Łódź ponownie opanowana przez miłośników gier - Meet at Rift ogłasza rekordowy harmonogram atrakcji festiwalu

Już niebawem Łódź zostanie opanowana przez tysiące pasjonatów gier w ramach festiwalu Meet at Rift. Wydarzenie, które odbędzie się w dniach 30 czerwca - 2 lipca, zapowiada niezapomniany początek wakacji, wypełniony emocjami, zabawą w pełnym pasji świecie gier Riot Games. Centrum Nauki i Techniki EC1 stanie się miejscem, gdzie spotkają się entuzjaści elektronicznej rozrywki, aby wspólnie cieszyć się wyjątkowymi atrakcjami. Co najważniejsze, uczestnictwo w festiwalu będzie całkowicie darmowe dla wszystkich. Przygotujcie się na dwie hale zamiast jednej, dwa turnieje esportowe na żywo, wyjątkowy, pełen emocji i niespodzianek program na scenie głównej oraz bogactwo atrakcji poza nią, które sprawią, że Meet at Rift stanie się wyjątkowym wydarzeniem dla każdego.

Meet at Rift: wydarzenie pełne emocji

Meet at Rift to nie tylko festiwal, to prawdziwe imperium gier Riot Games, które zapewni niezliczone atrakcje dla dla fanów w każdym wieku. Sympatycy takich tytułów jak League of Legends, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra, VALORAT czy Wild Rift po raz kolejny będą mogli doświadczyć niezwykle emocjonującego, pełnego różnorodnych atrakcji spotkania. Impreza organizowana przez zespół GAM3RS_X, wpisała się na stałe w kalendarz gamingowych wydarzeń, przyciągając rzesze entuzjastów gier amerykańskiego studia, którego gry tworzą jedną z największych i najbardziej zaangażowanych społeczności na świecie. Jej przedstawiciele codziennie zanurzają się w wirtualny świat by cieszyć się z gier, nie tylko pod względem roz(g)rywki, ale również całej otoczki - historii bohaterów, ich relacji, czy idei. Wydarzenie Meet at Rift da im unikalną okazję aby spotkać się w świecie realnym i podzielić się swoją pasją z innymi miłośnikami tego uniwersum. Event będzie też doskonała okazją do tego, by dorośli zrozumieli pasję swoich dzieci. To idealny sposób na rozpoczęcie letnich wakacji, w których świat gier stanie się prawdziwą oazą rozrywki i niezapomnianych przygód.

Esportowe emocje, strefy free to play i spotkania z gwiazdami

Od początku istnienia cechą szczególną imprezy jest fakt, że nie skupia się ona na jednej grze, a całym multiwersum stworzonym przez Riot Games. Nadchodząca trzecia edycja Meet at Rift to prawdziwa gratka dla miłośników festiwalowej rozrywki. Dzięki dwóm poprzednim wydarzeniom organizatorzy mieli okazję zgłębić potrzeby społeczności i skoncentrować się na stworzeniu programu, który jest absolutnie niepowtarzalny. Teraz, z nieskrywaną radością, prezentujemy jeszcze bardziej rozbudowane atrakcje i program sceny głównej, które zapewnią naszym gościom niezapomniane przeżycia i niepowtarzalne doświadczenia.

Scena główna

Scena główna festiwalu Meet at Rift będzie gościć niezwykłe atrakcje, które dostarczą uczestnikom niezapomnianych doznań. Jedną z nich będzie turniej League of Legends - Meet at Rift: Invitational, do którego zostaną zaproszone cztery drużyny grające na co dzień w regionalnych ligach LOL’a . Rywalizacja rozpocznie się od półfinałów w piątek, 30.06, gdzie drużyny zostaną podzielone na pary i zmierzą się ze sobą w emocjonujących pojedynkach w formacie BO3. Finał odbędzie się w sobotę, 1.07, w formacie BO5. Ten niezwykły turniej LANowy LoLa będzie największym tego typu wydarzeniem w Polsce od początku pandemii, przyciągając drużyny z różnych poziomów rozgrywkowych. Stawką w grze będzie pula nagród wysokości 20 000 PLN a wszystkie spotkania skomentuje duet Nervariena i Leo.

Kolejną atrakcją na scenie głównej będzie Zagadki z Runeterry, teleturniej, w którym decydująca o wygranej będzie wiedza o League of Legends. Dwie drużyny, których kapitanami będą influencerzy, zmierzą się ze sobą, rywalizując o miano zwycięskiej ekipy. Co więcej, uczestnicy festiwalu będą mieli szansę dołączyć do jednej z drużyn i bawić się razem z innymi śledząc ich poczynania na scenie.

Międzynarodowy konkurs Cosplay - Meet at Rift: Heroes of Cosplay, to kolejna mocna pozycja w programie sceny głównej z pewnością również dostarczy niezapomnianych emocji. Na scenie zostaną zaprezentowane najlepsze stroje z gier Riot'u stworzone przez wyjątkowych artystów z Polski, Czech, Rumunii, Grecji i Węgier. Publiczność będzie miała okazję pomóc w wyborze ulubieńca, a jury zadecyduje, który uczestnik zapewni sobie nagrodę pieniężną z puli €3.000, trofeum i sławę.

Ponadto, festiwal Meet at Rift przygotowuje także wyjątkową niespodziankę, dostępną wyłącznie na miejscu. Szczegóły dotyczące tej atrakcji zostaną ujawnione bliżej eventu, jednak już teraz wiadomo, że warto osobiście pojawić się w Łodzi, by doświadczyć tego unikatowego elementu festiwalu.

Na zakończenie, na scenie głównej odbędzie się finał Streamers League VALORANT, gdzie europejscy streamerzy z 19 krajów zmierzą się ze sobą w rywalizacji o nagrody finansowe z puli €15.000. To doskonała okazja, aby na własne oczy przekonać się, czy ich kreatywność w tworzeniu kontentu idzie w parze ze znakomitymi umiejętnościami w grze VALORANT.

Atrakcje na scenie głównej festiwalu Meet at Rift zapewnią uczestnikom chwile pełne emocji i rozrywki, podczas których będą mogli cieszyć się zmaganiami najlepszych drużyn, obserwować fantastyczne prezentacje cosplayów oraz wspierać swoich ulubionych streamerów. A to jedynie wycinek tego, co będzie czekać przybyłych do EC 1, bowiem przygotowane zostaną też tematyczne strefy.

Strefy tematyczne Meet at Rift

Strefa League of Legends: w której będzie można wziąć udział w turniejach społecznościowych, gdzie walka o nagrody rzeczowe stanie się prawdziwą areną. Zarówno indywidualni gracze, jak i grupy znajomych będą mieć okazję rywalizować na kontach turniejowych, testować różne postacie i skiny, sprawdzając swoje umiejętności na polu walki.

Strefa Teamfight Tactics: fani tej popularnej gry oprócz turniejów społecznościowych, będą mieli szansę spotkać profesjonalnych graczy TFT, poznać ich strategie i porady, a także podzielić się swoimi doświadczeniami.

Strefa Mobile: osoby preferujące mobilne gry będą miały okazję wziąć udział w turniejach społecznościowych, gdzie będą rywalizować o nagrody rzeczowe i mieć szansę wygrania gamingowych telefonów od Realme, partnera festiwalu Meet at Rift.

Strefa Alior Bank: ta strefa będzie łączyć świat gier i finansów. Uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w turniejach i quizach, gdzie będą walczyć o nagrody rzeczowe, a najlepsi będą mieli szansę zawalczyć na scenie głównej w finale obok influencerów w teleturnieju Zagadki Runeterry. Dodatkowo będzie można poznać ofertę Konta dla graczy wraz z unikatową kartą płatniczą z wizerunkiem czarodziejki Lulu.

Wioska League of Legends: to miejsce, gdzie można zanurzyć się w atmosferę League of Legends na różne sposoby. Będzie można wziąć udział w konkursach, quizach oraz zagrać w stylizowane gry planszowe i karciane inspirowane światem LoL’a. Ponadto, cosplayerzy będą prezentować swoje niezwykłe kostiumy, a uczestnicy będą mieli możliwość zrobienia sobie zdjęcia z postaciami prosto z gry.

Strefa Meet & Greet: to wyjątkowa okazja, aby spotkać się ze swoimi ulubionymi twórcami internetowymi. Będzie można zdobyć autografy, zbić piątkę i zrobić sobie zdjęcie z influencerami, takimi jak Nervarien, Veggie, Marvecc, Lewus, Silvan, Leo, Czarny Piotruś czy dejf.

Strefa Riot Zone: to tutaj będzie można spotkać przedstawicieli Riot Games i porozmawiać o różnych tematach. Będzie możliwość zgarnięcia wyjątkowych nagród oraz zrobienia sobie zdjęcia z gigantycznym PORO, ikonicznym stworem z gry.

To jeszcze nie wszystko…

W salach konferencyjnych festiwalu Meet at Rift odbędą się kolejne atrakcje, które zainteresują przede wszystkim tych, którzy zatęsknili za merytorycznymi dyskusjami i treściami.

Meet at Rift: Talks - kolejna konferencja, na której liderzy branży esportowej będą dzielić się swoimi opiniami. Przedstawiciele Riot Games, właściciele organizacji esportowych, profesjonalni gracze, inwestorzy i inni aktywni uczestnicy sceny będą mieli okazję wymienić swoje spostrzeżenia. Podczas tego wydarzenia będzie można zadawać pytania za pośrednictwem czatu lub Twittera.

Meet at Rift: Voice Chat - cykl prelekcji, które będą prowadzone przez twórców internetowych oraz przedstawicieli społeczności fanów. Na tych spotkaniach będzie można dowiedzieć się, jak tworzyć unikalny kontent, jak wyglądała scena gier 10 lat temu, czy kto jest uważany za najpotężniejszą postać na Runeterrze. Te wykłady dostarczą cennych informacji i inspiracji dla wszystkich uczestników.

Ponadto, poza halą festiwalową, uczestnicy będą mieli okazję skorzystać ze strefy Food Trucków. Ta przestrzeń przyniesie mieszankę kuchni świata w najlepszym wydaniu. Niezależnie od tego, czy ktoś zgłodnieje raz czy nawet dziesięć razy, nie będzie musiał się martwić o monotonię posiłków. To idealne miejsce, aby delektować się różnorodnością kulinarną i odkrywać nowe smaki podczas festiwalu Meet at Rift.

Gdzie i kiedy?

Meet at Rift odbędzie się w dniach 30 czerwca - 2 lipca w Łodzi w Centrum Nauki i Techniki EC1. Wstęp dla wszystkich uczestników będzie darmowy.

Partnerzy wydarzenia, którzy zapewnili szereg atrakcji

Partnerami głównymi wydarzenia ponownie zostali Alior Bank wraz z Mastercard. Bank od trzech lat posiada w swojej ofercie Konto dla graczy. Dodatkowo we współpracy z Mastercard przygotował zestaw specjalnych nagród, które szczególnie przypadną do gustu wszystkim graczom - Riot Cash oraz skrzynie Hextech z kluczem do LoL’a, hardware dla graczy, kody cyfrowe do najpopularniejszych konsol, maskotki i gadżety z wielu gier. Zdobędziesz je, płacąc Kartą dla Graczy - Debit Mastercard.

Partnerem wspierającym jest Nexera zapewniająca niezapomniane wyzwanie na strefie League of Legends oraz gadżety dla uczestników.

Wśród partnerów technologicznych ponownie pojawi się marka realme jako partner strefy mobile ze stacjami free 2 play i konkursami dla uczestników, logitech G ze sprzętem dedykowanym League of Legends, iiyama - czołowy producent monitorów gamingowych na świecie, który na wydarzenie dostarczy 80 sztuk monitorów, przy których wszyscy chętni będą mogli zagrać w strefach free to play. Ponadto partnerami technologicznymi są Actina oraz AMD - zapewniając komputery na wszystkie strefy free to play oraz scenę główną wydarzenia.

Patronat medialny festiwalu objęli: radio ESKA, Polsat Games oraz Wirtualna Polska.

