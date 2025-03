Małe i duże AGD w świetnych promocjach z kodami rabatowymi. Wyposaż swój dom w funkcjonalny sprzęt!

Płatna współpraca z marką Media Expert

Roboty w kuchni

Jeszcze przed chwilą była mroźna zima, ale dziś już wesoło przyświeca wiosenne słońce. To oznacza nie tylko cieplejsze dni i spędzanie czasu na zewnątrz. Wraz z wiosną nadchodzą również święta wielkanocne - znów udamy się do kuchni, by przygotowywać nasze ulubione smakołyki. I wcale nie musimy tego robić sami. W najbardziej uciążliwych czynnościach może wyręczyć nas robot planetarny GÖTZE & JENSEN SB400K, teraz dostępny w promocyjnej ofercie taniej o 150,99 złotych (w porównaniu do ceny z ostatnich 30 dni). Wygodny, elegancki, weźmie na swoje barki, a właściwie do swojej misy i mieszadeł, zadania związane z wyrabianiem ciasta, miksowaniem i ubijaniem piany. Trzy specjalnie wyprofilowane mieszadła, sterowane elektronicznie, precyzyjnymi ruchami planetarnymi przygotują nie tylko ciasto na wypieki, ale też pierogi, domową pizzę, chleb albo makaron własnej produkcji. I to tylko za 549 zł!

W promocji można zaoszczędzić również na prawdziwym bohaterze kuchni, którym bez wątpienia jest wielofunkcyjny robottarget="_blank"> ICOOK PRO MRK-58. W jego przypadku łatwiej wymienić to, czego nie jest w stanie zrobić, niż listę wbudowanych funkcjonalności. Zaczyna się ona od cech typowych dla robotów planetarnych, by płynnie przejść w blendowanie, siekanie i szatkowanie, a po drodze dodaje dokładne ważenie produktów i wkracza w rejony gotowania, w tym gotowania na parze oraz gorącym powietrzem, ponieważ robot ICOOK jest jednocześnie beztłuszczową frytownicą, ze wszystkimi zaletami urządzeń typu airfryer. Ten robot renesansu łączy się nawet z naszym domowym Wi-Fi oraz aplikacją w telefonie, żeby podsuwać nam nowe przepisy! Otrzymasz go teraz w cenie 2999 zł.

Sterowany aplikacją z naszego smartfona jest również nowoczesny piekarnik ELECTROLUX LOD6F77WZ SteamBake. Jego naczelną zaletą jest to, że w czasie promocji jest tańszy o 400,99 złotych (w odniesieniu do najniższej ceny z ostatnich 30 dni) i można go sprowadzić do swojej kuchni już za 1799 zł. A zdecydowanie będziemy chcieli to zrobić, bo system wspomagania pieczenia parą wodną zmienia przygotowywane potrawy w ich bardziej miękkie, bardzie soczyste, delikatniejsze i oczywiście znacznie smaczniejsze wersje. Wystarczy ich raz spróbować, by zacząć robić sobie wyrzuty, że nie kupiliśmy piekarnika SteamBake wcześniej.

Pranie, prasowanie i suszenie

Wraz z nadejściem ciepłych dni zmieniamy garderobę. Zimowa odzież wędruje do szafy, a zaczynają się uśmiechać do nas lżejsze, wiosenne, a może nawet i niektóre letnie kreacje. Tylko czy nie trzeba ich odświeżyć albo chociaż przeprasować? Pewnie tak. Jeśli chcemy to zrobić szybko, wygodnie, energooszczędnie i nowocześnie, możemy liczyć na wsparcie Media Expert. W promocyjnej cenie zaopatrzymy się teraz na przykład w klasyczną pralkę BEKO b100 AquaWave. To specjalistka od czyszczenia ubrań za pomocą pary SteamCure, która nie tylko ułatwia usuwanie najgorszych zabrudzeń, ale także zmniejsza zagniecenia. Z kolei technologia StainExpert śmiało stawia czoła najgorszym plamom z kawy czy na przykład czekolady. To oszczędzające prąd i wodę urządzenie można mieć już za 1299 złotych!

© Pexels

Nieco więcej trzeba zainwestować w pralko-suszarkę AMICA T2AWDC10614DLIST. Ale niewiele więcej, bo w tym momencie, dzięki wyjątkowej ofercie Media Expert, można ją mieć już za 2149 złotych, czyli aż o 550,99 zł taniej (w stosunku do najniższej ceny z 30 ostatnich dni)! To niesamowicie atrakcyjna okazja, bo ten estetycznie grafitowy sprzęt nie tylko zajmie się praniem, ale również skutecznie wysuszy nasze rzeczy. Największą zaletą tej polskiej konstrukcji, oprócz fantastycznej ceny, jest duży bęben, w którym jednorazowo zmieści się nawet 10 kilogramów prania! Zaawansowana technologia LogicDrive 3.0 gwarantuje niskie zużycie energii oraz szybkie pranie, a para generowana przez system SteamPower Pro sprawia, że nasze ubrania wyjmiemy z bębna idealnie, higienicznie czyste.

A co potem? Prasowanie oczywiście. Wygodny, kompaktowy system PHILIPS All-in-One Serii 6000 można teraz w promocji kupić już za 869 złotych. Dostajemy tutaj w komplecie wygodną, zintegrowaną deskę z dużym zakresem regulacji, która pozwala prasować nie tylko w poziomie, ale również pod dowolnym kątem. Żelazko z zaawansowaną automatyką samo dobiera najbardziej optymalną temperaturę i ciśnienie pary. Posiada również funkcję samoczynnego kończenia pracy, więc już nigdy nie będziemy musieli się zastanawiać, czy nie zostawiliśmy włączonego urządzenia po wyjściu z domu.

© Pexels

Ostatnią propozycją w naszej promocji z kategorii małego AGD jest kosmicznie zaawansowana suszarka do włosów DYSON Supersonic Nural, pozwalająca w domowych warunkach wynieść stylizację fryzury na zupełnie nowy poziom. Inteligentnie dostosowuje się do naszych loków, chroni je przed przegrzaniem, a także dba o utrzymanie idealnej temperatury przy skórze głowy. Pięć różnych końcówek, a właściwie sześć, ponieważ dyfuzor Wave+Curl składa się z dwóch części o różnych funkcjach, pozwoli osiągnąć dokładnie taki efekt, jaki zaplanujemy, niezależnie od rodzaju i długości włosów. Ta technologia nowej generacji jest dostępna w promocyjnej cenie 1899 zł.

Jeżeli chcesz sprawdzić więcej produktów dostępnych w atrakcyjnych cenach, zajrzyj tutaj. Nie zwlekaj, ponieważ oferta promocja jest ważna wyłącznie przez dwa dni.

