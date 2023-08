Laptopy dla uczniów na rok szkolny 2023/2024? Na ten sprzęt warto zwrócić uwagę

Dziecko będzie potrzebowało komputera do nauki – to jest kwestia bezdyskusyjna. Żyjemy w erze informacyjnej i cyfrowa rzeczywistość, zwłaszcza w dziedzinie edukacji, wymaga od nas podstawowego narzędzia do poruszania się w jej ramach. Jaki konkretnie komputer powinniśmy wybrać? Nasz tekst pomoże odpowiedzieć na to pytanie.

Nie za drogi i bardzo przenośny

To są podstawowe kryteria, które powinien spełniać komputer przeznaczony przede wszystkim do wspierania wysiłków edukacyjnych. A dokładniej nie komputer, tylko laptop, możliwie jak najlżejszy na dodatek. Taki sprzęt we wszystkich interesujących nas kwestiach nie ustępuje klasycznemu komputerowi stacjonarnemu, a nad tym ostatnim ma tę ogromną przewagę, że można z niego korzystać dosłownie wszędzie. W każdym pomieszczeniu w domu i gdziekolwiek indziej również, jeśli się go włoży do plecaka czy torby i zabierze ze sobą. Mobilnością i wygodą laptop bije na głowę tradycyjnego desktopa. A do tego zawsze ma wbudowaną kamerę, głośniki i mikrofon, co, jak dobrze wiemy, jest nieodzowne przy nauce zdalnej. Pandemiczna szkoła w domu to już na szczęście tylko przykre wspomnienie, ale edukacja poprzez internet i tak jest coraz bardziej popularna. W przyszłości będzie jej więcej, a zatem kamera i mikrofon będą potrzebne.

I do tego laptop wcale nie jest droższy. Czasy, gdy trzeba było za niego zapłacić o wiele więcej niż za komputer stacjonarny, to już zamierzchła przeszłość. Technologia poszła do przodu i różnice cenowe praktycznie przestały istnieć. A cena właśnie to drugi co do ważności aspekt, po mobilności. Tak, w edukację, czyli w przyszłość dziecka, należy inwestować. Ale z głową! Nie jest nam potrzebny drogi sprzęt gamingowy z dedykowaną kartą graficzną. Nie kupujemy przecież komputera do gier, który być może czasem będzie służył też do nauki, tylko narzędzie przeznaczone przede wszystkim do niej.

Właśnie takie urządzenia znalazły się w naszym zestawieniu. Charakteryzują je duża mobilność, dobry stosunek jakości do ceny i nowoczesne, wydajne podzespoły, które powinny poradzić sobie z każdym oprogramowaniem edukacyjnym przez następne lata.

LENOVO IdeaPad 3

Klasyczny laptop z ekranem 15,6 cala. Oferuje wszystko, co jest nam potrzebne. Sercem modelu LENOVO IdeaPad 3 jest bardzo popularny dzięki swojej solidności i wydajności procesor Intel Core i5-1135G7, którego cztery rdzenie obliczeniowe dają konkretną nadwyżkę mocy na przyszłość. Dysk twardy SSD o pojemności 512 GB zapewnia dużą szybkość działania, a 8 GB pamięci RAM wystarczy do obsługi wielu aplikacji jednocześnie. Matowa matryca o rozdzielczości Full HD nie oferuje fajerwerków, ale swoje zadania będzie spełniać celująco. I do tego całość waży tylko 1,65 kilograma, więc nawet młodszy uczeń nie będzie miał problemów z przenoszeniem tego urządzenia.

ACER Swift 3

Ten laptop z oferty renomowanej firmy ACER powinien być naszym wyborem, jeśli właśnie niewielka waga i niska cena są dla nas priorytetami. Jest tylko odrobinę droższy od poprzednich modeli, ale dzięki mniejszym rozmiarom i 14-calowej matrycy, waży tylko 1,2 kilograma. Jest naprawdę bardzo, bardzo lekki. I mimo swojej smukłości wcale nie oferuje gorszych osiągów. Nadal mamy tutaj ten dobry procesor Intel Core i5-1135G7, 8 GB RAM i 512 GB miejsca na dysku SSD. Ten leciutki ACER Swift 3 ma jeszcze jedną dużą zaletę. Jego akumulator jest naprawdę wydajny i pozwala na 18 godzin pracy bez ładowania. To, w połączeniu z bardzo niską wagą, solidnymi osiągami i dobrą ceną czyni z niego naprawdę atrakcyjny wybór.

LENOVO IdeaPad Gaming 3

Kolejny na naszej liście jest dla odmiany najcięższy laptop z całego zestawienia. Nie należy się jednak bać, bo waży tylko 2,25 kilograma, co nadal jest niezłym wynikiem. Zwłaszcza jak na laptopa z dedykowaną kartą graficzną. W przedziale cenowym do 3 tysięcy złotych naprawdę bardzo trudno jest znaleźć komputer, który będzie się nadawał również do gier, więc jeśli nie mamy nic przeciwko temu, żeby po zakończeniu nauki dziecko pobawiło się trochę, grając, to właśnie LENOVO IdeaPad Gaming 3 będzie najlepszym wyborem. Jego karta NVIDIA GeForce GTX 1650 nie jest najnowsza, ale bez trudu poradzi sobie ze wszystkim oprócz najnowocześniejszych i najbardziej wymagających produkcji. A do tego mamy tu oczywiście dobry 4-rdzeniowy procesor Intela, 8 GB RAM-u i jak zawsze dysk SSD 512 GB.

HUAWEI MateBook D 15

Razem z tym komputerem wracamy do sprzętu przeznaczonego do wszystkiego poza grami oraz do wagi poniżej 2 kilogramów. A jednocześnie przekraczamy nieznacznie pułap 3 tysięcy złotych. Za co płacimy więcej w przypadku HUAWEI MateBook D 15? Przede wszystkim za większą moc i wydajność. Serce tego laptopa, czyli procesor AMD Ryzen 7 5700U, to naprawdę bardzo mocny i nowoczesny układ, który jeszcze przez wiele lat będzie sobie radził z wyzwaniami. Oprócz niego mamy również na pokładzie dwa razy więcej pamięci RAM, czyli 16 gigabajtów. Dziś to dużo, ale za kilka lat, gdy rozwijane oprogramowanie będzie bardziej wymagające, tych 16 GB będzie po prostu standardem. Dodatkową zaletą tego mocnego komputera jest matryca IPS o rozdzielczości Full HD stworzona z wyjątkową dbałością o ochronę wzroku, która posiada aż dwa certyfikaty jakości prestiżowego instytutu TÜV Rheinland.

ASUS VivoBook Go OLED

Skoro już o chroniących oczy ekranach wysokiej jakości mowa, to zdecydowanie warto zwrócić uwagę na ten właśnie model od firmy ASUS. Jego największą zaletą jest właśnie fantastyczna matryca Full HD wykorzystująca najnowszą technologię samoświecących diod OLED. Oferują one duży skok w kwestii jakości wyświetlanego obrazu, zwłaszcza w dziedzinie niesamowitego kontrastu, idealnie głębokiej czerni oraz fenomenalnego odwzorowania naturalnych kolorów. Z takich matryc korzystają profesjonaliści zajmujący się obróbką grafiki i materiałów wideo. Oprócz genialnego wyświetlacza ten ważący 1,63 kg ASUS VivoBook Go może się również pochwalić podzespołami najnowszej generacji – świetnym procesorem AMD Ryzen 5 7520U, 16 GB nowoczesnej pamięci RAM LPDDR5, dyskiem SSD 512 GB NVMe 3.0 oraz łącznością Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6E. To doskonały wybór, jeśli chcemy postawić na ultranowoczesność.

HP Envy x360

Prawie najdroższy z laptopów z naszego zestawienia na papierze wydaje się być wyceniony nieco na wyrost. Owszem, ma znakomity procesor AMD Ryzen 5 5625U i 16 GB pamięci RAM, a do tego akumulator wytrzymujący aż 12 godzin pracy, co jest bardzo dobrym wynikiem jak na laptopa 15,6-calowego – ale za taką cenę powinien oferować jednak coś więcej. I oferuje! Coś unikalnego. Wyjątkowego charakteru nadaje mu ekran Full HD, który oprócz tego, że spełnia normy TÜV i EyeSafe w dziedzinie ochrony wzroku, to jeszcze jest dotykowy. Jak w telefonie lub tablecie. I do tego można go odchylić o pełne 360 stopni, zmieniając klasycznego laptopa w duży tablet. Innowacyjny zawias daje HP Envy x360 funkcjonalność, która jest poza zasięgiem pozostałych modeli z naszego rankingu. I właśnie dlatego jest wart uwagi.

ACER Swift 3 OLED

Ostatni laptop na naszej liście to kolejny ACER i wielki powrót do maksymalnej mobilności zapewnianej przez małe rozmiary oraz zaledwie 1,4 kilograma wagi. Tym razem jednak w tym niesamowicie poręcznym i zgrabnym opakowaniu mamy podzespoły najnowszej generacji, z najwyższej półki i dysponujące bezkonkurencyjną mocą. To maleństwo napędzane jest fantastycznym, 8-rdzeniowym procesorem Intel Core i5-12450H i ma 16 GB RAM na rekordowo szybkich kościach LPDDR5. A oprócz tego, że jest diablo szybkie, to jeszcze ma tę genialną, oferującą niezrównaną jakość wyświetlanego obrazu matrycę OLED o wysokiej rozdzielczości 2,8K. Ten ACER Swift 3 OLED jest prawdziwym cudeńkiem już dziś i nie przestanie nim być przez długi czas. Jeśli jesteśmy gotowi wydać więcej po to, by mieć fantastyczny komputer do nauki nie tylko teraz, ale i w kolejnych latach, to właśnie ten model będzie dobrym wyborem.

HP Pavilion 15

Komputer za mniej niż trzy tysiące złotych, a posiada już 16 GB pamięci RAM. Taką propozycję wystawia renomowany amerykański producent. Dwukrotnie większa ilość pamięci operacyjnej to atut wyróżniający tego laptopa, ale oczywiście ma on i inne zalety. Waży tylko 1,75 kilograma, a mimo to oferuje pojemną baterię 41 Wh, która pozwala mu działać do 8 godzin bez podłączania do gniazdka. Ten HP Pavilion 15 zwraca na siebie uwagę również tym, że do solidnego ekranu dokłada naprawdę dobre głośniki Bang & Olufsen. I oczywiście również wydajny procesor AMD Ryzen 5 5500U z 6 rdzeniami taktowanymi nawet do 4 GHz oraz szybki dysk SSD o pojemności 512 GB. Tak solidne podzespoły, w tak eleganckim opakowaniu, rzadko się zdarzają w przedziale cenowym poniżej 3 tys. zł.

