.

Ma piękny wyświetlacz Super AMOLED, bardzo mocny procesor, 6 GB RAM i 128 GB pamięci. Do tego perfekcyjne aparaty z dodatkowymi funkcjami, jak to u Samsunga, oraz zgodność ze standardem 5G. To sprzęt z wysokiej półki, który można nabyć w niesamowicie niskiej cenie. I cieszyć się jego mocą i sprawnością przez wiele lat.

Idealny towarzysz

Jeśli nie uznajemy kompromisów w naszych łowach, to powinniśmy zasadzić się na najtrudniejszą zdobycz. Taką, której upolowanie da najwięcej różnych korzyści. A w dzisiejszym świecie nie ma nic bardziej uniwersalnego, bardziej wszechstronnego i bardziej potrzebnego każdemu człowiekowi niż komputer osobisty. Współczesny homo sapiens go komputera do pracy, do rozrywki i do wszelkich innych zastosowań. Dlatego niezłym pomysłem jest zapolowanie właśnie na takiego grubego zwierza.

Media Expert pozwala złowić dwie różne sztuki. Pierwsza to smukły, elegancki i nieduży MacBook Air. Ten 13-calowy, ultralekki komputer to idealnie przenośne urządzenie, które mimo swoich małych rozmiarów nie idzie na żadne kompromisy względem mocy i wydajności. Jego sercem jest potężny układ Apple M1, wspierany przez 8 GB RAM oraz dysk SSD 256 GB. To cudeńko inżynierii od Apple zwykle kosztuje 5499 zł. Teraz można je upolować aż o 600 zł taniej, za 4899 zł! To świetna okazja i znakomita przecena. Ale to nie wszystko, bo łowy jeszcze trwają i przed nami czai się jeszcze jedna niesamowicie atrakcyjna okazja. Laptop Dell G15. Majestatyczna bestia godna szacunku i podziwu. To nie tylko świetny 15-calowy laptop do pracy i multimediów. Jest również wystarczająco mocny, by poradzić sobie z wymagającymi grami. Procesor Intel i5 nowej generacji, 16 GB RAM i karta graficzna GeForce RTX 3050 Ti gwarantują, że sprosta każdemu wyzwaniu. Zwykle taki szeroki wachlarz możliwości oraz najwyższej jakości design i materiały kosztują 4549 zł. Teraz można tego grubego zwierza ustrzelić za 2999 zł!!! 1550 zł taniej! Niewiarygodna okazja. Taki łup zdarza się tylko raz do roku. A może nawet raz na kilka lat. Laptop tej klasy, z takimi osiągami, za jedyne trzy tysiące?! To może być ukoronowanie każdego polowania.