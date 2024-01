Lenovo wspiera polski gaming! Kup dowolny sprzęt gamingowy Lenovo i odbierz pakiet polskich gier

Lenovo oferuje szeroką gamę produktów gamingowych – od laptopów, przez komputery typu desktop czy monitory, aż po najnowszą konsolę przenośną Legion Go. Firma postanowiła wykorzystać swoją czołową pozycję, aby wspierać rynek gier wideo. W ten sposób zrodził się pomysł, aby nawiązać współpracę ze studiami z Polski tworzącymi gry komputerowe, aby ich wspierać i popularyzować polskie tytuły wśród graczy.

Promocja "Lenovo i polski gaming" dotyczy zakupu komputerów gamingowych Lenovo, których walory doceni każdy gracz. W ofercie producenta znajdują się urządzenia dla tych, którzy chcą dopiero zacząć swoją przygodę z grami – jak np. IdeaPad Gaming 3, IdeaCentre Gaming czy najnowsza seria Lenovo LOQ, ale także dla tych, którzy oczekują wysokiej wydajności, najlepszej jakości obrazu czy najefektywniejszego chłodzenia, którymi cechują się laptopy i komputery stacjonarne marki Lenovo Legion. Do tego ostatniego grona dołączyła również wydajna, 8,8-calowa konsola przenośna Lenovo Legion Go z procesorem AMD Ryzen™ Z1 Extreme, systemem Windows 11 i wbudowanym rewolucyjnym trybem FPS. Przy zakupie jednego z tych urządzeń można otrzymać od Lenovo pakiet wybranych przez siebie gier polskich producentów.

"Gaming oraz gry od zawsze goszczą w naszych sercach. Są wyrazem głębokiej pasji i niesamowitej kreatywności, które Lenovo chętnie wspiera. Wierzymy, że sprzęty gamingowe takie jak Lenovo Legion, LOQ oraz nasza najnowsza konsola przenośna Legion Go, umożliwiają najlepsze wejście do świata wspaniałych gier, w tym także tych polskich, które nie bez powodu stają się światowymi bestsellerami". – powiedział Paweł Zawadzki 4P Category Manager, Lenovo Polska

W ramach promocji "Lenovo i polski gaming" dostępny jest szeroki wybór 50 tytułów jednych z najlepszych polskich producentów gier, pośród których znajdują się zarówno hity światowej klasy, jak i wciągające produkcje niezależnych twórców, takie jak Children of Morta, Frostpunk, Medieval Dynasty, Timberborn, War Mongrels, Ghostrunner 2 czy Against The Storm.