Laptop do gier - wybór należy do Ciebie

Komputery, które pojawiły się na świecie stosunkowo niedawno, są coraz popularniejsze i docierają we wszystkie zakątki naszego globu. Ich możliwości są właściwie nieskończone, co raz to pojawiają się nowe rozwiązania, które jeszcze kilka lat temu były poza naszym zasięgiem. Coraz częściej zastępujemy też komputery stacjonarne laptopami, które możemy wziąć ze sobą wszędzie. Ich osiągi techniczne pozwalają na to, by służyły nam zarówno w pracy, jak i w rozrywce. Możemy więc na nich, np. oglądać filmy, czy też grać w gry. Sektor laptopów, które to umożliwiają, na naprawdę wysokim poziomie, rozrasta się bardziej i bardziej. Laptopy gamingowe mają duże wzięcie i cieszą się popularnością wśród graczy na całym świecie.

Poszukując odpowiedniego laptopa najlepiej zajrzeć na różnego rodzaju specjalistyczne portale, strony, vlogi lub blogi, na których pasjonaci i pasjonatki na bieżąco sprawdzają, co w bajtach piszczy. Dzięki takiej wędrówce przez sieć odpowiedź na pytanie: "Jak wybrać laptop do grania?" stanie się o wiele prostszą. Dobry laptop do gier niekoniecznie musi być bardzo drogi, co oczywiście nie oznacza, że wybranie najtańszej propozycji będzie najlepszą opcją. Na zakupy warto udać się do sklepu, w którym półki uginają się od różnych modeli komputerów gamingowych o zróżnicowanych parametrach technicznych. Jedną z takich wyśmienicie zaopatrzonych witryn, jest sklep RTV Euro AGD. Przeżyjemy tam na pewno swoisty zawrót głowy, bo potencjalnych modeli laptopów jest tam całe multum.

W przypadku takiego urządzenia jak laptop do gier kluczowe będą jego parametry techniczne. Im bardziej zaawansowane modele, tym wyższa cena. Musimy więc sobie odpowiedzieć, ile chcemy wydać na taką maszynę. Możemy kupić laptopa za dwa tysiące złotych, ale możemy też wejść w posiadanie modela wartego pięć tysięcy. Na szczęście ogólnie dostępne ułatwienia ratalne pozwalają nam na nabywanie droższego sprzętu, ale nie cena jest tutaj najistotniejszą. Jedną z ważniejszych spraw istotnych w przypadku laptopów gamingowych jest odpowiednia karta graficzna. Podstawowy dobry sprzęt z kartą graficzną, która pozwoli nam na grę na dobrym poziomie to koszt rzędu trzech tysięcy złotych. Jeśli zdecydujemy się na lepsze rozwiązania, np. Nvidia Geforce GTX 1050 musimy się liczyć z nieco większymi wydatkami. Pamiętajmy także o tym, by karta graficzna na którą się zdecydujemy, posiadała odpowiednią ilość pamięci RAM. Za niezbędne minimum przy graniu w rozdzielczości Full HD należy uznać cztery gigabajty pamięci, ale obecnie należy sięgać raczej po propozycje zawierające osiem, czy nawet dwanaście gigabajtów (lub więcej). Im więcej pamięci mamy w naszym laptopie, tym lepiej będzie się grało - co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Zwłaszcza, jeśli zamierzamy sięgać po najnowsze tytuły gier. Ważnym jest także by wybierać odpowiedni typ pamięci, np. DDR4, który zapewnia dobre taktowanie podczas rozgrywki oraz użytkowania laptopa.

Bardzo ważnym aspektem laptopa do gier będzie również procesor. Powinien on posiadać przynajmniej cztery rdzenie. Warto tutaj szukać urządzeń wyposażonych w procesory firmy Intel z serii Core i5, Core i7, czy też Core i9. Inną opcją, nieco tańszą, mogą być laptopy zaopatrzone w procesory AMD Ryzen. Najnowsze produkty tej firmy pozwalają na grę na bardzo przyzwoitym poziomie. Istotne także jest taktowanie, które powinno wynosić od 2000MHz w trybie bazowym do czterech tysięcy megaherców w trybie Turbo. Do tego by grało się dobrze potrzebny będzie także, oprócz odpowiedniej liczby procesorów, dysk SDD, który zdecydowanie zwiększa szybkość przesyłu danych. Ma to więc bezpośredni wpływ na jakość rozgrywki. Jeśli ktoś wcześniej grywał na laptopie wyposażonym w dysk HDD, na pewno od razu odczuje różnicę w jakości zabawy.

