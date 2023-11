Małe AGD w super cenach na Cyber Monday

To ostatnie chwile, by skorzystać z najkorzystniejszych przedświątecznych promocji w Media Expert. Już wkrótce przecenione produkty powrócą do swoich dawnych cen i jeśli planujemy podarować najbliższym pod choinkę właśnie jakieś małe, praktyczne AGD, to będziemy musieli za nie więcej zapłacić. Dlatego warto podjąć szybką decyzję i skorzystać z dużych rabatów, póki jeszcze obowiązują.

Niedrogi bezprzewodowy odkurzacz

Odkurzacze bezprzewodowe przyniosły ze sobą prawdziwą rewolucję w kwestii domowych porządków. Te nowoczesne urządzenia są tak wygodne i pozwalają tak łatwo oraz szybko doprowadzić do czystości podłogi w całym domu, że żaden klasyczny odkurzacz, turlający się po podłodze i ciągnący za sobą ogon kabla zasilającego, nie wytrzymuje z nimi porównania. I, jak jasno i dobitnie pokazuje dostępny w promocji TEFAL X-pert 6.60 Animal Kit, nie są aż tak dużo droższe. Ten bardzo poręczny i lekki, ważący zaledwie 2,5 kg odkurzacz bezprzewodowy można mieć już za 599 zł. To naprawdę wyjątkowo niska cena jak za sprzęt najnowszej generacji. I do tego o 300 zł niższa od regularnej, bo w ciągu ostatnich 30 dni na zakup tego urządzenia trzeba było wydać minimum 899 zł.

Co otrzymujemy w tej wyjątkowo atrakcyjnej ofercie? Akumulator na 45 minut nieprzerwanej pracy, co pozwala dokładnie posprzątać większe mieszkanie lub średniej wielkości dom. Wyjątkową mobilność, którą zapewnia ultralekka konstrukcja. Elektroszczotkę z podświetleniem LED, dzięki któremu nie przeoczymy żadnych zabrudzeń. I zestaw akcesoriów, w którym znajdziemy dodatkową małą turboszczotkę do zbierania sierści zwierzaków z tapicerki oraz wykładzin, szczoteczkę do mebli oraz precyzyjną ssawkę szczelinową. I bardzo przydatny system Stop & Go, dzięki któremu po odłączeniu głównego modułu odkurzacza ręcznego podstawa z elektroszczotką pozostanie w pionie, oczekując na ponowne podłączenie. To bardzo prosta funkcja, ale niesamowicie wygodna i znacznie ułatwiająca odkurzanie.

Odkurzacz bezprzewodowy z najwyższej półki

Jeśli jesteśmy gotowi na większą inwestycję, nie lubimy kompromisów i zawsze stawiamy na najwyższą jakość, to możemy zaopatrzyć się w doskonały odkurzacz MIELE Triflex HX2. W normalnych warunkach za to stylowe, niezwykle zaawansowane technologicznie urządzenie trzeba było zapłacić 2899 zł. I taka była jego najniższa cena w ciągu ostatniego miesiąca. Z przedświątecznym rabatem zaś można upolować ten topowy model za 2699 zł, oszczędzając okrągłe 200 zł. A ta niższa cena jest tylko jednym z argumentów, które przemawiają za tym odkurzaczem.

Jego największą zaletą jest ultranowoczesny silnik Digital Efficiency, który w połączeniu z turbiną Vortex oraz zaawansowaną, szeroką i inteligentnie rozpoznającą podłoże elektroszczotką Multi Floor XXL generuje moc ssania, której nie powstydziłyby się nawet najpotężniejsze klasyczne odkurzacze przewodowe. A MIELE Triflex HX2 w odróżnieniu od nich jest naprawdę cichy, bo pod największym obciążeniem generuje dźwięki na poziomie zaledwie 77 dB. W komplecie do potężnego silnika dostajemy również bardzo mocny akumulator, który pozwala odkurzać bez przerwy przez pełną godzinę. I na pewno się nie zmęczymy w trakcie, mimo tego, że sprzęt ten waży 3,6 kg. Jak to możliwe? Zaawansowana modularna konstrukcja pozwala bowiem przenieść potężną jednostkę silnikową na dół, tuż nad szczotkę, obniżając środek ciężkości odkurzacza i przenosząc jego masę z naszego ramienia na wałki elektroszczotki. Dzięki temu można nim operować wyjątkowo lekko i wygodnie. W razie potrzeby można przenieść moduł silnika na powrót w górę rękojeści lub też całkowicie go odłączyć, uzyskując mocarny odkurzacz ręczny do mebli oraz wnętrz samochodowych.

Philips dla zdrowia i urody

W ostatnich dniach wielkich promocji w Media Expert nie można także przeoczyć świetnej oferty renomowanego koncernu. Pierwszym jej elementem jest znakomita frytownica beztłuszczowa PHILIPS Essential Connected Ovi XL. To właśnie specjaliści z Philips wynaleźli ten całkiem nowy sposób smażenia, gotowania, pieczenia i grillowania potraw bez dodatku szkodliwego tłuszczu. I doskonale to widać na przykładzie tego konkretnego modelu. Jego wielką zaletą są rozmiary, na które tak zwykle narzekamy w przypadku innych airfryerów. Tutaj mamy do dyspozycji pokaźną misę 6,2 litra, w której zmieścimy jednorazowo aż 1,2 kg produktów do intensywnej obróbki cieplnej rozgrzanym powietrzem Rapid Air. Mówiąc prościej, zmieści się tutaj cały kurczak. Albo frytki dla całej rodziny.

Potężny silnik 2000 W daje gwarancję, że cokolwiek tu usmażymy lub upieczemy, zrobimy to o wiele szybciej niż w najlepszym nawet tradycyjnym piekarniku. I również o wiele zdrowiej, bo podgrzewanie powietrzem ze wszystkich stron nie tylko eliminuje konieczność stosowania tłuszczu i ogranicza jego użycie aż o 90 proc., ale również zapobiega wypłukiwaniu mikroelementów oraz witamin z przygotowywanych produktów. Sprzęt można zintegrować poprzez Wi-Fi z aplikacją NutriU w smartfonie, która będzie nas informować o postępach pieczenia. I w międzyczasie podpowiadać dziesiątki albo nawet setki pomysłów na kolejne pyszne i zdrowe potrawy. Urządzenie to możemy mieć już za 699 zł! To wyjątkowa okazja, zważywszy, że za przyjemność gotowania z tak fenomenalnym pomocnikiem przez ostatnich 30 dni trzeba było zapłacić aż 999 zł. Trzysta złotych oszczędności to naprawdę sporo.

Oszczędzimy również, kupując depilator świetlny PHILIPS Lumea 9900 SenseIQ. Jego najniższa cena w ostatnich 30 dniach wynosiła 2069 zł, a w ostatnich dobach wielkich rabatów można go mieć na własność za 2049 zł. I cieszyć się idealnie gładką skórą bez konieczności inwestowania w serię kosztownych wizyt w salonie kosmetycznym. To genialne urządzenie oparte jest na technologii IPL, która zamiast korzystać z lasera do bolesnego wypalania owłosienia, podgrzewa cebulkę włosa delikatnymi impulsami świetlnymi, zmuszając włos do wypadnięcia, a sam mieszek do zasklepienia. Uzyskana w ten sposób gładkość skóry utrzymuje się nawet do 12 miesięcy! I na dodatek mamy tu do czynienia z depilacją wyjątkowo bezpieczną, bowiem inteligentny system czujników SenseIQ dopasowuje natężenie światła do naszej skóry. Urządzenie współpracuje również ściśle z aplikacją Lumea SkinAI, która pozwala monitorować proces depilacji, śledzić redukcję włosków oraz wzorce ich odrastania pomiędzy zabiegami oraz analizować delikatną skórę twarzy w celu dobrania najlepszych metod kuracji.

Ostatnie dni najbardziej atrakcyjnych przedświątecznych promocji w Media Expert to świetny moment na zakup prezentów pod choinkę dla naszych najbliższych. I nie trzeba się wcale martwić, że zbytnio nadwyrężymy nasz budżet. Nie tylko bowiem kupujemy sprzęt, oszczędzając setki złotych dzięki wyjątkowym rabatom, ale także możemy skorzystać z systemu rat 0 proc. ze spłatą odroczoną do kwietnia przyszłego roku. I, na dodatek do tych wszystkich okazji, Media Expert zapłaci dwie pierwsze raty za nas! Naprawdę warto się poważnie zastanowić nad skorzystaniem z tak atrakcyjnej oferty.

Płatna współpraca z marką Media Expert