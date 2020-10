WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne poradnik kupującego + 2 smartwatchzegarek Patryk Wieczorek 4 godziny temu Lepszy niż zegarek. Ogarnie płatności, media społecznościowe i nie tylko Zegarki połączone ze smartfonem to już codzienność i wiele osób chętnie korzysta z ich dobrodziejstw. Nowsze modele oferują bardziej wytrzymałą baterię, wydajniejsze podzespoły i coraz bardziej praktyczne zastosowania. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Coś więcej niż zwykły zegarek (Shutterstock) Przy zakupie warto poszukać najatrakcyjniejszych cen sprzętu i sprawdzić promocje w sieci. Być może znajdziesz modele, które cię zainteresują. Smartfon w wersji mini Jedyną rzeczą, której potrzebujesz, by sparować smartwatcha ze smartfonem, będzie funkcja Bluetooth w wersji 4.x lub nowszej. Wystarczy upewnić się, że zegarek jest włączony w trybie "widocznym", włączyć Bluetooth na telefonie i wybrać z listy interesujące cię urządzenie. Połączenie jest bezpieczne, szybkie i nie utrudnia korzystania ze smartfona. Nawet tańsze modele wyposażone są również w praktyczne aplikacje, które umożliwiają na przykład zmianę tarczy zegarka na wskazówkową bądź cyfrową, a także dodawać nowe opcje do powiadomień. Możesz więc personalizować zegarek podobnie do smartfona. Nowoczesne rozwiązania Każdy nowoczesny smartwatch jest wyposażony w dotykowy ekran o przekątnej, która nie przekracza dwóch cali. Niewielki rozmiar nie utrudnia jednak wygodnej obsługi, a dodatkowo nie obciąża dłoni. Przykładowo smartwatch Apple Watch 4 Cellular zapewnia 1,78 cala powierzchni roboczej, a jego kształt i lekkość sprawiają, że noszenie go nie powoduje dyskomfortu. Nawigacja smartwatchem jest tak zaprojektowana, by najważniejsze funkcje, takie jak sprawdzanie powiadomień czy sterowanie odtwarzaczem muzyki, działały przez proste przeciągnięcie palcem po ekranie w określonym kierunku. Smartwatch powinien mieć możliwość wyświetlania powiadomień tekstowych z wiadomości SMS lub Messangera, w ten sposób możesz obsługiwać telefon bez wyciągania go z kieszeni i zawsze być na bieżąco. Dodatkowym udogodnieniem będzie możliwość korzystania z GPS, co przyda się szczególnie podczas treningów oraz pieszych wycieczek. Przykładowo smartwatch Huawei Watch GT Active korzysta z trzech systemów satelitarnego pozycjonowania, dzięki którym precyzyjnie określisz swoją pozycję. Pixabay Założysz raz i nie zechcesz zdjąć (Pixabay) Wytrzymała bateria i szybki czas ładowania Droższe urządzenia wyposażono w dobrej jakości baterię, która pozwala mu wytrzymać długie godziny bez kabla. W dodatku niewielki ekran pochłania o wiele mniej mocy niż klasyczny smartfon, dzięki czemu nie musisz obawiać się o to, że stracisz dostęp do urządzenia w najmniej oczekiwanym momencie. W dodatku część modeli wyposażona jest w funkcję ładowania indukcyjnego. Zamiast szukać ładowarki i podpinać kabel do urządzenia, wystarczy, że położysz je na specjalnej podkładce, a reszta zrobi się sama. Stylowe urządzenia nie wyróżniają się krzykliwym wyglądem, a co za tym idzie - dobrze wpasują się do każdego wnętrza. Kolejną istotną zaletą zegarków jest możliwość wykonywania płatności bezgotówkowych. Możesz iść do sklepu bez portfela i telefonu, a mimo to bezproblemowo zrobisz zakupy. Trzeba jednak zadbać o to, by smartwatch obsługiwał moduł Google Pay lub Apple Pay. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl icon info Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze