LG prezentuje monitor LG UltraGearTM 27GR95QE. Nowa jakość gamingu na ekranie OLED

Obsługa zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR) oraz kompatybilność z NVIDIA G-SYNC, FreeSync Premium i VESA Adaptive Sync sprawiają, że 27-calowy LG UltraGearTM zapewnia płynny obraz pozbawiony efektów rwania oraz zacinania. Monitor wyposażony został także w narzędzie do kalibracji kolorów – LG Calibration Studio. Wszystko po to, aby można było poczuć się jak w samym centrum akcji.

Monitor wyposażony jest w złącza HDMI 2.1 i DisplayPort 1.4, a także 4-biegunowe gniazdo słuchawkowe. Pozwala ono użytkownikom cieszyć się realistycznym, przestrzennym brzmieniem DTS Headphone:X. Do monitora dołączony jest również pilot, który zapewnia szybką i łatwą obsługę. W celu idealnego dopasowania pozycji monitora do własnych potrzeb ekran można odchylać, regulować jego wysokość, a także obracać do pozycji pionowej.