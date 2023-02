Lenovo startuje z przedsprzedażą Lenovo Legion Pro 7 (8. generacji), przyspieszonego sztuczną inteligencją

Lenovo Legion Pro 7 wyróżnia się nowym układem sprzętowym LA-2Q AI, który zasila Lenovo AI Engine+ i dynamicznie monitoruje wydajność oraz dostosowuje ustawienia w czasie rzeczywistym do zmaksymalizowania wrażeń z gier. Uczenie maszynowe pozwala zasilanemu chipem silnikowi AI Engine+ na ciągłe samodoskonalenie w miarę upływu czasu spędzonego w rozgrywce. Laptop ponadto zachwyca niesamowitą dokładnością kolorów dzięki fabrycznie skalibrowanemu wyświetlaczowi X-Rite Pantone Certified Lenovo PureSight Gaming. Ekran 240Hz VRR 16 WQXGA 16:10 zajmuje 93,59% powierzchni wyświetlacza, dzięki czemu obraz wygląda jakby unosił się w powietrzu. Dodatkowo, HDR i wysoka dokładność kolorów pozwalają na odwzorowanie każdego szczegółu, bez względu na to, jak jasne lub ciemne jest aktualnie wyświetlane środowisko w grze.

Oprócz tego Lenovo Legion Pro 7 oferuje technologię Super Rapid Charge, która sprawia, że jego potężny akumulator o pojemności 99.99Whr ładuje się od 0 do 80% w ciągu zaledwie 30 minut dzięki ładowaniu przez USB-C o mocy do 140 W.

Ponadto Lenovo, jako jedyny producent, dodaje do swoich najnowszych laptopów gamingowych aż 3 miesiące usługi Xbox Game Pass za darmo, a użytkownicy najnowszych Legionów z układami graficznymi NVIDIA® GeForce RTX™ z serii 30 oraz 40 mogą cieszyć się pakietem serwisowym Premium Care w standardzie, który obejmuje m.in. obsługę wysoko wykwalifikowanego technika przez infolinię, czat czy e-mail, priorytetyzację części, naprawę sprzętu z dojazdem do klienta oraz coroczną kontrolę kondycji komputera. Jest to usługa premium – zaprojektowana po to, żeby klienci wraz ze swoimi komputerami byli otoczeni jak najlepszą opieką.