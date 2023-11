Laptopy w ofercie Black Friday w super cenach

Jeśli jest konkretna chwila, jeden moment, by kupić nowy komputer, to właśnie teraz. Przedświąteczne promocje i związane z nimi obniżki cen pozwalają nabyć ten – przecież dość kosztowny sprzęt – w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Taka okazja może się już nie zdarzyć przez następne 12 miesięcy!

Po prostu komputer

Smartfony i tablety to bardzo użyteczne i poręczne urządzenia, które możliwościami prawie dorównują klasycznym komputerom osobistym. W tym stwierdzeniu kluczowe jest jednak słowo "prawie". Choć są bardzo przydatne, to jednak tradycyjny pecet z normalną klawiaturą i myszką oraz dużym ekranem, wcale nie wypadł z łask. Wiele jest czynności, które z jego pomocą wykonamy łatwiej, szybciej i o wiele wygodniej. Od sprawdzania poczty i odpisywania na maile przez przygotowywanie dokumentów i inne zadania związane z pracą aż do zwykłego buszowania w Internecie – komputer najzwyczajniej w świecie nadaje się do tego o wiele lepiej.

Taki komputer jak zgrabny i poręczny ASUS X515EA, dostępny właśnie teraz w promocji w sklepie Media Expert. Przed obniżką za przyjemność jego posiadania trzeba było zapłacić 1999,99 zł, a w tym momencie można go mieć już za 1599 zł. Pełnoprawny, rasowy laptop w cenie niższej niż wiele smartfonów? Niewiarygodne, ale prawdziwe. Wystarczy udać się na stronę sklepu, by posiąść ten wygodny laptop za jedyne 1599 zł. Jego najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799,00 zł.

Solidna konfiguracja

Za takie pieniądze oczywiście nie powinniśmy się spodziewać mocarnego laptopa gamingowego. ASUS X515EA to komputer uniwersalny i wszechstronny, ale nie do najnowszych gier. Ze starszymi jednak powinien sobie poradzić, zwłaszcza z różnymi klasykami, do których tak chętnie wracamy. Zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe Graphics współpracujący tutaj z naprawdę bardzo solidnym procesorem Intel Core i5 1135G7 powinien bez problemu sprostać ich niezbyt wygórowanym wymaganiom. Zwłaszcza że może liczyć na współpracę zarówno 8 GB pamięci RAM na szybkich kościach DDR4, jak i na ekspresowy dysk SSD nowej generacji NVMe 3.0 o pojemności 256 GB. W tej cenie trudno znaleźć lepsze podzespoły. I to jeszcze przed tą 400-złotową obniżką. Ważne, że są wystarczająco dobre, by zagwarantować nam komfort i błyskawiczne działanie komputera we wszystkich codziennych zastosowaniach. Czy potrzeba czegoś więcej?

Oczywiście potrzeba. Porządnego wyświetlacza na przykład. Takiego jak zastosowany tu NanoEdge o przekątnej 15,6 cala z antyodblaskową, matową powłoką oraz gwarantowanymi dużymi kątami widzenia. I rozdzielczością Full HD. Oraz kompletu gniazd USB, UBS 3.0 i USB-C oraz HDMI do podłączenia wszelkich możliwych urządzeń. ASUS X515EA oczywiście ma każde z tych złączy, a do tego Wi-Fi 5. generacji oraz szybki Bluetooth 5.1. Do tego jest lekki, bo waży tylko 1,8 kg oraz bardzo elegancki zarówno w wersji srebrnej, jak i grafitowo-szarej. W promocyjnej cenie 1599 zł jest to okazja, jakiej można szukać nie tylko ze świecą, ale nawet i z kompletem potężnych lamp ksenonowych. I drugiej takiej się nie znajdzie.

Jakiego laptopa kupić? Wskazujemy ważne cechy!

Oczywiście aktualna akcja promocyjna w Media Expert obejmuje o wiele szerszy asortyment sprzętu. I można teraz kupić w świetnych cenach również inne, mocniejsze i bardziej wydajne komputery niż wspomniany wyżej uniwersalny laptop ASUS. Na co więc zwracać uwagę w gąszczu świetnych rabatów?

Karta graficzna

Jeśli komputer ma służyć do grania, to musi mieć na pokładzie dedykowaną kartę graficzną. Produkowane są one przez trzy firmy – NVIDIA, AMD oraz Intel. Dwie pierwsze są obecne na rynku w zasadzie od zawsze i tworzą najlepsze układy graficzne. Intel z kolei to eksperci od procesorów, którzy dopiero zaczynają tworzyć swoje własne dedykowane grafiki. Pod względem parametrów nie ustępują one konkurencji, ale jeśli nie jesteśmy ekspertami, to lepszym wyborem będą jednak układy NVIDIA GeForce RTX lub AMD Radeon RX. Które karty graficzne są zaś najlepsze? Oczywiście te najnowsze. W przypadku NVIDIA oznacza to karty GeForce RTX z oznaczeniami rozpoczynającymi się liczbą 30 lub 40, przy czym te drugie są bardziej nowoczesne. Im wyższa druga cyfra oznaczenia, tym potężniejsza karta – RTX 3080 jest mocniejsza od RTX 3060. W przypadku kart AMD kolejne generacje również rozpoznajemy po dwóch pierwszych cyfrach oznaczenia, przy czym karty Radeon RX z serii 69 są najnowsze i najbardziej wydajne.

Procesor

Drugi podzespół, na który trzeba zwrócić uwagę, to główny procesor, którego moc będzie potrzeba nie tylko w grach. Tutaj również mamy dwóch konkurentów – Intel i AMD. Obydwie firmy mają w swojej ofercie wiele różnych modeli procesorów, ale ich oznaczenia pozwolą szybko się zorientować, z czym mamy do czynienia. Jeśli chodzi o procesory Intel, to do wyboru mamy układy Core i3, i5, i7 oraz i9. Te pierwsze są najsłabsze, te ostatnie najmocniejsze. Te oznaczenia są wspólne dla wszystkich generacji procesorów, podobnie jak Ryzen 5, Ryzen 7 i Ryzen 9 dla procesorów firmy AMD. Żeby rozpoznać, z którą generacją właśnie mamy do czynienia, trzeba spojrzeć na pierwsze cyfry oznaczenia. Najnowsza i najlepsza wersja procesorów Intel Core ma oznaczenia rozpoczynające się od liczby 14. Poprzednia, pochodząca z ubiegłego roku, zaczyna się od 13. I tak dalej. W przypadku AMD Ryzen jest podobnie, tylko patrzymy na pierwszą cyferkę. AMD Ryzen 5 7700 należy do najnowszej piątej generacji, a AMD Ryzen 5 5700 pochodzi ze starszej. Zarówno w procesorach Intel, jak i AMD mamy w oznaczeniach więcej cyfr. I generalnie im są wyższe, tym procesor lepszy i potężniejszy. W doborze procesorów można również patrzeć na liczbę rdzeni obliczeniowych oraz ich taktowanie. I tutaj zasada jest bardzo prosta – im więcej, tym lepiej.

Pamięć

Co jeszcze jest ważne? Odpowiednia ilość pamięci RAM – 8 GB to dziś standard, który wystarczy do wszystkich podstawowych zastosowań. Jeśli zamierzamy jednak używać komputera nieco bardziej intensywnie, to lepiej będzie wybrać taki z 16 GB RAM. A jeśli myślimy o ostrym graniu, to i 32 GB RAM nie zaszkodzi. Istotna jest również pamięć masowa, czyli dyski. Stare dyski twarde HDD już powoli odchodzą w przeszłość, ale jeśli potrzebujemy dużo miejsca na przechowywanie danych i nie liczy się dla nas szybkość dostępu, to możemy się na taki zdecydować. W każdym innym wypadku powinniśmy jednak wybierać dysk SSD. Im bardziej pojemny, tym lepszy. Musi też mieć oznaczenie NVMe, które przypisuje go do nowszej i szybszej odmiany dysków SSD. Z kolei NVMe Gen3, Gen4 i Gen5 oznaczają kolejne generacje nowych dysków. I oczywiście Gen5 jest najnowsza, choć nawet Gen3 jest znakomita do większości zastosowań.

Matryca

Ostatnia z najbardziej istotnych cech, na które warto zwrócić uwagę, tyczy się już wyłącznie laptopów. Powyższe są wspólne dla notebooków i klasycznych stacjonarnych desktopów, ale tylko w laptopie właśnie będziemy się interesować tym, jaki ma ekran. Jak poznać, który jest lepszy? Po pierwsze po rozdzielczości. Im wyższa, tym lepsza. Standard Full HD, czyli 1920x1080 to absolutne minimum. Po drugie liczy się tempo odświeżania. 60 Hz to znów minimum, które jednak wystarczy do większości zastosowań. Jeśli myślimy o grach, powinniśmy szukać jednak wyświetlacza 120 Hz lub nawet jeszcze szybszego. Trzecią cechą, na którą trzeba zwrócić uwagę, jest rodzaj matrycy. W większości przypadków będzie to stara dobra matryca IPS. Jeśli jednak zależy nam na jakości obrazu godnej nowej generacji sprzętu, to szukajmy laptopów z nowoczesnymi matrycami OLED lub AMOLED.

