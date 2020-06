WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne lg + 1 ultrabook oprac. Bolesław Breczko 1 godzinę temu LG prezentuje superlekkie laptopy Gram 2020. Do tego gratisy LG Gram to linia lekkich ultrabooków. Firma pokazała wersje na rok 2020 oraz zaprezentowała nowego ambasadora marki, którym został sportowiec Rafał Sonik.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie 14-calowy laptop waży 999 gramów Najnowszy procesor Intel Core 10. generacji, jeszcze bardziej wytrzymała bateria, dużo szybszy dysk i niezmiennie niesamowita waga – takie są najnowsze ultrabooki z linii LG Gram. Urządzenia o rozmiarach 14, 15,6 i 17 cali dostępne są w sprzedaży już teraz, a w okresie promocji przy ich zakupie można otrzymać monitor lub smartfon LG oraz certyfikat uprawniający do wymiany baterii w ciągu trzech lat. Flagowy model LG Gram 17” zdobył nagrodę innowacji CES 2020 Innovation Award. Procesory Intel Core 10. generacji w połączeniu z kartą graficzną Intel Iris Plus zapewniają nawet dwa razy większą wydajność w porównaniu z urządzeniami zawierającymi procesory 8. generacji. Oznacza to dwukrotne przyspieszenie kodowania treści HEVC oraz możliwość podziwiania zachwycających, płynnie odtwarzanych scen w jakości HDR 4K. Zapas mocy na pewno docenią twórcy pracujący z materiałami video, graficy i wszyscy, dla których mobilny biznes jest codziennością. LG Gram większa bateria i mocniejszy procesor Ultrabooki od LG w edycji na 2020 rok zaprojektowane zostały dla maksymalnego wykorzystania procesora, dysku i baterii. Do najnowszego procesora dołączył dysk NVMe o pojemności 256GB lub 512GB. Bateria w wersjach 17 i 15,6-calowej ma pojemność aż 80Wh, gwarantując wydają pracę przez wiele godzin. Twórcy docenią duży, 17-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2560x1600 pikseli i proporcjach 16:10. Wydajne podzespoły to jedno, ale niezwykle ważne są również porty, dzięki którym można rozszerzyć użyteczność ultrabooka. LG gram 2020 wyposażone są we wszystkie niezbędne złącza – HDMI, USB-C, dwa porty USB 3.1 oraz Thunderbolt 3. Dzięki temu ostatniemu złączu możliwe jest nie tylko przesyłanie danych osiem razy szybciej niż w przypadku standardowego wejścia USB 3.0, ale również ładowanie przez kabel USB-C czy podłączenie monitora o rozdzielczości 5K. LG Gram 17" z większą klawiaturą Aby praca na ultrabooku była jeszcze wygodniejsza, w wersji 17-calowej powiększono klawiaturę. Obok zwiększenia powierzchni najczęściej używanych klawiszy – Backspace, Enter i Shift, do klawiatury numerycznej dodano czwartą kolumnę, czyniąc ją niezwykle wygodną i funkcjonalną. Wszystko to zachowując wymiary charakterystyczne dla obudowy 15,6-calowego laptopa. Efektywną pracę w każdych warunkach umożliwi także podświetlana klawiatura, system dekodowania dźwięku DTS:X Ultra, a o bezpieczeństwo danych zadba czytnik linii papilarnych umieszczony w przycisku zasilania. Całość zamknięta jest w stylowej i wytrzymałej obudowie, wykonanej ze stopu magnezowo-karbonowego wykorzystywanego w lotnictwie. Ultrabooki spełniają normy militarne armii USA MIL-STD 810G, będąc odpornymi na przypadkowe upuszczenia, nacisk, wibracje, wahania temperatury, kurz i mgłę solną np. bryzę morską. LG gram 15,6" i LG gram 14" LG zaprezentowało również dwa kolejne ultralekkie urządzenia. LG Gram 15,6", ważący 1130 gramów i LG Gram 14, który waży 999 gramów, wyposażone zostały w odpowiednio 15,6 i 14-calowe matryce Full HD, wykonane w technologii IPS. Ultrabooki wspomagane są przez 8GB pamięci RAM. Obie wersje dostępne będą w dwóch kolorach – ciemno-srebrnym i białym z 256GB dyskiem SSD i 8GB pamięci RAM. Wersja 15,6-calowa wyposażona została w baterię o pojemności 80 Wh, a 14-calowa 72 Wh. Lg Gram Ceny: LG Gram 17 (17Z90N) – Srebrny – 7 299 zł

LG Gram 15 (15Z90N) – Biały, Srebrny – 5 699 zł

LG Gram 14 (14Z90N) – Biały, Srebrny – 5 199 zł LG Gram plus gratisy Decydując się na zakup jednego z modeli ultrabooków LG gram 2020 podczas trwania promocji można otrzymać jeden z prezentów – ultrapanoramiczny monitor LG UltraWide 29WL500-B lub smartfon z czterema aparatami LG K51S. W obu przypadkach dodatkowo każdy klient otrzyma certyfikat uprawniający do bezpłatnej wymiany baterii w ciągu trzech lat od daty zakupu. Pełna informacja o promocji dostępna jest na stronie: https://www.strefalg.pl/GRAMstart2020.