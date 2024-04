Laptop z Windows 11. Wybierz model premium – zyskasz dodatkowe opcje

Z tego powodu warto sięgnąć po nowy komputer klasy premium z procesorem Intel Core oraz systemem Windows 11. Pozwoli to zyskać dostęp do większej liczby opcji dzięki sztucznej inteligencji i sprawi, że laptop będzie się świetnie sprawował nawet za kilka lat.

Użytkownik nie musi przy tym poświęcać czasu na konfigurację i instalację dodatkowego oprogramowania. Dzięki Windowsowi 11 komputery są funkcjonalne i gotowe do użycia, proste w obsłudze nawet przez początkujących i zapewniają możliwość bezpiecznego użytkowania dzięki bieżącym aktualizacjom uodparniającym sprzęt na ataki hakerów.

Chcąc kupić nowy komputer, warto wziąć pod uwagę, w jakich zadaniach będzie na co dzień wykorzystywany. Myśląc o laptopie, który ma być urządzeniem pomagającym nam w domu przez długi czas, trzeba pamiętać, że musi się sprawdzić podczas wykonywania prac biurowych, zakupów internetowych, gamingu, obróbki zdjęć i filmów czy po prostu w pracy – coraz częściej realizowanej zdalnie z domu.

To szereg różnych zadań, w których świetnie sprawdza się sprzęt klasy premium z procesorami Intel Core, na przykład laptop Lenovo Yoga Slim 6i. Takie zestawienie pozwala w pełni wykorzystać potencjał funkcji bazujących na sztucznej inteligencji w Windows 11, a tych nie brakuje i wręcz przybywa wraz z kolejnymi wydaniami systemu operacyjnego.

Laptopy oferowane są w atrakcyjnych cenach, użytkownik zyskuje spokój i pewność, że wszystkie funkcje systemu będą działać bezbłędnie. Nowoczesne procesory Intel Core są bowiem gwarancją płynnej pracy nawet przy wykonywaniu kilku zadań jednocześnie, i to niezależnie od operacji, jaką w danej chwili chce zrealizować użytkownik.

Lenovo Yoga Slim 6i spisze się bardzo dobrze we wszystkich zastosowaniach. 14-calowy ekran OLED zapewni świetne doznania podczas oglądania filmów dzięki głębokim czerniom, z kolei szybki dysk SSD oraz 16 GB pamięci operacyjnej pomogą podczas obróbki filmów oraz w trakcie grania.

Tworzenie kopii zapasowej na zewnętrznych nośnikach również będzie wygodne i szybkie dzięki złączu Thunderbolt pozwalającemu przegrywać dane z prędkością do 10 Gb/s. Alternatywnie kopię zapasową można stworzyć w chmurze w Windows 11, wykorzystując konto OneDrive. System pozwala wygodnie przeszukiwać zasoby zdjęć, które przechowywane są w ten sposób na wirtualnych dyskach.

Zastosowany w komputerze procesor Intel jest nie bez znaczenia. Modele Core Ultra dostosowano do pracy w laptopach, gdzie kluczowe jest wykorzystanie elementów sztucznej inteligencji przez system operacyjny przy zachowaniu możliwe niskiego zapotrzebowania na energię z akumulatora.

W tym przypadku Windows 11 może więc w pełni wykorzystać potencjał procesora, by zaoferować użytkownikowi płynną pracę z aplikacjami AI. W zastosowaniach generatywnej sztucznej inteligencji, procesory Intel Core Ultra zapewniają do 70 proc. wyższą wydajność, zużywając przy tym do 25 proc. mniej energii.