To książka? Nie… To tablet? Ha! Nawet lepiej! Lenovo ThinkPad X1 Fold to prawdziwy przełom technologiczny, który pozwala w nowy sposób korzystać z komputera osobistego. Jak takie urządzenie sprawdza się w codziennych sytuacjach?

Laptopy wykorzystujemy do nieco innych celów niż tablety, dlatego w naszych torbach często znajduje się nie jedno, ale kilka urządzeń. A co, gdyby dało się zastąpić nie tylko laptopa czy tablet, ale też notes, książkę, a nawet… komputer stacjonarny jedną poręczną maszyną? To wcale nie pieśń przyszłości. Lenovo ThinkPad X1 Fold to pierwszy na świecie laptop ze składanym ekranem, który przeznaczony jest dla osób poszukujących solidnego, eleganckiego, ale przede wszystkim mobilnego urządzenia. W dzisiejszym odcinku "Sprawdzam" przeanalizowaliśmy, do jakich zastosowań możemy go wykorzystać.

Raz tablet, raz desktop

Sprawdzamy Lenovo ThinkPad X1 Fold

Gdy rozłożymy 13,3-calowy ekran ThinkPada X1 Fold maksymalnie, spełnia on funkcję tabletu. Ponieważ waży zaledwie 999 g, można go wygodnie trzymać w ręce i wykonywać standardowe czynności – przeglądać strony czy czytać raporty. Choć cała powierzchnia jest dotykowa, to do większej precyzji, np. szybkiego rozrysowania diagramu czy podkreślenia fragmentu tekstu w dokumencie, przyda się dołączane do zestawu narzędzie w postaci pióra Lenovo Mod Pen.

Do surfowania po sieci czy odpisywania na maile wystarczy klawiatura ekranowa, ale w przypadku X1 Fold możemy także wykorzystać podpórkę znajdującą się w obudowie i podłączając klawiaturę Bluetooth, zmienić urządzenie w wygodnego desktopa, który świetnie się sprawdzi w wielu biurowych zajęciach takich jak: pisanie sprawozdań, czatowanie, tworzenie prezentacji czy zarządzanie magazynem.

Dzięki temu, że urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Windows 11, możemy z niego korzystać tak jak z każdego innego komputera. Dodatkowo nowa wersja "okienek" daje jeszcze więcej możliwości chociażby uruchamiania aplikacji z Androida, łatwo dostępne widgety czy sprytne przełączanie się między programami.

Laptop jak książka

To jednak nie wszystko. Jeżeli preferujecie czytać tradycyjne książki w twardej oprawie niż e-booki, to prawdopodobnie kolejna funkcjonalność tego ThinkPada także przypadnie wam do gustu. Urządzenie możemy rozłożyć dokładnie tak jak książkę po to, by korzystać z dwóch stron jednocześnie. Taki tryb doskonale sprawdzi się nie tylko przy czytaniu artykułów lub książek, ale też przy porównywaniu stron scenariusza, zdjęć czy analizowaniu projektów.

Oczywiście ThinkPada X1 Fold możemy też w ten sam sposób położyć na stole – nie tylko by wykorzystać jego dolną część do ekranowej klawiatury, ale także do wyświetlania innych aplikacji. W ten sposób da się na przykład uczestniczyć w wideokonferencji, a na dole robić z niej notatki piórkiem albo przeglądać u góry maile, a na dole uzupełniać o konkretne dane swoją prezentację.

Idealny na podróż

Wiemy już, że X1 Fold sprawdzi się na biurku, ale współczesny trend pracy hybrydowej i zdalnej wymaga od urządzeń elektronicznych wysokiej mobilności. Na szczęście i w tym kontekście ThinkPad potrafi zabłysnąć. Dzięki swojej niewielkiej formie i składanej konstrukcji przypomina wielkością książkę lub szkicownik. Z kolei rozłożony na kolanach pozwala wygodnie pracować chociażby w trakcie jazdy samochodem czy pociągiem.

Urządzenie inteligentnie przewiduje także, w jakiej orientacji chcemy pracować. Gdy zmieniamy rozłożenie ekranu, algorytm wyprzedza nasz ruch i automatycznie ustawia aplikacje na ekranie w najwygodniejszej konfiguracji. Zawsze też możemy kilkoma kliknięciami palca za pomocą Mode Switcher zmienić preferencje ustawienia wyświetlacza, by np. pracować na jednym dużym oknie, a nie kilku mniejszych.

Lekka waga i kompaktowy format to nie jedyne atuty urządzenia w kontekście mobilności. X1 Fold obsługuje najszybszy standard Wi-Fi 6, a dodatkowo oferuje również slot na kartę SIM ze wsparciem 5G. Dzięki temu z Internetu możemy korzystać błyskawicznie nawet w najbardziej zatłoczonych sieciach publicznych. Sama bateria także nie zawodzi – wystarczy nawet na 10 godz. oglądania wideo. A jeśli przy bardziej intensywnym dniu zabraknie ThinkPadowi energii, to dzięki technologii Rapid Charge szybko podładujemy baterię – od 0 do 80 proc. w zaledwie godzinę.

Wszystko, czego potrzebujesz do pracy

Choć sama konstrukcja elastycznego wyświetlacza to ukłon w stronę przyszłości, to design X1 Fold jest minimalistyczny i elegancki. W skórzanym futerale, w którym mieści się także rysik, komputer prędzej skojarzy się ze szkicownikiem niż zwykłym laptopem. Znana ze swojej wytrzymałości marka ThinkPadów również i w tym wydaniu gwarantuje niezawodność działania. Wykorzystano tutaj wieloczęściowy zawias, niestandardową płytę główną oraz kilka rozpraszaczy ciepła po to, by osiągnąć jak najwyższy poziom żywotności.

OLED-owy ekran o rozdzielczości 2K cieszy oczy wiernym odwzorcowaniem kolorów i głęboką czernią. Za wydajność odpowiada z kolei układ Intel Core i5 z Intel Hybrid Technology, 8 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności do 1 TB. Nie brakuje tu także 2 portów USB-C, głośników z technologią Dolby Atmos, 4 mikrofonów oraz hybrydowej kamerki na podczerwień i HD o rozdzielczości 5MP. Taka konfiguracja sprawia, że laptop bez problemu sprosta codziennym wyzwaniom.

Wsparcie techniczne i środowiskowe

Bez sprawnie działającego sprzętu trudno wyobrazić sobie prowadzenie biznesu. Jednak awarie zawsze mogą się zdarzyć. W przypadku ThinkPad X1 Fold wraz z urządzeniem otrzymujemy także usługę Premier Support na 3 lata. Jest to profesjonalne wsparcie techniczne dostępne 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Oferuje ono nie tylko priorytetyzację dostarczenia potrzebnych części , ale także naprawę w naszej firmie lub domu już w następnym dniu roboczym po przyjęciu naszego zgłoszenia. Najlepsze zaś jest w nim to, że kupujący ma od razu przypisany jeden punkt kontaktowy, dzięki któremu nie trzeba tracić czasu na infoliniach.

Producent nie pozostaje także obojętny na kwestie ekologii. Dzięki unikalnej usłudze CO2 offset możemy realnie wpłynąć na zrównoważony rozwój i zmniejszenie globalnego śladu węglowego. Decydując się na usługę, w momencie zakupu kompensacja emisji CO2 obejmie proces pakowania, wysyłki i typowego, 5-letniego okresu użytkowania sprzętu.

To wszystko razem sprawia, że wraz z pierwszą na świecie konstrukcją składanego ekranu w laptopie my sami możemy otworzyć się na nowe doświadczenia. Lenovo ThinkPad X1 Fold sprawdzi się w zadaniach biznesowych, podróży i w domu, a dzięki pomocy technicznej dostępnej przez całą dobę nie będziemy musieli martwić się o dłuższe przerwy w działaniu urządzenia.