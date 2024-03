Lenovo LOQ z kartą Intel Arc A530M. Dobry laptop dla graczy nie musi być drogi

Zakup niedrogiego laptopa do gier nie jest łatwym zadaniem, szczególnie dla osób, które nie mają dobrego rozeznania rynku. W praktyce wybór często sprowadza się do kilku popularnych rozwiązań. Największą rozpoznawalnością cieszą się konstrukcje wyposażone w karty graficzne NVIDIA GeForce oraz AMD Radeon. Niedawno na rynku dedykowanych kart graficznych pojawił się jednak trzeci znaczący gracz – Intel, oferując klientom alternatywę w postaci modeli opartych o układy graficzne Intel ARC.

Większa konkurencja sprzyja rozwojowi technologii, intensyfikuje walkę o klienta i ostatecznie przekłada się na lepsze oferty dla graczy. Przykładem może być nowy Lenovo LOQ 15IAX9I z układem graficznym Intel ARC A530M, którego można kupić w przystępnej cenie.

Laptop dla graczy nie tylko z nazwy

Lenovo LOQ 15IAX9I to nowoczesny laptop, który został stworzony z myślą o gamingu. Gracze mogą liczyć na dobrą specyfikację, która przekłada się nie tylko na możliwości sprzętu i lepszy komfort rozgrywki, ale też zwiększoną wytrzymałość urządzenia.

Model Lenovo LOQ 15IAX9I został wyposażony w 15,6-calową matrycę IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px). Ekran zapewnia dobrą jakość obrazu, a do tego gwarantuje szybkie odświeżanie – 144 Hz – co jest kluczowe dla dynamicznych gier akcji. Szybki ekran znacząco poprawia wrażenia z rozgrywki, a także zapewnia przewagę nad przeciwnikiem dzięki minimalizacji opóźnień.

Graczy ucieszy podświetlana, pełnowymiarowa klawiatura, która została zaprojektowana typowo z myślą o gamingu – wyróżnia się ergonomią, a do tego zapewnia błyskawiczną aktywację i precyzyjną kontrolę. Całość uzupełnia świetny system audio z technologią Nahimic Audio.

Laptop został utrzymany w nowoczesnej, stonowanej stylistyce, na obudowie znalazło się ikoniczne logo Lenovo LOQ – krótko mówiąc, jest to dobrze zaprojektowany sprzęt. Do dyspozycji oddano nowoczesny zestaw portów, a część gniazd wyprowadzono z tyłu obudowy. Co więcej, konstrukcja odznacza się zwiększoną wytrzymałością (laptop spełnia rygorystyczne normy MIL-STD-810H).

W środku zainstalowano baterię o mocy 60 Whr, która pozwala na kilka godzin pracy urządzenia bez podłączenia zewnętrznego zasilania. Co więcej, dzięki technologii Rapid Charge Pro można liczyć na bardzo szybkie ładowanie ogniwa (w 30 min. można podładować je do 50 proc.).

Dobre możliwości dzięki karcie graficznej Intel ARC

Producent zadbał o dobrą specyfikację urządzenia. Lenovo LOQ 15IAX9I nadaje się do grania w rozdzielczości 1080p, a przy tym zapewnia wsparcie dla nowoczesnych rozwiązań technologicznych, co powinni docenić nie tylko gracze, ale także twórcy treści i streamerzy.

Lenovo LOQ 15IAX9I wykorzystuje 8-rdzeniowy procesor Intel Core i5-12450HX oraz 16 GB szybkiej pamięci DDR5 RAM. Taka konfiguracja zapewnia dobrą wydajność nie tylko w codziennych zadaniach, ale też w grach i pracy twórczej. Producent zastosował także autorską technologię Lenovo AI Engine+ z układem LA1 AI, który pozwala zoptymalizować parametry sprzętu i uzyskać lepsze osiągi.

Głównym atutem urządzenia jest jednak karta graficzna Intel ARC A530M z 4 GB pamięci GDDR6 128-bit. To podstawowy model, który poradzi sobie z nowszymi grami w rozdzielczości Full HD. Co więcej, Intel stale optymalizuje swoje sterowniki, co w ostatnich miesiącach przełożyło się na znaczącą poprawę osiągów.

Karta graficzna Intel ARC pozwala także wykorzystać najnowsze rozwiązania technologiczne. Układ zapewnia sprzętowe wsparcie dla Ray Tracingu, dzięki czemu miłośnicy elektronicznej rozrywki mogą cieszyć się realistyczną grafiką w grach. Producent zastosował tutaj autorską technologię skalowania obrazu – Intel XeSS (Xe Super Sampling), która pozwala poprawić płynność animacji.

Nowa grafika to też nieocenione narzędzie przy pracy twórczej. Dzięki zastosowaniu rdzeni XMX (Xe Matrix eXtensions) grafika zapewnia lepsze osiągi w zastosowaniach bazujących na AI tj. Stable Diffusion. Dodatkowym atutem jest sprzętowe wsparcie dla kodeka AV1 i VP9, który oferuje lepszą jakość strumieniowanego obrazu przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości przesyłanych danych. Rozwiązanie powinni docenić streamerzy.

Dzięki technice Intel Deep Link, kartę Intel ARC A530M można połączyć z układem graficznym zintegrowanym w procesorze, co pozwala uzyskać jeszcze lepsze osiągi w grach i pracy twórczej.

Dobry laptop dla graczy nie musi być drogi

Laptop Lenovo LOQ 15IAX9I to atrakcyjna propozycja dla graczy szukających wydajnego, ale niedrogiego sprzętu w budżecie do około 4 tys. zł. Mówimy jednak o konstrukcji, która może być alternatywą dla znanych i popularnych konfiguracji. Urządzenie wyposażono w procesor Intel Core 12. generacji i nowoczesny układ graficzny Intel ARC A530M, co zapewnia płynną rozgrywkę i sprawne działanie aplikacji do tworzenia treści. Dodatkową korzyścią jest trzymiesięczny abonament Xbox Game Pass, który daje dostęp do kilkuset gier z najróżniejszych gatunków – od zręcznościówek, przez strategie, strzelanki, po tytuły wyścigowe. Każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.

Dzięki nowoczesnej konfiguracji, użytkownicy mogą cieszyć się dobrymi osiągami w popularnych grach i podczas pracy z wymagającym oprogramowaniem. Laptop wspiera również nowoczesne technologie, takie jak Ray Tracing, Intel XeSS czy Deep Link, co dodatkowo podnosi jakość wizualną i efektywność pracy. Lenovo LOQ 15IAX9I jest więc doskonałym wyborem dla graczy i twórców treści poszukujących solidnego sprzętu w rozsądnej cenie.

Płatna współpraca z Lenovo