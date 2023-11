Kup laptopa do gier w świetnej cenie na Black Friday

Dzięki megarabatom z okazji Black Friday można nabyć wydajną, przenośną maszynę do gier w naprawdę świetnej cenie. Uniwersalny laptop, który oprócz wszystkich stawianych przed nim zadań poradzi sobie także z wyzwaniem rzucanym przez najgłośniejsze pecetowe hity, może być najlepszym tegorocznym zakupem. I to bez różnicy, czy chcemy go dla siebie, czy też zamierzamy takim świątecznym prezentem uszczęśliwić jakiegoś fana gier z bliskiej rodziny.

Laptopy to świetne narzędzia do gamingu, zarówno tego lekkiego, weekendowego, jak i intensywnego, codziennego. Już dobrych kilka lat temu producenci kart graficznych zamknęli przepaść wydajności, która kiedyś dzieliła mobilne układy graficzne od tych montowanych w klasycznych komputerach stacjonarnych. Dzisiejszy laptop do gier radzi sobie z nimi wcale nie gorzej niż desktop. I w odróżnieniu od tego ostatniego może to robić wszędzie. Mobilność zawsze była największą zaletą laptopów i w kwestii gier nie jest wcale inaczej. Możliwości zabrania komputera ze sobą gdziekolwiek tylko chcemy, od sąsiedniego pokoju aż do wakacyjnego lokum leżącego setki kilometrów dalej, po prostu nie da się przecenić. Gamingowy laptop daje nam prawdziwą wolność grania, gdzie chcemy i jak chcemy. A teraz, na okoliczność Black Friday, w promocyjnych cenach w RTV Euro AGD, daje nam ją również o wiele, wiele taniej.

Podwójna oferta Lenovo

W objętym rabatami Black Friday sprzęcie można znaleźć dwie różne propozycje od Lenovo, renomowanego producenta laptopów. Tańsza to Lenovo IdeaPad Gaming 3 z kartą graficzną Nvidia GeForce GTX 1650. Ta ostatnia to usprawniona wersja jednego z najlepszych układów graficznych w historii. Nie jest to najnowsza konstrukcja, to prawda. I nie obsługuje zaawansowanej technologii ray-tracing jak kolejna generacja kart GeForce RTX. Ale nadal jest to jednostka dość wydajna, żeby bez problemów poradzić sobie ze wszystkimi grami oprócz tych najnowszych i najbardziej wymagających. Jej moc w zupełności wystarczy też do grania w zasadzie we wszystkie popularne gry sieciowe. Zwłaszcza że wspierana jest przez bardzo solidny procesor Intel Core i5-11320H i dysponuje 16 GB miejsca na operacje w pamięci RAM bazującej na szybkich kościach DDR4 3200 MHz. Mocnym punktem tej konstrukcji jest ekran z niezłą matrycą IPS Full HD i odświeżaniem 120 Hz, czyli dwukrotnie wyższym niż standardowe, idealnie sprawdzającym się przy dynamicznych grach. Zestaw zamyka nam szybki dysk SSD nowej generacji NVMe o pojemności 512 GB. W takiej cenie jest to naprawdę niezły komputer do gier.

To samo można powiedzieć o jego bracie, również należącym do popularnej linii Lenovo IdeaPad Gaming 3. Ten nieco droższy model oparty jest na tych samych układach głównych, czyli wydajnym procesorze Intel Core i5-11320H, 16 GB RAM DDR4 oraz dysku SSD 512 GB. Inna jest jednak karta graficzna, bo ten model ma na pokładzie Nvidia GeForce RTX 2050, czyli przedstawiciela nowszej generacji. Ten układ nie tylko obsługuje ultranowoczesną technologię ray-tracing, ale też ma na pokładzie zaawansowaną sztuczną inteligencję, która dzięki rewolucyjnej technologii DLSS dramatycznie poprawia płynność rozgrywki poprzez generowanie większej liczby klatek. Ten model Lenovo oprócz lepszej karty graficznej ma również doskonalszą matrycę ekranu, o większej jasności 300 nitów oraz jeszcze szybszym odświeżaniu 144 Hz. Czy warto za to dopłacić tych kilkaset złotych? To pytanie pozostawiamy już nabywcy.

Niedrogi ASUS

Debiutujący na rynku w 2021 r. ASUS TUF Gaming F15 to propozycja bardzo zbliżona do poprzedniej od Lenovo, zarówno cenowo, jak i pod względem zastosowanych podzespołów. Wybór między tymi dwiema maszynami sprowadzał się będzie w zasadzie do osobistych preferencji i upodobań w kwestii wyglądu oraz konstrukcji obudowy. Cała reszta jest bowiem w zasadzie identyczna. Tutaj także mamy ekran z matrycą IPS Full HD i odświeżaniem 144 Hz, tę samą grafikę Nvidia GeForce RTX 2050, dysk SSD 512 GB i 16 GB szybkiego RAM DDR4. Jeśli chodzi o podzespoły, to laptop ASUS różni się od poprzednika w zasadzie tylko głównym procesorem. Napędza go bowiem nieco mocniejszy, 6-rdzeniowy Intel Core i5-11400H, który należy do 11. generacji i ma dość zbliżone parametry.

Dell z wyższej półki

Kolejna propozycja dla graczy od RTV Euro AGD na Black Friday to już wyraźnie potężniejszy Dell G15. Gdy patrzy się na jego parametry, wydaje się podobny do tańszych poprzedników. Ekran Full HD z odświeżaniem 120 Hz czy dysk SSD 512 GB są takie jak w tamtych modelach. Na pokładzie również znajdziemy 16 GB pamięci RAM. Ale to nie są identyczne kości pamięci, tylko o wiele szybsze, bardzo nowoczesne DDR5 4800 MHz. A to już spora różnica. Podobnie jak w przypadku głównego procesora, którym w tym modelu jest Intel Core i5-13450HX. To układ o dwie generacje młodszy, który nie ma jeszcze nawet roku i jest naprawdę świetny. Oraz potężniejszy od CPU napędzających wymienione wyżej tańsze laptopy. Oczywiście moc samego procesora nie ma aż takiego dużego przełożenia na granie. Dla gamingu kluczowa jest wydajność karty graficznej. A Dell ma na pokładzie nowszą i mocniejszą Nvidia GeForce RTX 3050. Ten układ jest na rynku dopiero od kilkunastu miesięcy i spokojnie poradzi sobie ze wszystkimi grami, nawet tymi najnowszymi. Może nie przy maksymalnych ustawieniach, ale do tego potrzebny jest laptop z ceną wyrażoną pięciocyfrowo.

Najlepsza opcja

Acer Nitro 5 to zdecydowanie najpotężniejszy z laptopów, które możemy kupić tak tanio dzięki promocji Black Friday w RTV Euro AGD. Część parametrów dzieli z konkurentami – na przykład ekran Full HD 144 Hz czy dysk SSD 512 GB. Jego RAM to znów 16 GB, ale na najnowszych kościach DDR5 4800 MHz. I procesor też jest świetny, bo choć Intel Core i7-12650H należy do poprzedniej, 12. generacji układów tego producenta, to jego 14 rdzeni może pracować z taktowaniem nawet 5 GHz, dzięki czemu oferują mnóstwo mocy. Nie inaczej ma się sprawa z kartą graficzną. Teoretycznie znajdująca się na pokładzie Acer Nitro 5 Nvidia GeForce RTX 4050 to tylko nowsza i nieco bardziej wydajna karta najświeższej generacji. W praktyce jednak mamy tu do czynienia z dużym skokiem technologicznym. A to dlatego, że firma Nvidia wprowadziła w swoich kartach serii RTX 40xx zupełnie nową, rewolucyjną SI oznaczoną jako DLSS 3. Nie ma ona w tym momencie porównywalnego odpowiednika na całym świecie. DLSS 3 potrafi, dzięki zaawansowanym algorytmom generowania dodatkowych klatek i poprawiania jakości obrazu, kilkukrotnie zwiększyć płynność rozgrywki nawet w najnowszych i najbardziej wymagających produkcjach. Tam, gdzie normalna karta graficzna o podobnych parametrach, ale bez sztucznej inteligencji od Nvidia, wyciągnie ledwo 20–30 klatek na sekundę, najnowszy RTX z DLSS 3 da nam 60–70. Albo nawet więcej. I to przy zachowaniu tego samego poziomu detali oraz ustawień graficznych. Te karty przyniosły ze sobą prawdziwy przełom. I można go teraz w Black Friday zdobyć w o wiele niższej cenie!

Płatna współpraca z marką RTV Euro AGD