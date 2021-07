WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Loteria szczepionkowa. Jak i kiedy można sprawdzić wyniki? Cały czas trwa Loteria Narodowego Programu Szczepień, której celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Zważywszy na nagrody, które można wygrać w trakcie jej trwania, zdecydowanie warto się do niej zapisać. Co ważne, każdy uczestnik ma 4 szanse na wygraną, także nawet jeśli nie udało nam się teraz wygrać, to nie oznacza, że bezpowrotnie straciliśmy możliwość wygranej. Wśród nagród znalazły się nie tylko pieniądze, ale także samochody i hulajnogi elektryczne. Jak wziąć udział w Loterii? W Loterii Narodowego Programu Szczepień może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, która ma pełne szczepienie przeciwko COVID-19 i została zaszczepiona nie później niż do 30 września 2021 r. Wzięcie udziału w loterii szczepionkowej wymaga zarejestrowania się. To zaś można wykonać na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest kontakt z Infolinią Narodowego Programu Szczepień pod numerem 989, gdzie będziemy musieli podać wszystkie swoje dane. Drugą, wygodniejszą możliwością jest samodzielna rejestracja przez Internetowe Konto Pacjenta na stronie pacjent.gov.pl. Tam wystarczy uzupełnić swoje dane oraz wyrazić zgodę na udział w loterii. Kiedy odbędą się losowania? Poniżej znajduje się pełna lista nadchodzących losowań tygodniowych: 14 lipca 2021 (okres rejestracji od 01.07.2021 do 11.07.2021 )

21 lipca 2021 (okres rejestracji od 12.07.2021 do 18.07.2021)

28 lipca 2021 (okres rejestracji od 19.07.2021 do 26.07.2021)

4 sierpnia 2021 (okres rejestracji od 27.07.2021 do 01.08.2021)

11 sierpnia (okres rejestracji od 02.08.2021 do 08.08.2021)

18 sierpnia (okres rejestracji od 09.08.2021 do 15.08.2021)

25 sierpnia (okres rejestracji od 16.08.2021 do 22.08.2021)

1 września (okres rejestracji od 23.08.2021 do 29.08.2021)

8 września (okres rejestracji od 30.08.2021 do 05.09.2021)

15 września (okres rejestracji od 06.09.2021 do 12.09.2021)

22 września: (okres rejestracji od 13.09.2021 do 19.09.2021)

6 października (okres rejestracji od 20.09.2021 do 30.09.2021) Poza losowaniami tygodniowymi, odbywają się także losowania miesięczne. Te zaś będą miały miejsce w następujących terminach: 4 sierpnia (okres rejestracji od 01.07.2021 do 31.07.2021)

8 września (okres rejestracji od 01.08.2021 do 31.08.2021)

6 października (okres rejestracji od 01.09.2021 do 30.09.2021) Informacja o wygranej w Loterii Narodowego Programu Szczepień O wygranej w loterii szczepionkowej zwycięzcy zostaną poinformowani za pomocą wiadomości SMS. O nagrodach rozdanych w ramach tygodniowych losowań można spodziewać się wiadomości wysłanej bezpośrednio z PKO Banku Polskiego. W ich treści znajdą się kod awizo, kwota wypłaty oraz termin ważności kodu. Jeżeli uda nam się wygrać nagrodę o wyższej wartości, SMS będzie zawierał link do formularza z oświadczeniem niezbędnym do przekazania nagrody. Należy zachować szczególną czujność w przypadku SMS-ów z informacją o wygranej. Sugerujemy, by upewnić się, że ich nadawca jest faktycznie tym, za kogo się podaje. Jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzenia, że wiadomość może być próbą oszustwa, unikajmy klikania w podesłane linki i sprawdźmy samodzielnie wyniki poprzez stronę.