Mała pralka, wielkie możliwości – nowość od marki Haier

Pielęgnacja ubrań

Mała i wygodna, nowa pralka Haier Mini Inverter to kompaktowe urządzenie zaprojektowane z myślą o osiąganiu jak najlepszych rezultatów, którego możliwości zostały zamknięta w wyjątkowych wymiarach: 70 cm wysokości i 51 cm szerokości.

Pracując w najwyższej klasie efektywności energetycznej A, umożliwia wypranie 5 kg ubrań z maksymalną wydajnością. Urządzenie wyposażonej jest w szereg innowacyjnych rozwiązań, które zadbają o to, by ubrania na dłużej pozostały jak nowe. Powierzchnia bębna została zaprojektowana z myślą o ochronie nawet najdelikatniejszych tkanin, by pozostały w idealnym stanie, bez względu na to, ile razy zostaną wyprane. Dzięki strukturze bębna Pillow Drum, imitującej kształt maleńkich poduszek, pranie delikatnie ślizga się po jego powierzchni, sprawiając, że ubrania zachowają swoją pierwotną jakość na dłużej.

Do wyboru jest też szereg kompletnych cykli: trwający zaledwie 15 minut program szybki, antyalergiczny Allergy-Care, tryb Eco 40-60, pranie w 90⁰C, Bawełna 20⁰C, programy dedykowane tkaninom bawełnianym, wełnianym i syntetycznym oraz opcję odświeżania odzieży. W pralce Haier Mini Inverter można wyprać nawet tak delikatne materiały jak jedwab i kaszmir bez konieczności wizyty w profesjonalnej pralni. Zaawansowana technologicznie pralka Haier, pozwala na elastyczne zarządzanie jej pracą, bez względu na etap prania. Zatrzymanie trwającego programu jest bardzo proste i całkowicie bezpieczne. Wystarczy, że wcisnąć pauzę i otworzyć bęben, by dorzucić do pralki dodatkowe pranie.

O bezpieczeństwo urządzenia dba specjalna technologia ABT, która zabezpiecza je przed pleśnią i bakteriami, usuwając do 99,9% zarazków, które powstają w takich miejscach jak szuflada na detergent i uszczelka bębna. Dzięki temu, chronione są najbardziej wrażliwe obszary pralki, zapewniając najwyższy poziom higieny podczas cyklu prania. Dodatkowo, urządzenie posiada funkcję Smart Dual Spray, czyli automatyczny system czyszczenia bębna i kołnierza, który aktywuje się na końcu każdego cyklu prania. Takie rozwiązanie zapewnia nie tylko bardziej higieniczne użytkowanie, ale także zwiększa trwałość Twojego urządzenia na długie lata.

Haier © materiały partnera

Wydajność i oszczędność

Oprócz dbałości o pielęgnację ubrań, dzięki zastosowaniu w pralce specjalnych technologii zauważalna jest również oszczędność wody i prądu. Zaawansowana automatyka wagowa w pralkach Haier odpowiada za precyzyjny dobór optymalnej ilości wody oraz czasu prania. W praktyce przyczyni się to do większych oszczędności i niższych rachunków za energię elektryczną. Pralka Haier wyposażona jest w niezawodny silnik nowej generacji, który charakteryzuje się najwyższym poziomem trwałości i wydajności. Dzięki technologii inwerterowej zmniejsza zużycie prądu, a także sprawia, że praca urządzenia jest wyjątkowo cicha. Haier Mini Inverter pracuje w najwyższej klasie energetycznej A, dzięki czemu rachunki za prąd będą niższe, a oszczędności większe. Najwyższa klasa efektywności energetycznej to nie tylko kwestia domowej ekonomii, ale również ekologiczna ulga dla środowiska.

O Haier Europe

Haier Europe jest częścią Haier Smart Home, od 14 lat numer jeden w branży AGD na świecie*, która według Fortune Global 500 jest jedną z 500 największych firm na naszym globie. Haier Smart Home od 1993 roku notowana jest na giełdzie w Szanghaju (SHA: 600690), zatrudnia około 100 000 pracowników i obecna jest na wszystkich 5 kontynentach. Globalna sieć sprzedaży firmy obejmuje ponad 160 krajów, które w 2019 roku wygenerowały przychód operacyjny w wysokości 25 miliardów euro. Marka Haier dostarcza nowoczesne i innowacyjne produkty AGD o najwyższej jakości, spełniające zmieniające się potrzeby współczesnych gospodarstw domowych. W swoim portfolio posiada lodówki (typu combi, multidoor, side by side), piekarniki do zabudowy, płyty indukcyjne, okapy i chłodziarki do wina, a także pralki, pralko-suszarki i suszarki. Wizją Haier jest osiągnięcie pozycji światowego lidera w dziedzinie IoT dla inteligentnych urządzeń gospodarstwa domowego. Haier Smart Home jest pierwszą chińską firmą, która w październiku 2018 roku weszła na rynek akcji D-Share notowanych na giełdzie China Europe International Exchange (CEINEX D-Share Market) we Frankfurcie.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę internetową Haier:

*według Euromonitor International Limited

Materiał sponsorowany przez Haier